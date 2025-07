„Pokal hat eigene Gesetze“ ‒ Penzberg kämpft bei Eurasvurg-Beuerberg um Pokalfinale

Die Penzberger sind beim SV Eurasburg-Beuerberg gefordert. „Wir wollen fokussiert und professionell an die Aufgabe herangehen“, sagt FCP-Coach Maximilian Bauer, dessen Bezirksliga-Team gegen den Kreisliga-Absteiger klarer Favorit ist. „Pokalspiele haben bekanntlich eigene Gesetze, das ist uns bewusst“, macht Bauer deutlich, dass seine Mannschaft den Gegner trotz des Klassenunterschieds nicht unterschätzen will. Personell wird er gegenüber dem Ligabetrieb die eine oder andere Änderung vornehmen. „Momentan steht uns nahezu der gesamte Kader zur Verfügung. Wegen der englischen Wochen versuchen wir, die Last etwas zu verteilen“, ergänzt Bauer.

Das Feld der Landkreisvertreter im Totopokal des Kreises Zugspitze ist inzwischen auf drei Teams geschrumpft. Am heutigen Mittwoch (Beginn aller Partien ist 19 Uhr) steht für den FC Penzberg in der Spielgruppe Mitte sowie dem SV Haunshofen und dem TSV Schongau in der Spielgruppe West das Halbfinale auf dem Programm.

Für den SV Haunshofen, der den SV Fuchstal empfängt, ist die Ausgangslage dagegen umgekehrt. „Wir sind Außenseiter“, urteilt SVH-Coach Martin Fendt vor dem Vergleich gegen den Kreisliga-Aufsteiger. „Der Gegner ist für uns Neuland, aber die Zahlen, sie haben in der letzten Saison mehr als 100 Tore geschossen, sind beeindruckend“, ergänzt Fendt. In der Tat gelten die Fuchstaler um den Regionalliga-erfahrenen Spielertrainer Muriz Salemovic zu den torgefährlichsten Teams in der Region. „Für uns ist das ein Testspiel“, so Fendt. Er sieht keinerlei Druck auf seinem Team lasten, das nicht in Bestbesetzung antreten kann. „Wir haben ein paar Angeschlagene, die wir schonen werden, weil der Fokus auf der Liga liegt“, sagt Fendt.

Ebenfalls David gegen Goliath heißt es für den A-Klassisten TSV Schongau, der den WSV Unterammergau aus der Kreisliga erwartet. „Wir freuen uns auf das Spiel“, berichtet TSV-Coach Fabian Melzer, für den das Erreichen des Halbfinales in der Gruppe West allein schon ein großer Erfolg ist. „Wir sind gegen diese erfahrene Truppe natürlich krasser Außenseiter“, sagt Melzer. „Meine junge Truppe, die komplett ist, muss da schon ans Limit gehen, um die Partie eng zu halten“, so der TSV-Coach, der eine Überraschung aber nicht ausschließen will. „Wir wissen aber um die Schwere dieser Aufgabe“, so Melzer abschließend.