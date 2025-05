Pokal: kann F91 den Trend gegen Differdingen im Finale umkehren?

Die große Frage vor dem heutigen Pokalfinale wird die sein, wie F91 Düdelingen das Differdinger Abwehrbollwerk überwinden kann. In der Meisterschaft kassierte der FCD nämlich nur sieben Gegentore bei nur zwei Niederlagen. Doch auch offensiv stellte Differdingen mit 69 Treffern den besten Wert. Immerhin war einem Finalgegner Düdelingen in dieser Statistik auf den Fersen (67:34). Über die ganze Saison hinweg wurde Meistertrainer Pedro Resende nicht müde zu erklären, dass nicht alleine die Abwehr der Schlüssel zum Erfolg sei, sondern es sei ein Ganzes.

Wo er recht hatte, hatte er sicherlich recht. Doch ein Pokalspiel, insbesondere ein Endspiel, kann seine ganz eigene Geschichte schreiben. Im Gegensatz zum Sensationsfinale 2023 , das der FCD vor rekordverdächtigen über 8.300 Zuschauer gewann, ist der Gegner dieses Mal kein Zweitligist und ebenfalls über die Liga bereits für den Europapokal qualifiziert. Das Besondere an dieser Geschichte ist, dass F91 zum zweiten Mal in der Post-Becca-Ära nach den Sternen greifen kann – 2022 verlor man die Final-Premiere im „Stade de Luxembourg“ gegen Racing.

Düdelingens Weg ins Finale: Racing (3:2, HF), Strassen (4:2, VF), Bastendorf (4:1, AF), Remich-Bous (3:2, R3), Mensdorf (5:2, R2).

Außerdem steht für Düdelingen eine nicht unerhebliche Revanche aus: am 2.April 2023 gewann man letztmals ein Pflichtspiel gegen Differdingen, seitdem gab es ein Unentschieden und ansonsten nur Siege für den FCD, der auch am Mittwochabend Favorit sein dürfte. Dafür spricht die erdrückende Dominanz Differdingens in der BGL Ligue.

„Gezwungen, zwei Spieler aus dem Kader zu streichen, die die ganze Saison über mit dabei waren“

„Wir sind sicher nicht Favorit“ bestätigte auch F91-Präsident Gerry Schintgen in einem Telefongespräch mit FuPa die Rollenverteilung. „Doch das ist auch genauso gut. Vor drei Jahren waren wir Favorit und hatten versagt. Wir setzen alles daran, dieses Finale zu gewinnen, wohl wissend, dass es schwer wird. Wir dürfen uns dafür vor allem kein frühes Gegentor fangen. Nach der Winterpause lieferten wir zwei außergewöhnlich gute Spiele ab, das waren die Pokalbegegnungen gegen Strassen und Racing. Ich denke nicht, dass die Erfahrung einen Unterschied zwischen beiden Teams machen wird.

Das einzige, was mich stört ist, dass das Pokal-Reglement vorsieht, dass wir nur fünf Ersatzspieler aufbieten dürfen anstatt sieben. Ich bin vollkommen einverstanden, dass diese Regelung gegen unterklassige Gegner gilt. Doch wenn zwei Teams aus der BGL Ligue im Pokal aufeinandertreffen, sollten wir wie in der Meisterschaft auch sieben Ersatzspieler nominieren und fünfmal auswechseln dürfen. Das müsste flexibler gehandhabt werden. So sind wir gezwungen, zwei Spieler aus dem Kader zu streichen, die die ganze Saison über mit dabei waren.“

Anstoß im „Stade de Luxembourg“ ist um 19:30 Uhr. FuPa berichtet per Liveticker.