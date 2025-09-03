Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Tore-Wahnsinn garantiert? Nach dem 5:3-Erfolg gegen Ober- Unterhaunstadt kassierte die SpVgg Alternerding in der Bezirksliga Nord zuletzt eine 3:5-Pleite beim TSV München 1954. – Foto: Andreas Heilmaier
Pokal heute: Münchner Kreisklassist sagt ab – Bezirksligist gefordert
Welche Teams in Oberbayern überraschen heute? Im Kreis Donau/Isar geben sich zwei Bezirksligisten die Ehre. In Geisenfeld steht ein Kreisliga-Duell an. Auch in München sind Kreisligisten in der 2. Runde im Einsatz. In Fürstenried und in Feldmoching treffen zwei Ligakonkurrenten aufeinander. Das einfachste Los hat der SV Günding beim FC Husaria München. Aber Vorsicht: Am Dienstag, dem 2. September, kegelte ein B-Klassist einen Kreisklassisten aus dem Pokal. Im Kreis Inn/Salzach treffen zwei Ligakonkurrenten aufeinander. Ostermünchen gastiert in Großholzhausen. Die Pokalspiele in der Übersicht.
Kreis-Pokal Donau/Isar – Bezirksligisten Altenerding und Rohrbach reisen zu Kreisklassisten – Kreisliga-Duell in Kranzberg