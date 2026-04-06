Pokal-Hattrick für den FV Mönchengladbach

Sieger-Team: FV Mönchengladbach. – Foto: Sascha Köppen

Dem FV Mönchengladbach ist der Hattrick im Kreispokal Mönchengladbach-Viersen gelungen: Der Klub gewann das Endspiel zum dritten Mal in Serie und zum vierten Mal insgesamt. Am Ende stand ein 3:0 gegen die Sportfreunde Neersbroich. Damit nimmt der FV in der kommenden Spielzeit auch am Niederrheinpokal teil.

Die Ausgangslage vor dem Finale war klar: Als Landesligist ging der FV als Favorit gegen die Neersbroicherinnen aus der Kreisliga in die Partie.

Es dauerte bis zur 33. Minute, dann ging der FV durch Maresa Patzelt mit 1:0 in Führung. Vom linken Strafraumeck lupfte sie den Ball über Neersbroichs Torhüterin Linda Warzecha ins Netz. Insgesamt schlug sich Neersbroich bis zur Pause aber achtbar gegen den FV, der im ersten Durchgang trotz der Führung einiges schuldig blieb.