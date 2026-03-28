Pokal: Hansa Rostock siegt klar beim 1. FC Neubrandenburg

Die Gäste aus Rostock erwischten einen Start nach Maß und gingen bereits in der 8. Minute durch Andreas Voglsammer in Führung. Neubrandenburg musste in der 30. Minute den zweiten Gegentreffer durch Lukas Wallner hinnehmen. Nach dem Seitenwechsel zeigten die Hausherren eine starke moralische Reaktion und kamen in der 50. Minute durch Daniel Nawotke zum Anschlusstreffer zum 1:2. Die Hoffnung auf eine Wende währte jedoch nur bis zur 66. Minute, als erneut Andreas Voglsammer zur Stelle war und den alten Abstand wieder herstellte.

In der Schlussphase spielte Rostock seine spielerische Überlegenheit konsequent aus und ließ den Gastgebern kaum noch Luft zum Atmen. Maximilian Krauß erhöhte in der 73. Minute auf 1:4, bevor Emil Holten in der 90. Minute den Schlusspunkt zum deutlichen 1:5-Endstand setzte.

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