Pokal-Halbfinals: Bambergs historische Chance - Immer wieder FVI?

Nur noch zwei Siege und der Traum vom DFB-Pokal würde in Erfüllung gehen. Am Samstag stehen die beiden Halbfinal-Paarungen im Bayerischen Totopokal an. Wer sichert sich das Ticket fürs Endspiel am 24. Mai? Der Fc Mit dem FC Eintracht Bamberg und dem FV Illertissen wollen zwei Regionalligisten ins Finale einziehen. Die "Domreiter" aus Oberfranken bekommen es zuhause mit der SpVgg Unterhaching zu tun, der FVI empfängt die Schanzer vom FC Ingolstadt. Beide Partien werden um 14 Uhr angepfiffen.

Der FC Eintracht Bamberg könnte am Samstag Geschichte schreiben und erstmals ins Finale um den Landespokal einziehen. Um auf möglichst große Unterstützung bauen zu können, laden die "Domreiter" Schüler- und Jugendmannschaften aus ganz Bayern ein, beim Pokalkracher gegen den Drittligisten SpVgg Unterhaching kostenlos ins Fuchspark-Stadion ein. Auch Begleitpersonen haben freien Eintritt. "Wir hoffen natürlich, dass viele der Talente auf der Gegengerade den Underdog ein bisschen mehr anfeuern als den Favoriten", sagt Bambergs Vorstandssprecher Sascha Dorsch augenzwinkernd. Der FC Eintracht Bamberg könnte am Samstag Geschichte schreiben und erstmals ins Finale um den Landespokal einziehen. Um auf möglichst große Unterstützung bauen zu können, laden die "Domreiter" Schüler- und Jugendmannschaften aus ganz Bayern ein, beim Pokalkracher gegen den Drittligisten SpVgg Unterhaching kostenlos ins Fuchspark-Stadion ein. Auch Begleitpersonen haben freien Eintritt. "Wir hoffen natürlich, dass viele der Talente auf der Gegengerade den Underdog ein bisschen mehr anfeuern als den Favoriten", sagt Bambergs Vorstandssprecher Sascha Dorsch augenzwinkernd. "Unser ganzes Konzept ist auf die Jugendarbeit und die Talentförderung ausgerichtet, was sich ja auch in unserer Regionalliga-Mannschaft widerspiegelt. Wohl kein anderes Team in dieser Liga hat so viele Eigengewächse integriert wie die Domreiter", betont Dorsch stolz. "Deshalb ist es für uns logisch, dass wir dieses Mega-Ereignis in unserer Vereinsgeschichte auch mit dem Nachwuchs teilen wollen", so Dorsch weiter. Und auch Manfred Schwabl, Präsident der SpVgg Unterhaching, ist bekanntermaßen ein Fan der Nachwuchsförderung: "Alles, was Schüler- und Jugendmannschaften zugutekommt, unterstützen wir gerne, so auch diese Aktion. Wir freuen uns auf ein Fußballfest in Bamberg."



Sportlich ist der Pokal für beide Teams eine willkommene Abwechslung zum tristen Ligaalltag. Der FC Eintracht wartet in der Regionalliga Bayern noch auf den ersten Punkt nach der Winterpause und schwebt in großer Abstiegsgefahr. Die Hachinger sind in der Hinsicht schon einen - schlechten - Schritt weiter. Die SpVgg ziert abgeschlagen den letzten Platz in der 3. Liga. Der Abstieg gilt als beschlossene Sache...

Zuletzt holten die Illertisser Pokalexperten 2023 den "Pott". – Foto: Heiko Becker

Pokal kann der FV Illertissen! Zum fünften (!) Mal in Folge stehen die Illertisser am Samstag im Halbfinale des bayerischen Totopokals. 2022 und 2023 holte der FVI den Cup - und würde diesen Coup selbstredend gerne wiederholen. Im DFB Pokal trafen die Illertisser damals anschließend auf den 1. FC Heidenheim(0:2) und Fortuna Düsseldorf(1:3). Sollten die Illertisser das Kunststück schaffen und erneut ins Finale einziehen, dann hätten sie am 24. Mai beim Finaltag der Amateure Heimrecht, das wurde bereits ausgelost. llertissens Cheftrainer Holger Bachthaler betont im Vorfeld der Partie: "Der FC Ingolstadt verfügt über eine individuell top besetzte Drittligamannschaft, die nach wie vor das selbst erklärte Saisonziel, Aufstieg in die 2. Bundesliga, erreichen kann. Wir gehen als klarer Außenseiter in das Spiel, entsprechend werden wir dieses Spiel angehen. Wir benötigen am Samstag auf jeder Position die maximale Widerstandsfähigkeit und die absolute Überzeugung, im Pokal erneut etwas Außergewöhnliches erreichen zu können."



600 Karten wurden im Vorverkauf bereits abgesetzt. Die Wetterprognose spielt den Hausherren in die Karten, der Frühling hält Einzug. Deshalb dürfte es durchaus eine vierstellige Kulisse werden. Bis auf die langzeitverletzten Lasse Jürgensen und Gökalp Kilic stehen bei den Gastgebern alle Mann zur Verfügung.