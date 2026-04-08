Pokal-Halbfinals: Soonwalder Elferkrimi, Waldböckelheims Vorfreude

Die entscheidende Parade: Soonwalds Torhüter Patrick Brömser-Nies hält den Elfmeter von Aaron Neumann (nicht im Bild). – Foto: Sebastian Bohr

Bad Kreuznach. Der Kreispokal Bad Kreuznach hat seine diesjährigen Finalisten gefunden. A-Klassen-Primus SG Soonwald setzte sich denkbar knapp erst im Elfmeterschießen bei der klassentieferen SG Spabrücken durch, während der TuS Waldböckelheim mit 2:0 gegen den ASV Langweiler-Merzweiler aus der A-Klasse Birkenfeld gewann. Insgesamt begleiteten am Ostermontag die beiden Halbfinal-Duelle knapp 1000 Zuschauer.

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Spielertrainer Lars Flommersfeld war nach dem 5:4-Erfolg im Elfmeterschießen seiner SG Soonwald gegen den B-Klassisten SG Spabrücken mitgenommen: „Das war ein sehr nervenaufreibendes Spiel für mich als Trainer.“ Dabei hätte die Partie aus Sicht des A-Klassen-Tabellenführers eigentlich kaum besser beginnen können. Bereits in der ersten Minute traf Leon Kellerer nach einem langen Ball per Kopf zur vermeintlichen Führung, doch der Treffer wurde wegen Abseits aberkannt – eine Entscheidung, die für Diskussionen sorgte. „Ich glaube, wenn dieses Tor zählt, dann läuft das ganze Spiel komplett anders“, meinte Flommersfeld. Laut Videomaterial der Gäste hätte der Treffer zählen müssen.

In der Folge entwickelte sich ein zähes Geduldsspiel. Die Gäste übten phasenweise Druck aus, taten sich jedoch schwer gegen tief stehende Hausherren, die mit zwei Fünferketten verteidigten. „Wir haben kaum spielerische Lösungen gefunden, um das Defensivbollwerk zu knacken“, erklärte Flommersfeld. Stattdessen versuchte es Soonwald immer wieder aus der Distanz – allerdings ohne Erfolg. Gleich dreimal verhinderte das Aluminium einen Treffer (Yannik Gohres, 30.; Luca Rickert, 72.; Leon Kellerer, 75.). Auf der Gegenseite verpasste Aaron Neumann früh die mögliche Führung für Spabrücken nur knapp (10.). Patrick Brömser-Nies avanciert zum Matchwinner Da in der regulären Spielzeit kein Treffer fiel, ging es in die Verlängerung, in der um ein Haar der Worst-Case für den Favoriten eingetreten wäre. Denn in der Nachspielzeit der 120. Minute brachte Spabrückens Romario Menkovic den Ball zwar im Tor unter, stand dabei jedoch im Abseits. Somit blieb es beim 0:0 und die Entscheidung musste im Elfmeterschießen fallen. Dort spielte schließlich ein Winterneuzugang der Gäste eine entscheidende Rolle: Torhüter Patrick Brömser-Nies, der bis 2023 selbst für Spabrücken aktiv war, avancierte zum Matchwinner. „Patrick war gefühlt in den Köpfen der Spabrücker, er hatte häufig die richtige Ecke geahnt“, sagte Flommersfeld. Genauso parierte Brömser-Nies den Versuch von Aaron Neumann. Da alle übrigen Schützen verwandelten, war es schließlich Niclas Schulz, der mit seinem Treffer den 5:4-Endstand besiegelte. Flommersfeld fand danach anerkennende Worte für den Gegner: „Respekt an Spabrücken, sie hätten es mit ihrer kämpferischen Leistung verdient gehabt, ins Finale einzuziehen.“ Die eigenen Gefühle beschrieb er als gemischt: „Erst zwei Tage später kann ich mich richtig über den Finaleinzug freuen, weil wir das einfach nicht gut gemacht haben am Montag. Mittlerweile ist es rückblickend aber eine riesige Erleichterung, vor 600 Zuschauern ins Finale eingezogen zu sein.“ Und dort ist die Zielsetzung eindeutig formuliert: „Jetzt wollen wir ganz klar das Double holen.“