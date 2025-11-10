 2025-10-30T14:25:35.653Z

Pokal
Zweitligist Lorentzweiler (in orange) verlangte Erstligist Rodange alles ab
Zweitligist Lorentzweiler (in orange) verlangte Erstligist Rodange alles ab – Foto: GD Fussballfotoen

Pokal: Hierarchie wird bewahrt, Überraschungen bleiben aus

Drei Erstdivisionäre sorgen ebenso für Spannung wie manche Zweitligisten

Auch wenn die richtigen Überraschungen am Pokalwochenende ausblieben, so war es vielerorts spannend und einige Ergebnisse lassen sich dann doch als bemerkenswert einstufen. So hält Bissens Höhenflug weiter an und man versenkte Gastgeber und Ligarivale Düdelingen nach einem 1:1 nach neunzig Minuten in der Verlängerung regelrecht. Etzella, ein Topteam der Ehrenpromotion, zwang Racing nach zweimaligem Ausgleich ins Elfmeterschießen, wo der Erstligist sich dann aber einen Fehlschuss weniger leistete und in die nächste Runde einziehen konnte. Monnerich (EP) feierte gegen Rosport (BGL) ebenfalls ein Comeback, doch Steinbachs verwandelter Foulelfmeter Mitte der 2.Halbzeit entschied dieses Spiel zugunsten des Favoriten.

Während Hesperingen im Duell zweier Ligarivalen gegen Hostert unerwartet deutlich unterlag, brachte Lorentzweiler (EP) Rodange (BGL) kurzzeitig ans Grübeln. Einem Doppelschlag der Gäste um die halbe Stunde glichen die Hausherren unmittelbar nach der Pause mit ihrerseits zwei schnell aufeinanderfolgenden Toren aus. Doch gut 10 Minuten später netzte der Erstligist wieder zweimal binnen kurzer Zeit, um sich am Ende mit 4:2 durchzusetzen.

Munsbach (D1) lag nach einer halben Stunde scheinbar aussichtslos gegen Canach (BGL) mit 0:3 in Rückstand, ehe man zur Aufholjagd blies – und dies nach Platzverweis Dikinz Kama sogar über eine Halbzeit lang in Unterzahl. Mit zehn Mann kam man durch Teixeira auf 2:3 heran (63.‘), am Ende flog ebenjener Torschütze aber ebenfalls noch vom Platz, so dass es nicht mehr zu einer Sensation kommen sollte.

Hermann: „können mit der gezeigten Leistung zufrieden sein“

Lex Hermann (Munsbach) gegenüber FuPa: „Ich war froh, gegen Canach zu spielen, da es mein früherer Verein ist und ich dort noch viele Leute kenne. Es war ein gutes Spiel von unserer Seite, auch wenn Canach in den Anfangsminuten drei Tore machte und in dieser Phase überlegen war. Mit unserem Treffer fanden wir aber besser ins Spiel, doch mit der ersten roten Karte bremsten wir uns selber aus. Wir machten aber weiter, doch später mit nur noch neun Mann wurde es schwer. Spätestens da merkte man, über welche Qualität Canach verfügt. Im Vergleich zu den üblichen Meisterschaftsspielen waren viele Zuschauer da. Wir haben unser Bestes gegeben, am Ende war es aber quasi unmöglich, weit nach vorne zu kommen. Wir können mit der gezeigten Leistung aber zufrieden sein.“

Beles ging in der 18.‘ durch Labata gegen den Tabellenzweiten der BGL Ligue, Strassen, in Führung, doch unter dem Impuls des späteren Hattrick-Schützen Nogueira konnte Strassen das Spiel drehen und auch ein Comeback von Beles zum 2:2 ließ den FC Una kalt und man kam am Ende zu einem 4:2-Arbeitssieg. Weiler (D1) schnupperte gegen Steinsel (EP) bereits an der Verlängerung, als Dieme mit seinem zweiten Tor des Tages die Entscheidung zugunsten des FC Alisontia gelang (90.‘). Den zwischenzeitlichen Ausgleich hatte ausgerechnet der ehemalige Steinseler Papadopoulos geköpft (1:1, 70.‘). Schon am Freitag behauptete sich Niederkorn knapp mit 1:0 gegen Jeunesse.

Nach spannenden 90 Minuten ging es zwischen den Ligarivalen Feulen und Bettemburg mit einem 1:1 in die Verlängerung, in der sich die Gastgeber unmittelbar vor Schluss mit 2:1 behaupteten, dies durch das zweite Tor von Carvalheiro (2:1, 119.‘). Im Duell der BGL-Ligue-Aufsteiger gelang Mamer ein 2:0-Sieg gegen Käerjeng. In einer ereignisreichen aber von vielen Ballverlusten geprägten Liga-Revanche zwischen Rümelingen und Fola setzten sich die Escher wieder durch, dies nach einer überlegen geführten 1.Halbzeit der Hausherren nach Verlängerung mit 4:2. Zweimal egalisierte die „Doyenne“ nach schönen Spielzügen dabei einen Rückstand und hatte am Ende den längeren Atem. Wiltz versenkte Mersch regelrecht (6:0) und steht als eines von drei Teams aus der Ehrenpromotion in der nächsten Runde.

Alle Ergebnisse der Runde der letzten 32

Gestern, 16:00 Uhr
F91 Düdelingen
F91 DüdelingenDüdelingen
FC Atert Bissen
FC Atert BissenBissen
1
n.V.
4
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
FC Etzella Ettelbrück
FC Etzella EttelbrückEtzella
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
4
n.E.
6

Gestern, 16:00 Uhr
FC Monnerich
FC MonnerichMonnerich
FC Victoria Rosport
FC Victoria RosportRosport
2
3
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
FC Swift Hesperingen
FC Swift HesperingenHesperingen
US Hostert
US HostertHostert
0
3
Abpfiff

Fr., 07.11.2025, 20:00 Uhr
FC Progrès Niederkorn
FC Progrès NiederkornProgrès
AS Jeunesse Esch
AS Jeunesse EschJeunesse
1
0
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
FC Lorentzweiler
FC LorentzweilerLorentzw.
FC Rodange 91
FC Rodange 91Rodange
2
4

Gestern, 16:00 Uhr
FC Munsbach 1946
FC Munsbach 1946Munsbach
FC Jeunesse Canach
FC Jeunesse CanachCanach
2
3
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
FC Käerch
FC KäerchKäerch
FC Luxembourg City
FC Luxembourg CityCity
0
2
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
FC The Belval Beles
FC The Belval BelesBeles
FC UNA Strassen
FC UNA StrassenStrassen
2
4
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
Union Titus Petingen
Union Titus PetingenTitus
2
1
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
FC Yellow Boys Weiler-zum-Turm
FC Yellow Boys Weiler-zum-TurmWeiler
FC Alisontia Steinsel
FC Alisontia SteinselSteinsel
1
2
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
US Feulen
US FeulenFeulen
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
2
n.V.
1
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
2
0
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
US Rümelingen
US RümelingenRümelingen
CS Fola Esch
CS Fola EschFola
2
n.V.
4
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
FC Wiltz 71
FC Wiltz 71Wiltz
FC Marisca Mersch
FC Marisca MerschMersch
6
0
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
Fc Berdenia Berbourg
Fc Berdenia BerbourgBerburg
US Mondorf
US MondorfMondorf
0
2
Abpfiff

