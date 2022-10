Pokal: Kantersieg für SSVg Heiligenhaus, Tiefenbroich scheidet aus Die SSVg Heiligenhaus macht es sogar zweistellig.

Nur drei Tage nach dem klaren 5:2-Sieg bei Jugoslawija Wuppertal in der Kreisliga A Niederberg traf die SSVg Heiligenhaus auch in ihrem Kreispokal in der ersten Hauptrunde daheim auf diesen Gegner. Und diesmal wurde es bitter für die Gäste, die SSVg siegte mit 10:0 (5:0). Erstmals dabei war der Top-Torjäger Christian Schuh nach seiner ewig langen Verletzungspause. Der Routinier spielte 71 Minuten und schoss zwei Tore. Zudem trafen im Doppelpack Murad Ali-Khan, Robert Schiller, dann Jose Muido, Alican Timar, der eingewechselte Deniz Top und Ömur Bülbül. Am Sonntag könnte an der Talburgstraße das nächste Schützenfest folgen, die augenscheinlich nicht zu stoppenden Heiligenauser erwarten als unbesiegter Tabellenführer das gefährdete GW Wuppertal (15.30 Uhr).

Dagegen ist der ASV Tiefenbroich im Düsseldorfer Kreispokal im Achtelfinale ausgeschieden: Der A-Ligist hatte am Mittwochabend den Bezirksligisten FC Kosova zu Gast, und die Düsseldorfer setzten sich 3:1 (2:1) durch. In der furiosen Anfangsphase ging Kosova durch Xhulio Lickollari bereits in der zweiten Minute in Führung, Yannik Hohaus glich aber für die Tiefenbroicher schnell aus (10.). Der favorisierte Gast ging noch vor dem Seitenwechsel nach einem Kopfball von Saverio Amoroso erneut in Führung (31.) und baute diese am Ende gegen sich tapfer wehrende Gastgeber durch Rilind Salihi weiter aus (83.).