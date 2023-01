Pokal-Highlights für den 1. FC Kleve Der Nachwuchs des Fusionsklubs bestreitet am Wochenende attraktive Heimspiele.

Für die B-Junioren des 1. FC Kleve steht am Sonntag, 14.30 Uhr, ein ganz besonderes Spiel auf dem Programm. Der Nachwuchs des Fusionsklubs, der in der Meisterschaft in der Grenzlandliga aufläuft, hat in der ersten Runde des Niederrheinpokals am Bresserberg den Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach zu Gast, der in der Bundesliga um Punkte kämpft. Dort stehen die Talente aus dem Fohlenstall auf Platz sechs.

Beim 1. FC Kleve war die Freude über das Los riesig, berichtet Trainer Dominic Trarbrach. „Wir haben die Übertragung der Auslosung gemeinsam in der Kabine auf einem Tablet verfolgt. Wenig später herrschte pure Ekstase, alle lagen sich in den Armen. Genau für solche Partien spielen wir den Niederrheinpokal“, sagt der 28-jährige Trainer.

Der Matchplan des krassen Außenseiters ist schnell erklärt. „Unser Ziel ist es natürlich, so lange wie möglich die Null zu halten, um die Partie offen zu gestalten. Über unsere schnellen Spieler wollen wir selbst Torchancen kreieren. Denn wie sagt man so schön: Wir haben keine Chance, also nutzen wir die“, sagt Dominic Trarbach.

Auch den von Henrik Hommels trainierten A-Junioren des 1. FC Kleve hat die Auslosung ein echtes Schwergewicht beschert. Der Grenzlandligist trifft auf die SG Unterrath, Tabellenführer der Niederrheinliga. Die Partie, die auf dem Kunstrasen am Klever Bresserberg ausgetragen wird, steigt am Sonntag um 11 Uhr. Der Gegner aus Düsseldorf hat in der Niederrheinliga bisher nur eines seiner neun Spiele verloren und führt die Tabelle mit einem Punkt Vorsprung vor dem Wuppertaler SV an. Man spiele zwar gegen einen sehr guten Gegner, fühle sich in der Rolle des Underdogs jedoch äußerst wohl, sagt FC-Trainer Hommels. „Wir sind alle sehr motiviert. Von der Strategie her wird es ein einfaches Spiel für uns, auf das wir uns sehr freuen“, so Hommels.

Bereits zwei Stunden vorher, um 15 Uhr, empfangen die C-Junioren des 1. FC Kleve am Samstag Rot-Weiss Essen zum Pokal-Duell zweier Teams aus der Niederrheinliga. Das Meisterschaftsspiel entschied der nach wie vor ungeschlagene Tabellenführer aus Essen mit 4:0 für sich. Die Klever U 15 steht nach einer starken Hinrunde auf dem dritten Platz. Für das Pokalspiel hat Trainer Niko Hegemann einen klaren Wunsch. „Wir wollen es besser machen als in der Liga. Beim 0:4 war Rot-Weiss Essen die stärkere Mannschaft, aber wir hatten auch nicht unseren besten Tag erwischt. Wir freuen uns auf das Spiel und bereiten uns so gut wie möglich vor. Unser Ziel ist es, vor eigenem Publikum den Favoriten zu ärgern“, sagt der 23-jährige Übungsleiter.