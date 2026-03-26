 2026-03-25T14:09:28.761Z

Pokal

Pokal-Highlights: Diese Teams kämpfen ums Endspiel

2., untere und 7er Herren

von ser · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Ralf Seedorff

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Berlin-Pokal u. H.
Pokal 7er Herren
Altglienicke II
FC Viktoria II

Auch in den Pokalwettbewerben der 2., unteren sowie 7er Herren werden die Finalisten ermittelt.

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2. Herren

Heute, 19:30 Uhr
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers II
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf II
19:30live

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So., 29.03.2026, 10:00 Uhr
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900 II
FC Internationale Berlin
FC Internationale BerlinFC Inter II
10:00

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untere Herren

Morgen, 18:15 Uhr
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf III
FC Hertha 03 Zehlendorf
FC Hertha 03 ZehlendorfFC Hertha 03 III
18:15

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So., 29.03.2026, 10:00 Uhr
BFC Meteor 06
BFC Meteor 06Meteor 06 III
FC Viktoria 1889 Berlin
FC Viktoria 1889 BerlinFC Viktoria III
10:00

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7er Herren

So., 29.03.2026, 10:00 Uhr
1. FC Lübars 1962
1. FC Lübars 1962Lübars
1. FC Wacker 1921 Lankwitz
1. FC Wacker 1921 LankwitzWacker 21
10:00

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So., 29.03.2026, 12:00 Uhr
TSV Wittenau
TSV WittenauTSV Wittenau
SC Union-Südost 1924
SC Union-Südost 1924Union-Südost
12:00

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Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

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