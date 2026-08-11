Pokal-Hit gegen 1860 München: »Gehen nicht ins Spiel, um zu verlieren«

Dirk Wagler blickt mit Vorfreude auf das heutige Duell gegen den TSV 1860 um Florian Niederlechner. – Foto: Wolfgang Zink (l.)/Imago (r.)

Highlight-Spiel, neue Trikots, gewaltige Vorfreude: Nach einer überragenden Saison samt Aufstieg und Pokalsieg feiert der FC Wendelstein am heutigen Dienstag, 11. August 2026, den bisherigen Höhepunkt seiner Vereinsgeschichte .

In der 2. Pokalrunde gastiert der TSV 1860 München an der Mozartstraße. Passend zum Pokalkracher gegen die Löwen laufen die Gastgeber erstmals im brandneuen Gewand auf.

Doch nicht nur optisch will der FCW glänzen – auch sportlich will sich der Außenseiter beweisen. FCW-Trainer Dirk Wagler bleibt realistisch, gibt sich aber kämpferisch: „Wir gehen nicht davon aus, dass wir 80 Prozent Ballbesitz haben. Es kommt darauf an, gegen den Ball vernünftig zu arbeiten.“

Das Ziel ist klar: Der Landesligist will das Spiel so lange wie möglich offenhalten. „Wir wollen nicht abgeschossen werden und auch wenn es zwei Klassen Unterschied sind, gehen wir nicht in das Spiel, um zu verlieren. Sollte es nach 30 Minuten 0:0 stehen, wird die Hoffnung größer.“