Pokal Kempen-Krefeld: Favoriten stark - und ganz viel Spannung

Die ganz große Überraschung ist in der 1. Runde des Kreispokals Kempen-Krefeld ausgeblieben. Stattdessen sorgten mehrere klare Ergebnisse für Aufmerksamkeit.
Besonders torhungrig präsentierte sich der TSV Boisheim, der beim VfR Krefeld 1920 mit 11:1 gewann. Melvin Risse traf dabei viermal, Thomas Coenen-Wegener steuerte zwei Tore bei. Exakt dasselbe Endergebnis erreichte Anadolu Türkspor Krefeld beim BV Union Krefeld. Die Gastgeber gingen sogar früh in Führung, anschließend drehte Anadolu jedoch mächtig auf. Orkun Akbaba erzielte drei Treffer.
Ebenfalls ausgesprochen deutlich wurde es beim 9:2 des VfR Krefeld-Fischeln gegen SuS Schaag. Lars Heines war mit einem Dreierpack der erfolgreichste Schütze. Der SC Rhenania Hinsbeck gewann beim SV Oppum mit 6:0, während TuRa Brüggen beim 5:0 gegen die TSF Bracht nichts anbrennen ließ. Nils Bonsels traf dreimal.
Während einige Begegnungen früh entschieden waren, ging es andernorts deutlich enger zu. Der TVAS Viersen setzte sich nach einem wilden Duell mit 8:7 nach Elfmeterschießen gegen Borussia Oedt durch. Benjamin Gutrath hatte Oedt mit drei Treffern bis zum 3:3 in der Nachspielzeit im Spiel gehalten, ehe Viersen vom Punkt die besseren Nerven bewies.
Auch zwischen SuS Krefeld und KTSV Preussen Krefeld fiel die Entscheidung erst im Elfmeterschießen. Nach einem 1:1 in der regulären Spielzeit setzte sich SuS mit 7:6 durch. Gleich mehrere Schützen vergaben vom Punkt. Der SC Niederkrüchten benötigte gegen Eintracht Vinhoven ebenfalls das Elfmeterschießen und gewann mit 6:4.
Der SC Waldniel setzte sich bei Adler Nierst mit 5:1 durch. Philipp Last traf zweimal, zudem parierte Torhüter Thimo Mergel einen Handelfmeter. Der SC Viktoria 07 Anrath gewann gegen den SC Schiefbahn mit 4:1. Mann des Spiels war Julius Weinhold, der drei Treffer erzielte.
Der FC Traar löste seine Aufgabe beim BSV Leutherheide mit 5:2, der VfB Uerdingen gewann nach zweimaligem Rückstand bei den Sportfreunden Leuth mit 4:2. Concordia Lötsch drehte ein zwischenzeitliches 1:2 beim TuS St. Hubert noch in einen deutlichen 6:2-Erfolg. Außerdem stehen der Dülkener FC nach einem 3:2 gegen Niersia Neersen, der TV Lobberich nach einem 2:1 bei RSG Verberg/Gartenstadt und der TSV Krefeld-Bockum nach einem 6:1 beim SV Vorst in der nächsten Runde.
1. Runde
So., 09.08.26 15:00 Uhr Adler Nierst - SC Waldniel
So., 09.08.26 15:00 Uhr VfR Krefeld 1920 - TSV Boisheim
So., 09.08.26 15:00 Uhr FC Aura Athletik - SC Viktoria 09 Krefeld
So., 09.08.26 15:00 Uhr RSG Verberg/Gartenst. - TV Lobberich
So., 09.08.26 15:00 Uhr TuS Gellep - Hülser SV
So., 09.08.26 15:00 Uhr SuS Krefeld - KTSV Preussen Krefeld
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Oppum - SC Rhenania Hinsbeck
So., 09.08.26 15:00 Uhr TVAS Viersen - Borussia Oedt
So., 09.08.26 15:00 Uhr TuS St. Hubert - Concordia Lötsch
So., 09.08.26 15:00 Uhr SuS Schaag - VfR Krefeld-Fischeln
So., 09.08.26 15:00 Uhr Eintracht Vinhoven - SC Niederkrüchten
So., 09.08.26 15:00 Uhr BSV Leutherheide - FC Traar
So., 09.08.26 15:00 Uhr BV Union Krefeld - Anadolu Türkspor Krefeld
So., 09.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Leuth - VfB Uerdingen
So., 09.08.26 15:00 Uhr Dülkener FC - Niersia Neersen
So., 09.08.26 15:00 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - SC Schiefbahn
So., 09.08.26 15:00 Uhr TSF Bracht - TuRa Brüggen
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Vorst - TSV Krefeld-Bockum