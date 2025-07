Der TSV Karpfham will mindestens einen Gegner aus der Regionalliga bei sich begrüßen dürfen – Foto: Mike Sigl

Pokal: Karpfham will großen Namen - Langquaid zockt vielleicht Der Ost-Kreissieger möchte zumindest einen Regionalligisten zu Gast haben +++ Der West-Pokalchampion hat einen Plan B

Am Freitagabend dürfen die 22 bayerischen Kreispokalsieger in der Spielbank Bad Kötzting ihre Wunschgegner für die 1. BFV-Pokal-Hauptrunde aussuchen. Der Modus ist simpel: Es geh nach dem Wunschlos-Prinzip. Die ganz großen Namen werden aber nur die Kreissieger ziehen, die als erstes gezogen werden. Aus Niederbayern sind Kreisligist TSV Karpfham (Kreis Ost) und der Bezirksligist TSV Langquaid (Kreis West) die beiden Klubs, denen ein hochkarätiger Gegner winkt.

"Auf 1860 München hofft vermutlich jeder Kreissieger. Aber auch der SSV Jahn Regensburg wäre ein tolles Los", meint Karpfhams Coach Reinhard Völdl, dessen Co-Spielertrainer Tobias Dandl mit dem Sportlichen Leiter Martin Huber in den Landkreis Cham reisen wird. "Wir haben uns selbstverständlich intern kurz geschlossen und einen der Drittligisten zu bekommen, wäre schon eine Riesengeschichte. So oder so soll es aber ein namhafter Gegner werden. Es gibt auch eine Reihe interessanter Regionalligisten. Ich gehe davon aus, dass wir einen sehr attraktiven Kontrahenten bei uns begrüßen werden dürfen", schmunzelt Völdl, der nochmal auf ein Highlight für seine Kicker hofft: "Wir möchten eine schöne Kulisse und nochmal ein schönes Erlebnis haben. Dass wir als Kreisligist die ersten Runde überstehen, ist völlig utopisch. Daher wird das eine Geschichte, die für den TSV Karpfham höchstwahrscheinlich einmalig bleiben wird."









Der TSV Langquaid ist als Pokalsieger des Kreis West bei der Auslosung dabei – Foto: Alfred Brumbauer











Der TSV Langquaid war bereits 2023 Kreissieger und wählte damals in der ersten Runde den TSV Bogen aus, den man mit 1:0 in Schach halten konnte und dann in der zweiten Runde den SSV Jahn Regensburg auswählte. Trotz strömenden Regens kamen knapp 2.000 Zuschauer ins Waldstadion und sahen einen beherzt fightenden Underdog der die Partie lange Zeit offen hielt und sich nach zwei sehr späten Gegentoren nur mit 1:4 geschlagen geben konnte. "1860 München, Jahn Regensburg, Ingolstadt und Unterhaching. Wenn wir eine dieser vier Mannschaften bekommen können, machen wir das. Ansonsten werden wir wohl einen Landesligisten nehmen. Die SpVgg Landshut und der 1. FC Bad Kötzting sind da zwei Gegner, die wir ins Auge gefasst haben", informiert Langquaids Manager Franz "Bill" Fuchsbrunner, der mit dem Sportlichen Leiter Christoph Stich bei der Auslosung vor Ort sein wird.