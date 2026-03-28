Pokal: Inter II folgt SpaKi II, Hertha 03 und Viktoria jubeln

– Foto: Spandauer Kickers

Auch in den Pokalwettbewerben der 2., unteren sowie 7er Herren werden die Finalisten ermittelt.

Tore: 0:1 Joshua Senne (8.), 0:2 Vincent Scheffler (25.), 1:2 Yannick Woithe (87. Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Mattis Reuter (90.+6/FC Internationale Berlin II/) --- untere Herren

Tore: 1:0 Kushtrim Nerjovaj (6.), 1:1 Paolo Rossi (13.), 1:2 Noah Maas (25.), 1:3 Paolo Rossi (55.) ---

Tore: 0:1 Niklas Zuch (11.), 0:2 Carlos Keggenhoff (17.), 0:3 Luca Bergemann (47.), 0:4 Luca Bergemann (75.) --- 7er Herren

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Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

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