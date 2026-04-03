Pokal-Halbfinale in Piesport: Das gab‘s in 105 Jahren noch nie Frauenfußball: Der SV Mosella Niederemmel hat sich bis ins Rheinlandpokal-Halbfinale vorgekämpft.rnWie der Bezirksligist den favorisierten Regionalligisten aus Montabaur ärgern will — und was die Mannschaft besonders macht. von Andreas Arens · 03.04.2026, 07:00 Uhr · 0 Leser

Ein starkes Team: Der SV Mosella Niederemmel ist in der Bezirksliga Erster und steht im Pokal-Halbfinale. Hier geht’s nun gegen den Regionalligisten aus Montabaur. – Foto: Verein

Bis ins Halbfinale um den Vereinsticket-Rheinlandpokal haben sich die Fußballerinnen des SV Mosella Niederemmel vorgekämpft – und fordern nun den Titelverteidiger heraus. Am Samstag ab 14 Uhr trifft der Tabellenführer der Bezirksliga II auf dem heimischen Kunstrasenplatz in Piesport auf den zwei Klassen höher spielenden Regionalligisten 1. FFC Montabaur.

Erfolgreiche Saison macht Nieder­emmel mutig Die Westerwälderinnen sind der klare Favorit. Doch die bislang so starke Saison in Liga und Pokal hat die Niederemmelerinnen mutig gemacht. „Wir hatten in den Runden zuvor zum Teil weite Auswärtsfahrten und konnten uns auch dort gegen gute Mannschaften, unter anderem aus der Bezirksliga I, behaupten“, berichtet Benedikt Vogedes, der das Team in der dritten Saison gemeinsam mit Dominik Ludwig und Maximilian Schäfer coacht. Das Trio spielt parallel auch für die Herren des SV Mosella in der Bezirksliga West. „Als der damalige Trainer Thomas Schurb aufgehört hatte, kam Dominik als Vorstandsmitglied auf Maxi und mich zu und fragte, ob wir nicht zusammen die Frauen trainieren wollen. Da wir alle Vereinsmenschen sind, haben wir zugesagt“, blickt Vogedes zurück. Wenn einer verhindert sei, springe ein anderer ein. „Wir ergänzen uns gut und sehen eine stetige Weiterentwicklung bei den Spielerinnen.“

Was den SV Mosella besonders auszeichnet Das Prunkstück des SV Mosella ist die Abwehr. Zwölf Gegentreffer in 14 Partien sind Ligabestwert. „Hinten stehen wir stabil und vorne sind wir schwierig auszurechnen“, weiß Vogedes. Er schätzt die Ausgeglichenheit im Team, das größtenteils aus Spielerinnen aus der näheren Umgebung besteht. Die 46 Tore in der Meisterschaft verteilen sich recht gleichmäßig. Am treffsichersten erwies sich bislang Jasmin Fehres, die ein Dutzend Treffer auf dem Konto hat. Man gehe das Spiel am Samstag gegen den Regionalliga-Fünften „als Erlebnis an“, habe aber durchaus einen Plan, um Montabaur möglicherweise zu schlagen. Über ein schnelles Umschaltspiel will die Mosella den 1. FFC in Bedrängnis bringen.