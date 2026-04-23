Pokal: Klarenthal steht nach Elferkrimi sensationell im Finale

Die Pokalhelden des SC Klarenthal. – Foto: Nico Hahl

Wiesbaden. Dem A-Ligisten 1.SC Klarenthal gelingt die Sensation. Nach einem 0:2-Rückstand schaffen sie es, ins Spiel zurückzukommen und sich am Ende im Elfmeterschießen gegen den Gruppenligisten FC Bierstadt mit 7:6 durchzusetzen. Im Finale wartet nun der Verbandsligist FV Biebrich.

Vor 400 Zuschauern in Klarenthal waren die Aufgaben zu Beginn klar verteilt. Klarenthal positionierte sich tief in der eigenen Hälfte und Bierstadt machte das Spiel. "Zu Beginn hatten wir einen gewissen Respekt. Wir standen tief und haben auf Konter gelauert", sagte Klarenthal-Trainer Asmellash Woldemicael. Diese Taktik funktionierte, bis Bierstadt in der 34. Minute durch Tom Nickel in Führung ging. Trotz der Führung bemängelte Bierstadt-Trainer Rene Keutmann in dieser Phase die Chancenverwertung: "In der ersten Halbzeit hatten wir fünf bis sechs Großchancen. Da müssen wir höher führen".

Kulisse pusht Klarenthal zum Comeback

Woldemicael legte seiner Mannschaft in der Halbzeitansprache nahe, sie müsse aktiver und engagierter mit dem Ball werden. Doch zunächst war es Bierstadt, die durch ein Eigentor von Lukas Reinhard auf 2:0 erhöhten. Die Klarenthal-Kulisse drehte noch einmal richtig auf, nachdem Noah Lucio Manuel in der 72. Minute den Anschlusstreffer erzielte. Die aufkeimende Euphorie wurde gedämpft, als der Torschütze kurz darauf mit der Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt wurde. Manuel wollte den Ball nach seinem Treffer schnell aus dem Netz holen und hatte dabei seinen Gegenspieler geschubst. Klarenthal ließ sich jedoch nicht beirren und schaffte in der Schlussphase den 2:2-Ausgleich durch Lukas Reinhard.

In der Verlängerung sah Yanko Soumare in der 112. Minute die rote Karte wegen gefährlichen Spiels, sodass das Spiel mit zehn gegen zehn ins Elfmeterschießen ging. Dort behielt Klarenthal, wie bereits in der Runde zuvor gegen den SC Gräselberg, die Nerven und ging als Sieger vom Feld. Den entscheidenden letzten Elfmeter verwandelte Denis Mavric.