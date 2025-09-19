Pokal-Highlights in Aachen: Außenseiter jubeln, Favoriten schwitzen

Eintracht Warden warf überraschend Arminia Eilendorf aus dem Pokal. – Foto: Eintracht Warden

Die zweite Runde des Aachener Kreispokals bot alles: Verlängerungen, Verletzungen und Überraschungen. Während A-Ligist SV Rott nach 120 Minuten und mit schweren Ausfällen gegen C-Ligist Hehlrath nur knapp die Oberhand behielt, sorgte Eintracht Warden für die Schlagzeile des Abends – mit einem klaren 4:1 gegen Bezirksliga-Absteiger Eilendorf. Auch der FC Eschweiler setzte sich gegen den Kohlscheider BC durch und zeigte dabei mannschaftliche Geschlossenheit. Damit endete eine Pokalrunde, die gleich mehrere Geschichten schrieb – von bitteren Rückschlägen bis zu echten Sensationen.

Gestern, 19:00 Uhr Sportfreunde Hehlrath Hehlrath SV Rott SV Rott 3 n.V. 5 Abpfiff Rott zahlt hohen Preis fürs Weiterkommen SV Rott zog als A-Ligist zwar in die nächste Runde ein, musste gegen den C-Ligisten Sportfreunde Hehlrath aber über 120 Minuten gehen. Trainer Semjon Milosevic sprach von einer „gefühlten Niederlage“: „Wir haben den Gegner nicht unterschätzt. Ich habe es schon beim Aufwärmen bemerkt, dass es nicht so einfach wird.“ Zwar setzte sich sein Team letztlich durch, doch die Personalsorgen wiegen schwer. Gleich mehrere Spieler verletzten sich, zudem gab es eine Rote Karte. „Wir haben kaum elf Spieler für Sonntag“, klagte Milosevic und betonte zugleich, dass man trotz aller Rückschläge fokussiert bleibe.

Für die größte Überraschung des Abends sorgte VfL Eintracht Warden. Der C-Ligist bezwang den Bezirksliga-Absteiger DJK Arminia Eilendorf klar mit 4:1. Sportleiter Jaspreet Singh sprach von einem „absoluten Statement“ seiner Mannschaft: „Wir wussten natürlich, dass wir nur über einen klaren Matchplan eine Chance haben. Und den hat das Trainerteam top vorbereitet.“ Der Sieg sei verdient gewesen und gebe Rückenwind für die kommenden Wochen. Besonders groß ist die Vorfreude auf das kommende Derby gegen Alemannia Mariadorf. Gestern, 19:00 Uhr FC Eschweiler 2020 Eschweiler Kohlscheider BC Kohlscheid 2 1 Eschweiler wirft Kohlscheid raus