Pokal: JFC und Cono Sur souverän - zwei Mal Verlängerung

Qualifikation im Überblick

Landespokal Berlin
BFC Dynamo
Altglienicke
FC Viktoria
FC Hertha 03

Am Wochenende wird die Qualifikationsrunde im Berliner Landespokal der 1. Herren ausgespielt.

---

Gestern, 19:00 Uhr
SV Schmöckwitz-Eichwalde
SV Schmöckwitz-EichwaldeSchmöckwitz
FV BW Spandau 03
FV BW Spandau 03BW Spandau
5
n.V.
7
Abpfiff

Tore: 1:0 Justin Fiebig (4.), 1:1 Jonas Frenzel (21.), 2:1 Justin Fiebig (29.), 2:2 Dennis Jaroni (45.+4), 3:2 Friedrich Wasserkampf (56. Foulelfmeter), 4:2 Simon Deichmüller (63.), 4:3 Niko Appel (67.), 4:4 Mischa Behre (76.), 4:5 Sven Rehfeld (86.), 5:5 John Borchert (90.+3), 5:6 Mischa Behre (101.), 5:7 Mischa Behre (115.)

---

Gestern, 19:00 Uhr
SV Traktor Boxhagen
SV Traktor BoxhagenBoxhagen
NSC Cimbria Trabzonspor Berlin
NSC Cimbria Trabzonspor BerlinTrabzonspor
11
1
Abpfiff

---

Heute, 14:00 Uhr
BSV Victoria 90 Friedrichshain
BSV Victoria 90 FriedrichshainVictoria Fr.
BSV Heinersdorf
BSV HeinersdorfHeinersdorf
3
n.V.
2
Abpfiff

Tore: 0:1 Leon Conde (51.), 1:1 Stepan Baranschi (87.), 2:1 Willy Amza Cyimana (102.), 3:1 Sebastian Hake (110.), 3:2 Lukas Habryka (118.)

---

Heute, 14:00 Uhr
JFC Berlin
JFC BerlinJFC Berlin
FC Nordost Berlin
FC Nordost BerlinFC Nordost
8
2
Abpfiff

Tore: 1:0 Miguel Pioch (22.), 2:0 Manuel Orlov (26.), 3:0 Butch Froese (34.), 4:0 Tim Groß (41.), 5:0 Agnelo Pilgram (44.), 5:1 (58. Foulelfmeter), 6:1 Miguel Pioch (64.), 7:1 Butch Froese (75.), 7:2 (78.), 8:2 Bastien-Maurice Wolff (83.)

---

Heute, 14:00 Uhr
Motherland Berlin SC
Motherland Berlin SCMotherland
Wartenberger SV 1974
Wartenberger SV 1974Wartenberg
3
n.V.
1
Abpfiff

Tore: 0:1 Luis Hell (4.), 1:1 Chigozie Michael Chukwubuike (39.), 2:1 Oluwaseun Samuel Omolade (99.), 3:1 Inerepamowei Henry Meli (108.)

---

Heute, 14:00 Uhr
Berlin Lions FC
Berlin Lions FCBerlin Lions
SC Westend 1901
SC Westend 1901SC Westend
1
3
Abpfiff

Tore: 1:0 (48.), 1:1 Malki Benner (50.), 1:2 Yusuf Abdurahman (57.), 1:3 Malki Benner (93. Foulelfmeter)

---

Heute, 18:00 Uhr
HFC Berlin
HFC BerlinHFC Berlin
CONO SUR
CONO SURCONO SUR
0
8
Abpfiff

Tore: 0:1 Martin Ignacio Neder (36.), 0:2 Franco Nahuel Jaramillo (42.), 0:3 Michael Wegenast (58. Eigentor), 0:4 Jairo Fernando Bautista Castro (78.), 0:5 Dylan Ezequiel Barberan Baez (78.), 0:6 Adrian Lewandowski (86.), 0:7 Alfons Guindulain Juan-Muns (90.), 0:8 Jose Gautier (90.+1)

---

Morgen, 09:30 Uhr
1. Eintracht Spandau
1. Eintracht SpandauEin. Spandau
SG Eichkamp-Rupenhorn 1973
SG Eichkamp-Rupenhorn 1973Eichkamp-Ru.
09:30

---

Morgen, 10:00 Uhr
SC Siemensstadt
SC SiemensstadtSiemensstadt
BSC Eintracht Südring
BSC Eintracht SüdringEintrSüdring
10:00

---

Morgen, 11:00 Uhr
B.S.C. Reinickendorf 1921
B.S.C. Reinickendorf 1921BSC Reinick.
Nordberliner SC
Nordberliner SCNordberliner
Abgesagt

---

Morgen, 11:00 Uhr
FC Polonia Berlin
FC Polonia BerlinFC Polonia
SV Süden 09
SV Süden 09SV Süden 09
11:00

---

Morgen, 12:00 Uhr
FCK Frohnau 1975
FCK Frohnau 1975Frohnau
SFC Veritas 96
SFC Veritas 96SFCV 96
12:00live

---

Morgen, 12:00 Uhr
1.FC PV Nord
1.FC PV NordPV Nord
SC Gatow
SC GatowGatow
12:00

---

Morgen, 12:00 Uhr
SC Lankwitz
SC LankwitzSC Lankwitz
Borussia Pankow 1960
Borussia Pankow 1960Bor. Pankow
12:00

---

Morgen, 12:00 Uhr
BSV Oranke
BSV OrankeBSV Oranke
RFC Liberta 1914
RFC Liberta 1914RFC Liberta
12:00

---

Morgen, 12:00 Uhr
TSV Eiche Köpenick
TSV Eiche KöpenickEiche Köpen.
SV Nord Wedding 1893
SV Nord Wedding 1893Nord Wedding
12:00

---

Morgen, 12:00 Uhr
SC Capri 76
SC Capri 76SC Capri 76
FV Rot-Weiß 90 Hellersdorf
FV Rot-Weiß 90 HellersdorfRW Hellersd.
12:00

---

Morgen, 12:00 Uhr
BSC Comet
BSC CometBSC Comet
SG Grün-Weiss Baumschulenweg
SG Grün-Weiss BaumschulenwegGW Baumschu.
12:00

---

Morgen, 12:00 Uhr
BSC Kickers 1900
BSC Kickers 1900Kickers 1900
NSF 1907
NSF 1907NSF 1907
12:00

---

Morgen, 12:00 Uhr
Sporting Club Horus
Sporting Club HorusHorus
Berliner TSC
Berliner TSCBerliner TSC
12:00

---

Morgen, 12:30 Uhr
Oranje Berlin
Oranje BerlinOranje
SV Blau-Gelb Berlin
SV Blau-Gelb BerlinSV Blau-Gelb
0
2
§ Urteil

---

Morgen, 12:30 Uhr
SC Alemannia 06 Haselhorst
SC Alemannia 06 HaselhorstAlemannia 06
BSC Marzahn
BSC MarzahnMarzahn
12:30

---

Morgen, 12:30 Uhr
Club-Italia Berlin AdW
Club-Italia Berlin AdWClub Italia
FC Al-Kauthar Berlin 1990
FC Al-Kauthar Berlin 1990Al-Kauthar
12:30

---

Morgen, 13:00 Uhr
SC Kickers Berlin 08
SC Kickers Berlin 08SC Kickers
SV Norden-Nordwest 1898
SV Norden-Nordwest 1898Norden-Nordw
13:00

---

Morgen, 13:00 Uhr
SV Treptow 46
SV Treptow 46SV Treptow
BFC Alemannia 1890
BFC Alemannia 1890Alemannia 90
13:00

---

Morgen, 13:00 Uhr
Sport Klub Rapide Berlin
Sport Klub Rapide BerlinSK Rapide
1. FC Marzahn 1994
1. FC Marzahn 19941.FC Marzahn
13:00

---

Morgen, 13:00 Uhr
FC Karame 78
FC Karame 78FC Karame
SSV Köpenick-Oberspree
SSV Köpenick-OberspreeKöpenick
13:00

---

Morgen, 13:15 Uhr
Steglitz Gencler Birligi 1982
Steglitz Gencler Birligi 1982Steglitz GB
SV Askania Coepenick 1913
SV Askania Coepenick 1913Askania Coe.
13:15

---

Morgen, 13:45 Uhr
1. FC Wacker 1921 Lankwitz
1. FC Wacker 1921 LankwitzWacker 21
VfB Sperber Neukölln 1912
VfB Sperber Neukölln 1912Sperber Neu.
13:45

---

Morgen, 13:45 Uhr
SG Prenzlauer Berg 1990
SG Prenzlauer Berg 1990Prenzl. Berg
NFC Rot-Weiß 1932
NFC Rot-Weiß 1932NFC Rot-Weiß
13:45

---

Morgen, 14:00 Uhr
WFC Corso Vineta
WFC Corso VinetaCorso Vineta
FSV Blau-Weiß Mahlsdorf Waldesruh
FSV Blau-Weiß Mahlsdorf WaldesruhBW Mahlsdorf
14:00

---

Morgen, 14:00 Uhr
SV Deportivo Latino Berlin
SV Deportivo Latino BerlinDep. Latino
SG Stern Kaulsdorf
SG Stern KaulsdorfKaulsdorf
14:00

---

Morgen, 14:00 Uhr
BFC Tur Abdin
BFC Tur AbdinTur Abdin
MSV Normannia 08 Berlin
MSV Normannia 08 BerlinNormannia 08
14:00

---

Morgen, 14:00 Uhr
BW Friedrichshain
BW FriedrichshainBW Friedric.
1. FFV Spandau
1. FFV Spandau1. FFV Span.
14:00

---

Morgen, 14:00 Uhr
Spandauer SV
Spandauer SVSpandauer SV
CFC Berlin
CFC BerlinCFC Berlin
14:00

---

Morgen, 14:00 Uhr
SV Bau-Union Berlin
SV Bau-Union BerlinSV Bau-Union
FSV Fortuna Pankow 46
FSV Fortuna Pankow 46Fort. Pankow
14:00

---

Morgen, 14:00 Uhr
SV Berliner Verkehrsbetriebe 49
SV Berliner Verkehrsbetriebe 49Berl. VB 49
CSV Afrisko
CSV AfriskoCSV Afrisko
14:00

---

Morgen, 14:00 Uhr
SC Borussia 1920 Friedrichsfelde
SC Borussia 1920 FriedrichsfeldeBorus. 1920
VSG Rahnsdorf 1949
VSG Rahnsdorf 1949VSG Rahnsdo.
14:00

---

Morgen, 14:00 Uhr
SG Nordring Berlin 1949
SG Nordring Berlin 1949SG Nordring
SFC Friedrichshain
SFC FriedrichshainFriedrichsh.
14:00live

---

Morgen, 14:00 Uhr
FC Arminia Tegel
FC Arminia TegelTegel
TSV Lichtenberg
TSV LichtenbergTSVLichtenb.
14:00

---

Morgen, 14:00 Uhr
SC Minerva 1893 Berlin
SC Minerva 1893 BerlinSC Minerva
Adlershofer BC 08
Adlershofer BC 08Adlershof
14:00

---

Morgen, 14:00 Uhr
FC Hellas Berlin 1984
FC Hellas Berlin 1984FC Hellas
SC Union-Südost 1924
SC Union-Südost 1924Union-Südost
14:00

---

Morgen, 14:00 Uhr
FC Treptow
FC TreptowFC Treptow
Delay Sports Berlin
Delay Sports BerlinDelay Sports
14:00live

---

Morgen, 14:15 Uhr
SV Berlin-Chemie Adlershof
SV Berlin-Chemie AdlershofC. Adlershof
SV Buchholz
SV BuchholzSV Buchholz
14:15

---

Morgen, 14:30 Uhr
Rixdorfer SV
Rixdorfer SVRixdorfer SV
ASV Berlin
ASV BerlinASV Berlin
14:30

---

Morgen, 14:30 Uhr
SV Karow 96
SV Karow 96SV Karow
BFC Germania 1888
BFC Germania 1888BFC Germania
14:30

---

Morgen, 14:30 Uhr
SpVgg Tiergarten 58
SpVgg Tiergarten 58Tiergarten
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08Vikt. Mitte
14:30

---

