Pokal-Highlights in Aachen: Außenseiter jubeln, Favoriten schwitzen

Die zweite Runde des Aachener Kreispokals bot alles: Verlängerungen, Verletzungen und Überraschungen. Während A-Ligist SV Rott nach 120 Minuten und mit schweren Ausfällen gegen C-Ligist Hehlrath nur knapp die Oberhand behielt, sorgte Eintracht Warden für die Schlagzeile des Abends – mit einem klaren 4:1 gegen Bezirksliga-Absteiger Eilendorf. Auch der FC Eschweiler setzte sich gegen den Kohlscheider BC durch und zeigte dabei mannschaftliche Geschlossenheit. Damit endete eine Pokalrunde, die gleich mehrere Geschichten schrieb – von bitteren Rückschlägen bis zu echten Sensationen.
SV Rott zog als A-Ligist zwar in die nächste Runde ein, musste gegen den C-Ligisten Sportfreunde Hehlrath aber über 120 Minuten gehen. Trainer Semjon Milosevic sprach von einer „gefühlten Niederlage“: „Wir haben den Gegner nicht unterschätzt. Ich habe es schon beim Aufwärmen bemerkt, dass es nicht so einfach wird.“ Zwar setzte sich sein Team letztlich durch, doch die Personalsorgen wiegen schwer. Gleich mehrere Spieler verletzten sich, zudem gab es eine Rote Karte. „Wir haben kaum elf Spieler für Sonntag“, klagte Milosevic und betonte zugleich, dass man trotz aller Rückschläge fokussiert bleibe.
Für die größte Überraschung des Abends sorgte VfL Eintracht Warden. Der C-Ligist bezwang den Bezirksliga-Absteiger DJK Arminia Eilendorf klar mit 4:1. Sportleiter Jaspreet Singh sprach von einem „absoluten Statement“ seiner Mannschaft: „Wir wussten natürlich, dass wir nur über einen klaren Matchplan eine Chance haben. Und den hat das Trainerteam top vorbereitet.“ Der Sieg sei verdient gewesen und gebe Rückenwind für die kommenden Wochen. Besonders groß ist die Vorfreude auf das kommende Derby gegen Alemannia Mariadorf.
Auch der FC Eschweiler konnte jubeln: Gegen den Bezirksligisten Kohlscheider BC gelang ein verdienter Sieg. Trainer Alejandro Medina lobte die Stabilität seines Teams: „Wir waren sehr schnell im Spiel drin und haben keinen Unterschied erkennen lassen.“ Zwar wurde es nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich nochmal spannend, doch frische Kräfte brachten am Ende die Entscheidung. Medina hob hervor, dass vor allem Spieler Einsatzzeiten bekamen, die zuletzt kaum gespielt hatten – ein Beleg für die Ausgeglichenheit im Kader. „Die Freude nach dem Sieg war natürlich groß. Ich hoffe, dass uns das einen Schub für die nächsten Spiele gibt.“
Medimeister Aachen – Falke Bergrath 1:3
Schiedsrichter: Raphael van De Walle (Aachen)
Tore: 0:1 Ferhat Özsan (15.), 1:1 Jan Philipp Marpe (51. Foulelfmeter), 1:2 Sascha Schoenen (64.), 1:3 Ihsan Bal (89.)
SV Nordeifel – DJK Rasensport Brand 1:4
Schiedsrichter: Andre Geldner (Stolberg)
Tore: 0:1 Jan Herrmann (16.), 0:2 Jan Herrmann (38.), 0:3 Abdessamad Akherraz (55.), 0:4 Yannick Pietrowski (65.), 1:4 David Löhr (82.)
VfL 05 Aachen – VfR Würselen 2:3
Schiedsrichter: Bahri Kabadayi (Herzogenrath)
Tore: 1:0 Chrisowalandis Igglizoglou (11.), 2:0 Magnus Apeldoorn (36.), 2:1 Thomas Thometzki (46.), 2:2 Thomas Thometzki (77.), 2:3 Koray Demirciler (84.)
Rhenania Würselen/Euchen – FC Roetgen 3:2
Schiedsrichter: Dirk Welters (Aachen) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Nicolas Medrano (9.), 1:1 Jan Siewert (47.), 2:1 Nicolas Medrano (54.), 2:2 Marco Cosler (80.), 3:2 Christian Kreutzer (86. Foulelfmeter)
FC Germania Freund – FC Concordia Oidtweiler 0:5
Schiedsrichter: Rosch Amin (Vaalserquartier)
Tore: 0:1 Lazar Savic (9.), 0:2 Kevin Croe (45.), 0:3 Paul Sekuli (50.), 0:4 Paul Sekuli (57.), 0:5 Lucas Hübner (75.)
VfJ Laurensberg – DJK FV Haaren 3:6
Schiedsrichter: Christian Schultheis (Alsdorf) - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Pablo Cesar Perez Schwartz (7.), 0:2 Osman Hamid (19.), 1:2 Purevzebar Chimedravdan (37.), 1:3 Mohamed Gouider (50.), 2:3 Maximilian Friedrich Krieger (55.), 2:4 David Lohmüller (61.), 2:5 Mohamed Benyamani (70.), 3:5 Mohamad Aziza (90.+4), 3:6 Osman Hamid (90.+5)
BSC Schevenhütte – SC Kellersberg 0:15
Schiedsrichter: Fabian Wiemers (Eschweiler) - Zuschauer: 65
Tore: 0:1 Danijel Vukosavljevic (25.), 0:2 Eldin Hodzic (29.), 0:3 Kevin Korkmaz (31.), 0:4 Sven Pitow (40. Eigentor), 0:5 Kevin Korkmaz (44.), 0:6 Mats Hellenbroich (45.), 0:7 Cem Ali Pelit (52.), 0:8 Domenic Beier (55.), 0:9 Cem Ali Pelit (56.), 0:10 Mats Hellenbroich (66.), 0:11 Jalal Aouna (67.), 0:12 Eldin Hodzic (76.), 0:13 Cem Ali Pelit (84.), 0:14 Hendrik Raspe (85.), 0:15 Antonio Leovac (90.)
Sportfreunde Hörn – Eintracht Verlautenheide 1:8
Schiedsrichter: Lukas Lauter (Aachen)
Tore: 0:1 Til Pütz (2.), 0:2 Eugen Lobanov (3.), 0:3 Mika Frenzen (13.), 0:4 Leandro Stollenwerk (33.), 1:4 Christian Becker (34.), 1:5 Til Pütz (51.), 1:6 Til Pütz (78.), 1:7 Justin Müller (81.), 1:8 Berdan Cetindag (86.)