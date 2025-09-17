Pokal in Heinsberg: "Das ist für uns ein Bonusspiel"

Die Partie zwischen Kückhoven und Uevekoven verspricht Spannung: B-Ligist Germania Kückhoven tritt gegen die drei Klassen höher spielenden Landesligisten Sportfreunde Uevekoven an. Trainer Daniel Fliegen zeigt sich vor der Partie optimistisch, auch wenn sein Team aktuell etwas aus dem Rhythmus sei. Fliegen weiß um die Rolle seines Teams als Außenseiter, sieht aber Chancen auf eine Überraschung: „Das ist für uns morgen ein Bonusspiel gegen den Landesligisten. Sicherlich, wenn man sich jetzt die Chancen ausrechnet, dann liegen wir bei 10 Prozent. Aber im Pokal ist ja alles möglich. Der Pokal schreibt seine eigenen Gesetze. Das ist ja das Schöne.“

Uevekoven-Trainer Daniel Marschalk geht das Duell professionell an und warnt vor Unterschätzung: „Kückhoven hat eine junge, ambitionierte Mannschaft, die direkt den Wiederaufstieg in die A-Liga anstrebt. Sollten wir nicht 100 Prozent engagiert sein, könnte diese Aufgabe auch schwer werden.“ Er betonte zudem die Bedeutung der Spielpraxis für seine Spieler: "Wir werden morgen etwas rotieren, da einige Spieler aus Verletzungen kommen, die Spielpraxis für die Liga benötigen. Wir hoffen auf ein faires Spiel.“

Heute, 19:00 Uhr FC Germania Bauchem Bauchem Union Schafhausen Schafhausen 19:00 PUSH

Bauchem gegen Schafhausen: Landesligist erwartet harten Gegner

Auch im zweiten Duell des Tages stehen ein B-Ligist und ein Landesligist auf dem Platz. Für den FC Germania Bauchem geht es gegen den FC Union Schafhausen, und Bauchem-Trainer Volker Jeske betont die Herausforderung: „Wir freuen uns auf das morgige Spiel gegen den Landesligisten aus Schafhausen und gehen mit gemischten Gefühlen in das Spiel. Auf der einen Seite ist es sehr interessant gegen eine Mannschaft auf diesem Niveau zu spielen, auf der anderen Seite möchten wir uns natürlich gut verkaufen und das Spiel nicht zu hoch verlieren.“ Jeske setzt auf die Erfahrung seiner Spieler und will die Chance nutzen, an die Grenzen zu gehen: „Die Spieler, die zum Einsatz kommen, werden alles geben und bis zum Schluss kämpfen, um einen positiven Eindruck bei den erwarteten zahlreichen Zuschauern zu hinterlassen.“

Schafhausen-Trainer Jörg Halfenberg sieht seinen Gegner ebenfalls gut vorbereitet:

„Wir sind gut vorbereitet und erwarten einen hochmotivierten Gegner, der dem vermeintlichen ‚Großen‘ ein Bein stellen möchte. Ziel ist es klar, das Spiel zu gestalten und nach Möglichkeit schnell eine Entscheidung herbeizuführen.“ Halfenberg ergänzt: „Bauchem wird nach dem missglückten Start in die Saison sicherlich versuchen, über den Pokal durch eine Überraschung Selbstvertrauen aufzubauen. Wir wollen an unserem Offensivspiel arbeiten.“