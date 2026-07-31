Pokal-Hit gegen 1860 München: Ticketverkauf beim FCW startet Vorverkauf am 31. Juli von 16 bis 19 Uhr in der Mozartstraße 72 +++ Keine Tageskasse am Spieltag von Verein · Heute, 09:07 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sportfoto Zink / J.Tenner

Der Countdown auf das Pokal-Highlight des Sommers läuft: Wenn der FC Wendelstein auf den Traditionsverein TSV 1860 München trifft, ist ein volles Haus zu erwarten. Entsprechend startet am Freitag, den 31. Juli 2026, der offizielle Kartenvorverkauf für die Begegnung.

Zwischen 16 und 19 Uhr können sich Fußballfans ihre Eintrittskarten in der Mozartstraße 72 in 90530 Wendelstein sichern. Der Verein weist ausdrücklich darauf hin, dass die Tickets ausschließlich im Vorverkauf erhältlich sind und nur solange der Vorrat reicht. Besonders wichtig: Am Spieltag wird es keine Tageskasse geben. Wer das Pokalduell gegen die Münchner Löwen live erleben möchte, muss sich seine Eintrittskarte bereits im Vorfeld sichern.

Die Preise gestalten sich wie folgt:

Sitzplatz: 25,00 Euro

Vollzahler Stehplatz: 18,60 Euro

Ermäßigt* Stehplatz: 14,00 Euro

Kinder bis 14 Jahre: freier Eintritt *Schüler, Studenten, Rentner und Schwerbehinderte (Nur gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises)