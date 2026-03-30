Pokal: Hansa Rostock beim Greifswalder FC, Pastow erwartet Wismar

Nachdem das Viertelfinale des Mecklenburg-Vorpommern-Pokals am gestrigen Sonntag abgeschlossen wurde, stehen die Paarungen für das Halbfinale fest. Dabei muss Drittligist F.C. Hansa Rostock beim Regionalligisten Greifswalder FC ran. Der Verbandsligist SV Pastow empfängt den Oberligisten FC Anker Wismar.
Halbfinale
Mi., 29.04.26 17:30 Uhr SV Pastow - FC Anker Wismar
Mi., 29.04.26 17:30 Uhr Greifswalder FC - F.C. Hansa Rostock
Viertelfinale
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr FC Förderkader Rene Schneider - FC Anker Wismar 0:4
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr SV Pastow - FSV Bentwisch 5:1
Sa., 28.03.26 13:00 Uhr 1. FC Neubrandenburg 04 - F.C. Hansa Rostock 1:5
So., 29.03.26 14:00 Uhr TSG Neustrelitz - Greifswalder FC 1:3
Achtelfinale
Fr., 14.11.25 20:00 Uhr SC Parchim - FSV Bentwisch 1:5
Sa., 15.11.25 13:00 Uhr SV Pastow - SG Dynamo Schwerin 13:12
Sa., 15.11.25 13:00 Uhr SV Hafen Rostock 1961 - FC Anker Wismar 1:6
Sa., 15.11.25 13:00 Uhr Penzliner SV - F.C. Hansa Rostock 0:5
Sa., 15.11.25 13:00 Uhr FSV Blau-Weiß Greifswald - Greifswalder FC 0:8
Sa., 15.11.25 13:00 Uhr FC Förderkader Rene Schneider - Malchower SV 90 5:4
Sa., 15.11.25 13:30 Uhr FC Mecklenburg Schwerin - TSG Neustrelitz 1:3
So., 16.11.25 11:00 Uhr SG Warnow Papendorf - 1. FC Neubrandenburg 04 0:3
3. Runde
Fr., 10.10.25 19:00 Uhr SV 90 Görmin - F.C. Hansa Rostock 0:15
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr Grimmener SV - 1. FC Neubrandenburg 04 2:4
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr MSV Pampow - FC Förderkader Rene Schneider 2:4
Sa., 11.10.25 13:00 Uhr FSV Blau-Weiß Greifswald - SV Kröslin 1950 4:3
Sa., 11.10.25 13:00 Uhr Einheit Grevesmühlen - FSV Bentwisch 0:4
Sa., 11.10.25 14:00 Uhr Penzliner SV - SV Siedenbollentin 7:6
Sa., 11.10.25 14:00 Uhr SC Parchim - TSV 1814 Friedland 3:1
Sa., 11.10.25 14:00 Uhr SpVgg Torgelow Ueckermünde e.V - SG Dynamo Schwerin 0:3
Sa., 11.10.25 14:00 Uhr SV Pastow - FSV Kühlungsborn 4:3
Sa., 11.10.25 14:00 Uhr TSV 1860 Stralsund - FC Mecklenburg Schwerin 0:3
Sa., 11.10.25 14:00 Uhr LSG Elmenhorst - FC Anker Wismar 0:4
Sa., 11.10.25 14:00 Uhr SG 03 Ludwigslust/Grabow - TSG Neustrelitz 1:5
Sa., 11.10.25 15:00 Uhr SFV Nossentiner-Hütte - Greifswalder FC 0:3
Sa., 11.10.25 15:00 Uhr FSV Testorf Upahl - SV Hafen Rostock 1961 2:6
So., 12.10.25 11:00 Uhr SG Warnow Papendorf - Poeler SV 1923 3:0
So., 12.10.25 14:00 Uhr TSG Gadebusch - Malchower SV 90 1:6
2. Runde
Fr., 05.09.25 19:30 Uhr SV Burg Stargard 09 - TSV 1860 Stralsund 0:8
Fr., 05.09.25 19:30 Uhr Malchower SV 90 - Rostocker FC 3:1
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr SV Rogeez - SV Siedenbollentin 2:6
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr Laager SV 03 - SC Parchim 1:4
Sa., 06.09.25 13:30 Uhr SV Waren 09 - FC Anker Wismar 3:10
Sa., 06.09.25 14:00 Uhr SV Fortschritt Neustadt-Glewe - TSG Gadebusch 2:4
Sa., 06.09.25 14:00 Uhr TSV 1814 Friedland - SG Einheit Crivitz 4:1
Sa., 06.09.25 14:00 Uhr SV Blau-Weiß Polz - FSV Testorf Upahl 6:7
Sa., 06.09.25 14:00 Uhr VfL Blau-Weiß Neukloster - Grimmener SV 1:5
Sa., 06.09.25 14:00 Uhr FC Seenland Warin - FC Förderkader Rene Schneider 0:2
Sa., 06.09.25 14:00 Uhr Rehnaer SV - FSV Blau-Weiß Greifswald 1:2
Sa., 06.09.25 14:00 Uhr Hagenower SV - SG 03 Ludwigslust/Grabow 1:5
Sa., 06.09.25 14:00 Uhr SG Insel Rügen - FSV Bentwisch 0:3
Sa., 06.09.25 14:00 Uhr SV Plate - FSV Kühlungsborn 0:4
Sa., 06.09.25 14:00 Uhr Pasewalker FV - TSG Neustrelitz 1:5
Sa., 06.09.25 14:00 Uhr SV Traktor Dargun - F.C. Hansa Rostock 0:17
Sa., 06.09.25 14:00 Uhr SV 90 Görmin - FC Rot-Weiß Wolgast 1:0
Sa., 06.09.25 14:00 Uhr SV Warnemünde - FC Mecklenburg Schwerin 1:4
Sa., 06.09.25 14:00 Uhr SV Teterow 90 - SV Pastow 0:8
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr Poeler SV 1923 - BSG Empor Grabow 4:2
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr HFC Greifswald 92 - Penzliner SV 1:12
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr SV Kröslin 1950 - MSV Lübstorf 6:0
So., 07.09.25 11:00 Uhr FSV Dummerstorf 47 - Einheit Grevesmühlen 2:4
So., 07.09.25 11:00 Uhr SG Warnow Papendorf - SG Empor Richtenberg 4:1
So., 07.09.25 11:00 Uhr LSG Elmenhorst - TuS Neukalen 1990 3:2
So., 07.09.25 13:00 Uhr Demminer SV 91 - SFV Nossentiner-Hütte 2:4
So., 07.09.25 14:00 Uhr SpVgg Torgelow Ueckermünde e.V - FSV Kritzmow 1973 2:0
So., 07.09.25 14:00 Uhr PSV Rostock - 1. FC Neubrandenburg 04 5:10
So., 07.09.25 14:00 Uhr SV Rollwitz 68 - SV Hafen Rostock 1961 0:2
So., 07.09.25 14:00 Uhr FC Schönberg 95 - SG Dynamo Schwerin 0:3
So., 07.09.25 14:00 Uhr VfL Bergen 94 - MSV Pampow 1:3
So., 07.09.25 15:00 Uhr SV Barth 1950 - Greifswalder FC 0:10
1. Runde
Fr., 15.08.25 18:00 Uhr Schwaaner Eintracht - SV Pastow 0:7
Fr., 15.08.25 18:30 Uhr HSG Universität Greifswald - TSV 1860 Stralsund 2:3
Fr., 15.08.25 19:00 Uhr FSV Nordost Rostock - SG 03 Ludwigslust/Grabow 2:3
Fr., 15.08.25 19:00 Uhr SG Groß Stieten - FSV Kühlungsborn 1:2
Fr., 15.08.25 19:30 Uhr TSV Bützow 1952 - SG Einheit Crivitz 0:2
Fr., 15.08.25 19:30 Uhr Schweriner SC - FC Mecklenburg Schwerin 1:7
Fr., 15.08.25 20:00 Uhr Lübzer SV - SV Warnemünde 1:9
Sa., 16.08.25 13:00 Uhr Demminer SV 91 - FSV Malchin 2:1
Sa., 16.08.25 14:00 Uhr BSG ScanHaus Marlow - SV Barth 1950 1:4
Sa., 16.08.25 14:00 Uhr Penkuner SV Rot-Weiß - TSG Neustrelitz 0:5
Sa., 16.08.25 14:00 Uhr SpVgg Torgelow Ueckermünde e.V - Güstrower SC 09 3:2
Sa., 16.08.25 14:00 Uhr SG Reinkenhagen - SV Waren 09 0:0
Sa., 16.08.25 14:00 Uhr SV Friedrich-Ludwig-Jahn Neuenkirchen - SV Kröslin 1950 0:3
Sa., 16.08.25 14:00 Uhr SV Traktor Dargun - SV Blau-Weiß 50 Baabe 5:4
Sa., 16.08.25 14:00 Uhr SV Gützkow 1895 - Grimmener SV 3:4
Sa., 16.08.25 14:00 Uhr SV Dabel - SV Fortschritt Neustadt-Glewe 2:7
Sa., 16.08.25 14:00 Uhr FC Rot-Weiß Wolgast - Kickers JuS 2003 7:5
Sa., 16.08.25 14:00 Uhr Sievershäger SV - FC Anker Wismar 0:3
Sa., 16.08.25 14:00 Uhr SV 90 Lohmen - MSV Pampow 2:4
Sa., 16.08.25 14:00 Uhr TSV Empor Zarrentin - SV Blau-Weiß Polz 1:4
Sa., 16.08.25 14:00 Uhr SG Aufbau Boizenburg - FSV Kritzmow 1973 1:3
Sa., 16.08.25 14:00 Uhr SpVgg Cambs-Leezen Traktor - SV Plate 3:5
Sa., 16.08.25 14:00 Uhr SV Stralendorf - SV Hafen Rostock 1961 0:3
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr VFC Anklam - Penzliner SV 0:3
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SV Motor Eggesin - Laager SV 03 0:4
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr SG Carlow - TSG Gadebusch 1:3
So., 17.08.25 11:00 Uhr FSV Dummerstorf 47 - VfB Goldenstädt 1992 3:2
So., 17.08.25 14:00 Uhr TSV Einheit Tessin 1863 - VfL Bergen 94 1:3
So., 17.08.25 14:00 Uhr TSV Wustrow - SV 90 Görmin 0:6
So., 17.08.25 14:00 Uhr Neuburger SV - LSG Elmenhorst 0:2
So., 17.08.25 14:00 Uhr SV Wittenbeck 1953 - FC Schönberg 95 2:3
So., 17.08.25 14:00 Uhr SV Rot-Weiß Trinwillershagen - 1. FC Neubrandenburg 04 0:6
So., 17.08.25 14:00 Uhr PSV Rostock - Doberaner FC 2:1
So., 17.08.25 14:00 Uhr SV Rollwitz 68 - SV Blau-Weiß 21 Jarmen 3:1
So., 17.08.25 14:00 Uhr PSV Ribnitz-Damgarten - Greifswalder FC 0:21