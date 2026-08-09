 2026-08-06T13:32:42.897Z

Allgemeines

Pokal Kempen-Krefeld: Favoriten stark - und ganz viel Spannung

Im Kreispokal Kempen-Krefeld bleiben die ganz großen Überraschungen in der 1. Runde aus. Boisheim und Anadolu gewinnen 11:1, Fischeln erzielt neun Tore.

von André Nückel · Gestern, 20:04 Uhr · 0 Leser
Anrath hat Schiefbahn rausgeworfen.
Anrath hat Schiefbahn rausgeworfen. – Foto: Michael Zöllner

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Die ganz große Überraschung ist in der 1. Runde des Kreispokals Kempen-Krefeld ausgeblieben. Stattdessen sorgten mehrere klare Ergebnisse für Aufmerksamkeit.

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Besonders torhungrig präsentierte sich der TSV Boisheim, der beim VfR Krefeld 1920 mit 11:1 gewann. Melvin Risse traf dabei viermal, Thomas Coenen-Wegener steuerte zwei Tore bei. Exakt dasselbe Endergebnis erreichte Anadolu Türkspor Krefeld beim BV Union Krefeld. Die Gastgeber gingen sogar früh in Führung, anschließend drehte Anadolu jedoch mächtig auf. Orkun Akbaba erzielte drei Treffer.

Ebenfalls ausgesprochen deutlich wurde es beim 9:2 des VfR Krefeld-Fischeln gegen SuS Schaag. Lars Heines war mit einem Dreierpack der erfolgreichste Schütze. Der SC Rhenania Hinsbeck gewann beim SV Oppum mit 6:0, während TuRa Brüggen beim 5:0 gegen die TSF Bracht nichts anbrennen ließ. Nils Bonsels traf dreimal.

Elfmeterschießen sorgen für Spannung

Während einige Begegnungen früh entschieden waren, ging es andernorts deutlich enger zu. Der TVAS Viersen setzte sich nach einem wilden Duell mit 8:7 nach Elfmeterschießen gegen Borussia Oedt durch. Benjamin Gutrath hatte Oedt mit drei Treffern bis zum 3:3 in der Nachspielzeit im Spiel gehalten, ehe Viersen vom Punkt die besseren Nerven bewies.

Auch zwischen SuS Krefeld und KTSV Preussen Krefeld fiel die Entscheidung erst im Elfmeterschießen. Nach einem 1:1 in der regulären Spielzeit setzte sich SuS mit 7:6 durch. Gleich mehrere Schützen vergaben vom Punkt. Der SC Niederkrüchten benötigte gegen Eintracht Vinhoven ebenfalls das Elfmeterschießen und gewann mit 6:4.

Waldniel und Anrath ziehen sicher weiter

Der SC Waldniel setzte sich bei Adler Nierst mit 5:1 durch. Philipp Last traf zweimal, zudem parierte Torhüter Thimo Mergel einen Handelfmeter. Der SC Viktoria 07 Anrath gewann gegen den SC Schiefbahn mit 4:1. Mann des Spiels war Julius Weinhold, der drei Treffer erzielte.

Der FC Traar löste seine Aufgabe beim BSV Leutherheide mit 5:2, der VfB Uerdingen gewann nach zweimaligem Rückstand bei den Sportfreunden Leuth mit 4:2. Concordia Lötsch drehte ein zwischenzeitliches 1:2 beim TuS St. Hubert noch in einen deutlichen 6:2-Erfolg. Außerdem stehen der Dülkener FC nach einem 3:2 gegen Niersia Neersen, der TV Lobberich nach einem 2:1 bei RSG Verberg/Gartenstadt und der TSV Krefeld-Bockum nach einem 6:1 beim SV Vorst in der nächsten Runde.

Kreispokal Kempen-Krefeld: die Spiele am 9. August

Gestern, 15:00 Uhr
SuS Schaag
SuS SchaagSuS Schaag
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
2
9
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Vorst
SV VorstSV Vorst
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
1
6
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
TSF Bracht
TSF BrachtTSF Bracht
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
0
5
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
4
1

Gestern, 15:00 Uhr
Dülkener FC
Dülkener FCDülkener FC
Niersia Neersen
Niersia NeersenNiersia
3
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
Sportfreunde Leuth
Sportfreunde LeuthSF Leuth
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
2
4
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
BV Union Krefeld
BV Union KrefeldBV Krefeld
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
1
11
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
BSV Leutherheide
BSV LeutherheideLeutherheide
FC Traar
FC TraarFC Traar
2
5
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
Eintracht Vinhoven
Eintracht VinhovenVinhoven
SC Niederkrüchten
SC NiederkrüchtenSC Niederkr.
4
n.E.
6
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
Adler Nierst
Adler NierstNierst
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
1
5
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
TuS St. Hubert
TuS St. HubertSt. Hubert
Concordia Lötsch
Concordia LötschLötsch
2
6
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
TVAS Viersen
TVAS ViersenTVAS Viersen
Borussia Oedt
Borussia OedtBor. Oedt
8
n.E.
7
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Oppum
SV OppumSV Oppum
SC Rhenania Hinsbeck
SC Rhenania HinsbeckSC Hinsbeck
0
6
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SuS Krefeld
SuS KrefeldSuS Krefeld
KTSV Preussen Krefeld
KTSV Preussen KrefeldKTSV 1855
7
6
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
Hülser SV
Hülser SVHülser SV
0
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
RSG Verberg/Gartenst.
RSG Verberg/Gartenst.RSG Verberg
TV Lobberich
TV LobberichTV Lobberich
1
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
FC Aura Athletik
FC Aura AthletikFC Aura
SC Viktoria 09 Krefeld
SC Viktoria 09 KrefeldVik. Krefeld
3
n.E.
5
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
VfR Krefeld 1920
VfR Krefeld 1920VfR Krefeld
TSV Boisheim
TSV BoisheimBoisheim
1
11
Abpfiff

_____

Die zeitgenauen Ansetzungen für den Kreispokal

1. Runde
So., 09.08.26 15:00 Uhr Adler Nierst - SC Waldniel
So., 09.08.26 15:00 Uhr VfR Krefeld 1920 - TSV Boisheim
So., 09.08.26 15:00 Uhr FC Aura Athletik - SC Viktoria 09 Krefeld
So., 09.08.26 15:00 Uhr RSG Verberg/Gartenst. - TV Lobberich
So., 09.08.26 15:00 Uhr TuS Gellep - Hülser SV
So., 09.08.26 15:00 Uhr SuS Krefeld - KTSV Preussen Krefeld
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Oppum - SC Rhenania Hinsbeck
So., 09.08.26 15:00 Uhr TVAS Viersen - Borussia Oedt
So., 09.08.26 15:00 Uhr TuS St. Hubert - Concordia Lötsch
So., 09.08.26 15:00 Uhr SuS Schaag - VfR Krefeld-Fischeln
So., 09.08.26 15:00 Uhr Eintracht Vinhoven - SC Niederkrüchten
So., 09.08.26 15:00 Uhr BSV Leutherheide - FC Traar
So., 09.08.26 15:00 Uhr BV Union Krefeld - Anadolu Türkspor Krefeld
So., 09.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Leuth - VfB Uerdingen
So., 09.08.26 15:00 Uhr Dülkener FC - Niersia Neersen
So., 09.08.26 15:00 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - SC Schiefbahn
So., 09.08.26 15:00 Uhr TSF Bracht - TuRa Brüggen
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Vorst - TSV Krefeld-Bockum

>>> Zum Kreispokal Kempen-Krefeld