Pokal Kempen-Krefeld: Favoriten stark - und ganz viel Spannung

Anrath hat Schiefbahn rausgeworfen. – Foto: Michael Zöllner

Die ganz große Überraschung ist in der 1. Runde des Kreispokals Kempen-Krefeld ausgeblieben. Stattdessen sorgten mehrere klare Ergebnisse für Aufmerksamkeit.

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Die Vereinsverwaltung findest du hier. >>> Zum Kreispokal Kempen-Krefeld Besonders torhungrig präsentierte sich der TSV Boisheim, der beim VfR Krefeld 1920 mit 11:1 gewann. Melvin Risse traf dabei viermal, Thomas Coenen-Wegener steuerte zwei Tore bei. Exakt dasselbe Endergebnis erreichte Anadolu Türkspor Krefeld beim BV Union Krefeld. Die Gastgeber gingen sogar früh in Führung, anschließend drehte Anadolu jedoch mächtig auf. Orkun Akbaba erzielte drei Treffer. Ebenfalls ausgesprochen deutlich wurde es beim 9:2 des VfR Krefeld-Fischeln gegen SuS Schaag. Lars Heines war mit einem Dreierpack der erfolgreichste Schütze. Der SC Rhenania Hinsbeck gewann beim SV Oppum mit 6:0, während TuRa Brüggen beim 5:0 gegen die TSF Bracht nichts anbrennen ließ. Nils Bonsels traf dreimal.