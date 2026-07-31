Pokal-Hit gegen 1860 München: Ticketverkauf beim FCW startet

Der Countdown auf das Pokal-Highlight des Sommers läuft: Wenn der FC Wendelstein auf den Traditionsverein TSV 1860 München trifft, ist ein volles Haus zu erwarten. Entsprechend startet am Freitag, den 31. Juli 2026, der offizielle Kartenvorverkauf für die Begegnung.
Zwischen 16 und 19 Uhr können sich Fußballfans ihre Eintrittskarten in der Mozartstraße 72 in 90530 Wendelstein sichern. Der Verein weist ausdrücklich darauf hin, dass die Tickets ausschließlich im Vorverkauf erhältlich sind und nur solange der Vorrat reicht.
Besonders wichtig: Am Spieltag wird es keine Tageskasse geben. Wer das Pokalduell gegen die Münchner Löwen live erleben möchte, muss sich seine Eintrittskarte bereits im Vorfeld sichern.
Die Preise gestalten sich wie folgt:
Sitzplatz: 25,00 Euro
Vollzahler Stehplatz: 18,60 Euro
Ermäßigt* Stehplatz: 14,00 Euro
Kinder bis 14 Jahre: freier Eintritt
*Schüler, Studenten, Rentner und Schwerbehinderte (Nur gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises)
Beim Vorverkauf ist ausschließlich Barzahlung möglich. Zudem gilt eine maximale Abgabemenge von vier Tickets pro Person.
Auch Schiedsrichter erhalten ihre Eintrittskarte ausschließlich am Vorverkaufstag. Gegen Vorlage eines gültigen Schiedsrichterausweises wird ein Ticket zum Sonderpreis von 1,00 Euro ausgegeben.
Der FC Wendelstein rechnet für die Partie gegen den Regionalligisten aus Giesing mit großem Zuschauerinteresse und empfiehlt allen Fans, sich frühzeitig um ihre Tickets zu kümmern.
Anstoß der Begegnung ist am 11. August 2026 um 18 Uhr.