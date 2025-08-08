Pokal: JFC und Cono Sur souverän - zwei Mal Verlängerung

Am Wochenende wird die Qualifikationsrunde im Berliner Landespokal der 1. Herren ausgespielt.
Tore: 1:0 Justin Fiebig (4.), 1:1 Jonas Frenzel (21.), 2:1 Justin Fiebig (29.), 2:2 Dennis Jaroni (45.+4), 3:2 Friedrich Wasserkampf (56. Foulelfmeter), 4:2 Simon Deichmüller (63.), 4:3 Niko Appel (67.), 4:4 Mischa Behre (76.), 4:5 Sven Rehfeld (86.), 5:5 John Borchert (90.+3), 5:6 Mischa Behre (101.), 5:7 Mischa Behre (115.)
Tore: 0:1 Leon Conde (51.), 1:1 Stepan Baranschi (87.), 2:1 Willy Amza Cyimana (102.), 3:1 Sebastian Hake (110.), 3:2 Lukas Habryka (118.)
Tore: 1:0 Miguel Pioch (22.), 2:0 Manuel Orlov (26.), 3:0 Butch Froese (34.), 4:0 Tim Groß (41.), 5:0 Agnelo Pilgram (44.), 5:1 (58. Foulelfmeter), 6:1 Miguel Pioch (64.), 7:1 Butch Froese (75.), 7:2 (78.), 8:2 Bastien-Maurice Wolff (83.)
Tore: 0:1 Luis Hell (4.), 1:1 Chigozie Michael Chukwubuike (39.), 2:1 Oluwaseun Samuel Omolade (99.), 3:1 Inerepamowei Henry Meli (108.)
Tore: 1:0 (48.), 1:1 Malki Benner (50.), 1:2 Yusuf Abdurahman (57.), 1:3 Malki Benner (93. Foulelfmeter)
Tore: 0:1 Martin Ignacio Neder (36.), 0:2 Franco Nahuel Jaramillo (42.), 0:3 Michael Wegenast (58. Eigentor), 0:4 Jairo Fernando Bautista Castro (78.), 0:5 Dylan Ezequiel Barberan Baez (78.), 0:6 Adrian Lewandowski (86.), 0:7 Alfons Guindulain Juan-Muns (90.), 0:8 Jose Gautier (90.+1)
