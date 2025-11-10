Pokal: Hierarchie wird bewahrt, Überraschungen bleiben aus

Auch wenn die richtigen Überraschungen am Pokalwochenende ausblieben, so war es vielerorts spannend und einige Ergebnisse lassen sich dann doch als bemerkenswert einstufen. So hält Bissens Höhenflug weiter an und man versenkte Gastgeber und Ligarivale Düdelingen nach einem 1:1 nach neunzig Minuten in der Verlängerung regelrecht. Etzella, ein Topteam der Ehrenpromotion, zwang Racing nach zweimaligem Ausgleich ins Elfmeterschießen, wo der Erstligist sich dann aber einen Fehlschuss weniger leistete und in die nächste Runde einziehen konnte. Monnerich (EP) feierte gegen Rosport (BGL) ebenfalls ein Comeback, doch Steinbach s verwandelter Foulelfmeter Mitte der 2.Halbzeit entschied dieses Spiel zugunsten des Favoriten.

Während Hesperingen im Duell zweier Ligarivalen gegen Hostert unerwartet deutlich unterlag, brachte Lorentzweiler (EP) Rodange (BGL) kurzzeitig ans Grübeln. Einem Doppelschlag der Gäste um die halbe Stunde glichen die Hausherren unmittelbar nach der Pause mit ihrerseits zwei schnell aufeinanderfolgenden Toren aus. Doch gut 10 Minuten später netzte der Erstligist wieder zweimal binnen kurzer Zeit, um sich am Ende mit 4:2 durchzusetzen.

Munsbach (D1) lag nach einer halben Stunde scheinbar aussichtslos gegen Canach (BGL) mit 0:3 in Rückstand, ehe man zur Aufholjagd blies – und dies nach Platzverweis Dikinz Kama sogar über eine Halbzeit lang in Unterzahl. Mit zehn Mann kam man durch Teixeira auf 2:3 heran (63.‘), am Ende flog ebenjener Torschütze aber ebenfalls noch vom Platz, so dass es nicht mehr zu einer Sensation kommen sollte.

Hermann: „können mit der gezeigten Leistung zufrieden sein“

Lex Hermann (Munsbach) gegenüber FuPa: „Ich war froh, gegen Canach zu spielen, da es mein früherer Verein ist und ich dort noch viele Leute kenne. Es war ein gutes Spiel von unserer Seite, auch wenn Canach in den Anfangsminuten drei Tore machte und in dieser Phase überlegen war. Mit unserem Treffer fanden wir aber besser ins Spiel, doch mit der ersten roten Karte bremsten wir uns selber aus. Wir machten aber weiter, doch später mit nur noch neun Mann wurde es schwer. Spätestens da merkte man, über welche Qualität Canach verfügt. Im Vergleich zu den üblichen Meisterschaftsspielen waren viele Zuschauer da. Wir haben unser Bestes gegeben, am Ende war es aber quasi unmöglich, weit nach vorne zu kommen. Wir können mit der gezeigten Leistung aber zufrieden sein.“

Beles ging in der 18.‘ durch Labata gegen den Tabellenzweiten der BGL Ligue, Strassen, in Führung, doch unter dem Impuls des späteren Hattrick-Schützen Nogueira konnte Strassen das Spiel drehen und auch ein Comeback von Beles zum 2:2 ließ den FC Una kalt und man kam am Ende zu einem 4:2-Arbeitssieg. Weiler (D1) schnupperte gegen Steinsel (EP) bereits an der Verlängerung, als Dieme mit seinem zweiten Tor des Tages die Entscheidung zugunsten des FC Alisontia gelang (90.‘). Den zwischenzeitlichen Ausgleich hatte ausgerechnet der ehemalige Steinseler Papadopoulos geköpft (1:1, 70.‘). Schon am Freitag behauptete sich Niederkorn knapp mit 1:0 gegen Jeunesse.

Nach spannenden 90 Minuten ging es zwischen den Ligarivalen Feulen und Bettemburg mit einem 1:1 in die Verlängerung, in der sich die Gastgeber unmittelbar vor Schluss mit 2:1 behaupteten, dies durch das zweite Tor von Carvalheiro (2:1, 119.‘). Im Duell der BGL-Ligue-Aufsteiger gelang Mamer ein 2:0-Sieg gegen Käerjeng. In einer ereignisreichen aber von vielen Ballverlusten geprägten Liga-Revanche zwischen Rümelingen und Fola setzten sich die Escher wieder durch, dies nach einer überlegen geführten 1.Halbzeit der Hausherren nach Verlängerung mit 4:2. Zweimal egalisierte die „Doyenne“ nach schönen Spielzügen dabei einen Rückstand und hatte am Ende den längeren Atem. Wiltz versenkte Mersch regelrecht (6:0) und steht als eines von drei Teams aus der Ehrenpromotion in der nächsten Runde.

Alle Ergebnisse der Runde der letzten 32