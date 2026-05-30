Am 30. und letzten Spieltag bezwang der RSV Eintracht 1949 den Tabellenzweiten SC Freital vor 326 Zuschauern mit 2:1. Da der RSV bereits vorzeitig als Meister feststand, stand die Partie ganz im Zeichen des Abschieds von Trainer Patrick Hinze, der sein letztes Spiel an der Seitenlinie der Stahnsdorfer absolvierte. Trotz einer stark veränderten Aufstellung zeigte das Team die gewohnte Moral und sicherte sich den 20. Saisonsieg.

Die Gäste aus Freital gingen in der 18. Minute durch einen Treffer von Moritz Herold mit 0:1 in Führung. Die Reaktion des Meisters ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Bereits in der 23. Minute glich Till Plumpe zum 1:1 aus, ehe Conor Güllmeister in der 30. Minute per Foulelfmeter das Spiel komplett zum 2:1-Endstand drehte. Trainer Patrick Hinze erklärt gegenüber FuPa: „Wir haben natürlich mit einer stark veränderten Elf gespielt. Nach der Führung haben wir sofort reagiert, wie es die Mannschaft die ganze Saison gemacht hat. Wir machen schnell den Rückstand wett und hatten danach in der ersten Halbzeit komplette Spielkontrolle.“

Besondere Momente für verdiente Vereinsmitglieder

Im zweiten Durchgang kontrollierte der RSV Eintracht 1949 das Geschehen, ohne große Torgefahr der Gäste zuzulassen. Dies gab dem scheidenden Trainer die Gelegenheit, emotionale Wechsel vorzunehmen. „In der zweiten Halbzeit hat sich das Spiel ein bisschen verändert. Ohne eine Großchance zuzulassen, haben wir dann natürlich auch den Jungs wie Henry Lehmann und unserem Zeugwart Michael Schmidt, der jahrzehntelang in dem Verein Mitglied ist, die Chance gegeben, sich zu profilieren“, hob Patrick Hinze hervor.

Große Meisterfeier und ein glücklicher Abschied

Mit dem Schlusspfiff begann im Stadion der große Jubel, als die Meisterschale offiziell übergeben wurde. Für den Trainer war es der perfekte Abschluss einer erfolgreichen Ära. „Am Ende gewinnen wir das Spiel und danach haben wir schön gefeiert. Pokal hochgehoben, was gibt es Schöneres. Ein cooler Abschluss, von dem her sind wir sehr, sehr glücklich. Wir gehen jetzt mit einem guten Gefühl in die Zukunft“, bilanziert Patrick Hinze emotional. Der RSV beendet die Spielzeit mit 68 Punkten als souveräner Meister und Aufsteiger in die Regionalliga vor dem SC Freital und dem VFC Plauen, die punktgleich mit 59 Zählern die Plätze zwei und drei belegen.