Pokal-Hit gegen 1860 München: »Gehen nicht ins Spiel, um zu verlieren«

Highlight-Spiel, neue Trikots, gewaltige Vorfreude: Nach einer überragenden Saison samt Aufstieg und Pokalsieg feiert der FC Wendelstein am heutigen Dienstag, 11. August 2026, den bisherigen Höhepunkt seiner Vereinsgeschichte.
In der 2. Pokalrunde gastiert der TSV 1860 München an der Mozartstraße. Passend zum Pokalkracher gegen die Löwen laufen die Gastgeber erstmals im brandneuen Gewand auf.
Doch nicht nur optisch will der FCW glänzen – auch sportlich will sich der Außenseiter beweisen. FCW-Trainer Dirk Wagler bleibt realistisch, gibt sich aber kämpferisch: „Wir gehen nicht davon aus, dass wir 80 Prozent Ballbesitz haben. Es kommt darauf an, gegen den Ball vernünftig zu arbeiten.“
Das Ziel ist klar: Der Landesligist will das Spiel so lange wie möglich offenhalten. „Wir wollen nicht abgeschossen werden und auch wenn es zwei Klassen Unterschied sind, gehen wir nicht in das Spiel, um zu verlieren. Sollte es nach 30 Minuten 0:0 stehen, wird die Hoffnung größer.“
Personell kann der Coach fast aus dem Vollen schöpfen: Bis auf Langzeitverletzte und einen Urlauber steht der Kader komplett. Zwei Spieler sind sogar extra frühzeitig aus dem Urlaub zurückgekehrt. „Da sieht man, welche Bedeutung das Spiel für die Mannschaft hat“, so Wagler. Insgesamt 24 Mann brennen auf ihren Einsatz.
Schweißtreibende Tage liegen hinter dem Verein, doch pünktlich zum Anpfiff um 18:00 Uhr (Einlass ab 16:30 Uhr) ist an der Mozartstraße alles angerichtet. „Die letzten Tage waren extrem anstrengend mit Aufbau und Organisation. Aber bei dem Wetter, dem super Platz und den vielen bekannten Zuschauern ist das für uns alle ein riesiges Highlight“, freut sich Wagler. Rund 2.000 Fans sollen für eine beeindruckende Kulisse sorgen. Mit über 1.800 verkauften Tickets ist die Partie nahezu ausverkauft. Für Kurzentschlossene gibt es noch eine Abendkasse.
Für Heimfans gibt es vom Verein derweil noch einen Wunsch: „Schmeißt euch in eure FCW Fantrikots oder kommt in Schwarz und zeigt Flagge für den FCW! Gemeinsam wollen wir diesem besonderen Abend den Rahmen geben, den er verdient“, teilt der Verein über seine Kanäle mit.
• Zutritt nur mit gültigem Ticket
• Taschen und Rucksäcke sind nur bis DIN-A4-Größe erlaubt
• Das Mitbringen von eigenen Speisen und Getränken ist nicht gestattet
• Pyrotechnik, Glasflaschen, Dosen und gefährliche Gegenstände sind verboten
• Der Zutritt in unpassender oder provokanter Fankleidung anderer Vereine ist nicht gestattet
• Den Anweisungen unserer Ordner, Sicherheitskräfte und Helfer ist jederzeit Folge zu leisten