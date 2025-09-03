Pokal heute: Münchner Kreisklassist sagt ab – Bezirksligist gefordert

Welche Teams in Oberbayern überraschen heute? Im Kreis Donau/Isar geben sich zwei Bezirksligisten die Ehre. In Geisenfeld steht ein Kreisliga-Duell an. Auch in München sind Kreisligisten in der 2. Runde im Einsatz. In Fürstenried und in Feldmoching treffen zwei Ligakonkurrenten aufeinander. Das einfachste Los hat der SV Günding beim FC Husaria München. Aber Vorsicht: Am Dienstag, dem 2. September, kegelte ein B-Klassist einen Kreisklassisten aus dem Pokal. Im Kreis Inn/Salzach treffen zwei Ligakonkurrenten aufeinander. Ostermünchen gastiert in Großholzhausen. Die Pokalspiele in der Übersicht.