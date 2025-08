Pokal-Hit in Geiselbullach – Keine Verlegung ins Grünwalder Stadion

Geiselbullach - Jetzt ist es fix: Das Totopokal-Spiel zwischen dem TSV Geiselbullach und dem TSV 1860 München findet am Dienstag, 12. August, um 18 Uhr statt. Und zwar in der Bullacher Heimspielstätte im Olchinger Norden. Das ist das Ergebnis einer knapp einwöchigen Hängepartie zwischen den beiden Vereinen, dem Ordnungsamt, der Polizei und dem Bayerischen Fußballverband.

Eine Anmietung der Giesinger Kultstätte war den Bullachern jedoch nicht möglich, da dies ausschließlich Münchner Vereinen möglich ist. Die Löwen hätten wohl das Stadion als Mittelsmann anmieten können, die angebotenen Konditionen waren für Geiselbullach allerdings nicht wirklich reizvoll. „Dann doch lieber daheim“, meinte Dressel.

Spiel vor 1750 Zuschauern

In das dortige Stadion an der Schulstraße passen allerdings weit weniger Zuschauer als in die 15 000-Zuschauer-Schüssel in Giesing. Für das Pokalspiel sind exakt 1750 Zuschauer zugelassen. Anfang kommender Woche soll der Kartenvorverkauf starten, für Gästefans steht ein Kontingent von zehn Prozent zur Verfügung. Geiselbullacher Vereinsmitglieder haben ein Vorkaufsrecht. Eine Tageskasse wird es nicht geben.

Am Spieltag selbst wird die Schulstraße zwischen Kreisverkehr und der Sägmühlstraße vollständig gesperrt sein. Zutritt hat nur, wer ein Ticket besitzt. Es empfiehlt sich die Anreise per Rad oder zu Fuß. Einige Parkplätze soll es am Kreisverkehr sowie am alten Sportgelände in der Nähe des Geiselbullacher Maibaums geben. Für die Sicherheit der Zuschauer sorgt ein Security-Unternehmen.

Straßensperrung und Parksituation

„Die Vorfreude ist riesengroß“, meinte Dressel. In den kommenden Tagen haben er und sein zehnköpfiges Orga-Team noch einige Hausaufgaben zu lösen, damit am Spieltag alles reibungslos über die Bühne geht.

Alle anderen Partien der zweiten Totopokal-Hauptrunde finden am 5. August statt. Dieser Termin war aufgrund der Querelen rund um das Spiel letztlich nicht zu halten.

Ein Ausweichen auf einen anderen Spielort (etwa Fürstenfeldbruck, Germering oder Dachau), war für die Verantwortlichen des TSV Geiselbullach keine echte Option. „Geiselbullach oder Giesing“, sagte Spielertrainer Stefan Held am vergangenen Sonntag am Rande des Bezirksliga-Heimspiels gegen den VfL Denklingen. Jetzt ist es Geiselbullach geworden. Dressel dankt der Stadt Olching und der Polizei für die Unterstützung. „Ohne die wäre es nicht möglich gewesen, das Spiel auf die Beine zu stellen.“