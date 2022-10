Pokal: Kehlen empfängt am Mittwochabend den SV Kressbronn

Vor drei Wochen ist das Pokalspiel der zweiten Runde zwischen den beiden Bezirksligisten wegen starker Regenfälle ausgefallen - am Mittwochabend um 19:00 Uhr wird die Begegnung nachgeholt. Der Sieger der Partie spielt am 1. November 2022 in Scheidegg in der dritten Runde.

Mit einem 9:1-Sieg beim Kreisliga-B-Vertreter TSV Tettnang II erreichte der SV Kressbronn die zweite Runde. In der laufenden Bezirksliga-Runde kommt das Team von Trainer Mico Susak allmählich in Schwung: nach einem schwachen Saisonstart gelang mit zuletzt zwei Siegen der Sprung ins vordere Mittelfeld der Tabelle.