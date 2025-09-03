 2025-09-03T11:53:45.970Z

Allgemeines
Tore-Wahnsinn garantiert? Nach dem 5:3-Erfolg gegen Ober- Unterhaunstadt kassierte die SpVgg Alternerding in der Bezirksliga Nord zuletzt eine 3:5-Pleite beim TSV München 1954. – Foto: Andreas Heilmaier

Pokal heute: Münchner Kreisklassist sagt ab – Bezirksligist gefordert

Totopokal Donau/Isar, München und Inn/Salzach

Welche Teams in Oberbayern überraschen heute? Im Kreis Donau/Isar geben sich zwei Bezirksligisten die Ehre. In Geisenfeld steht ein Kreisliga-Duell an. Auch in München sind Kreisligisten in der 2. Runde im Einsatz. In Fürstenried und in Feldmoching treffen zwei Ligakonkurrenten aufeinander. Das einfachste Los hat der SV Günding beim FC Husaria München. Aber Vorsicht: Am Dienstag, dem 2. September, kegelte ein B-Klassist einen Kreisklassisten aus dem Pokal. Im Kreis Inn/Salzach treffen zwei Ligakonkurrenten aufeinander. Ostermünchen gastiert in Großholzhausen. Die Pokalspiele in der Übersicht.

Kreis-Pokal Donau/Isar – Bezirksligisten Altenerding und Rohrbach reisen zu Kreisklassisten – Kreisliga-Duell in Kranzberg

Heute, 18:30 Uhr
SV Kranzberg
SV KranzbergSV Kranzberg
TSV Allershausen
TSV AllershausenAllershausen
18:30

Heute, 18:30 Uhr
FC Geisenfeld
FC GeisenfeldGeisenfeld
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach
18:30

Heute, 19:30 Uhr
TSV Aspis Taufkirchen
TSV Aspis TaufkirchenA Taufkirche
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
19:30

Kreispokal München: Sieben Spiele in München – Kreisliga-Duelle in Feldmoching und Fürstenried

Heute, 19:00 Uhr
TSV Bergkirchen
TSV BergkirchenBergkirchen
FC Eintracht München
FC Eintracht MünchenFC Eintracht
Abgesagt

Der TSV Berglirchen tritt gegen Eintracht München nicht an. Das teilten die Gäste auf Instagram mit, die damit in die nächste Runde einziehen.

Heute, 19:00 Uhr
SpVgg Feldmoching
SpVgg FeldmochingFeldmoching
SV Lohhof
SV LohhofSV Lohhof
19:00

Heute, 20:00 Uhr
FC Husaria München
FC Husaria MünchenFC Husaria M
SV Günding
SV GündingGünding
20:00

Heute, 19:00 Uhr
FC Niksar Spor
FC Niksar SporNiksar Spor
ESV München-Ost
ESV München-OstMünch.Ost
19:00

Heute, 19:30 Uhr
FC Espanol München
FC Espanol MünchenFC Espanol M
FC Teutonia München
FC Teutonia MünchenTeutonia M.
19:30

Heute, 19:00 Uhr
TSV Forstenried-München
TSV Forstenried-MünchenForstenried
SV München West
SV München WestSV München West
19:00

Heute, 19:00 Uhr
SG FC Georgia/Neuaubing
SG FC Georgia/NeuaubingSG FC Georgia/Neuaubing
TSV München-Solln
TSV München-SollnMUC-Solln
19:00

Heute, 19:00 Uhr
FC Fürstenried
FC FürstenriedFC Fürstenried
DJK Pasing
DJK PasingDJK Pasing
19:00

Kreispokal Inn/Salzach: Kreisliga-Konkurrenten Großholzhausen und Ostermünchen treffen aufeinander

Heute, 19:00 Uhr
ASV Großholzhausen
ASV GroßholzhausenASV Großholz
SV Ostermünchen
SV OstermünchenOstermünchen
19:00

