Pokal-Halbfinale gegen FC S am Dienstag, 6. Mai

Die Halbfinalpartie im Sparkassen-Pokal Saar zwischen dem FC 08 Homburg und dem 1. FC Saarbrücken wurde auf Dienstag, den 6. Mai vorverlegt. Anstoß im Waldstadion Homburg ist um 19:00 Uhr.

Ursprünglich war das Spiel für den 7. Mai angesetzt. Aufgrund einer größeren Veranstaltung in der Homburger Innenstadt kann dieser Termin jedoch nicht eingehalten werden. Nach intensiver Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden, der Kreisstadt Homburg, dem Saarländischen Fußballverband sowie dem 1. FC Saarbrücken wurde ein neuer, umsetzbarer Spieltermin festgelegt: Dienstag, der 6. Mai.

Ticketinformationen

Vorverkaufsstart: Der Ticket-Vorverkauf beginnt am Dienstag, 15. April um 10:00 Uhr.

Stehplatzkarten sind direkt im freien Verkauf erhältlich – sowohl im Fanshop am Rondell als auch online unter tickets.fc08homburg.de

Vorkaufsrecht für Sitzplatz-Dauerkarteninhaber und Vereinsmitglieder

Mitglieder des FC 08 Homburg sowie Sitzplatz-Dauerkarteninhaber der Saison 2024/25 erhalten ein Vorkaufsrecht auf bis zu drei Tribünenkarten – gültig bis einschließlich Donnerstag, 24. April.

Wir versuchen, jedem Dauerkarteninhaber seinen gewohnten Platz bereitzustellen. Bitte beachtet jedoch, dass dies in Kombination mit zusätzlichen Kartenwünschen nicht garantiert werden kann.

Die Tribünenkarten mit Vorkaufsrecht sind ausschließlich im Fanshop am Rondell erhältlich.

Sollte ein persönlicher Besuch nicht möglich sein, kann in Ausnahmefällen eine Reservierung per E-Mail an tickets@fc08homburg.de erfolgen – ebenfalls bis zum 24. April.

Freier Verkauf von Sitzplatzkarten

Ab dem 25. April gehen alle noch verfügbaren Sitzplatzkarten in den freien Verkauf.

Wir empfehlen den Vorverkauf, da so längere Wartezeiten am Spieltag vermieden werden, der Tageskassenaufschlag von 2 € pro Ticket entfällt und die Tickets bequem als print@home oder Mobile-Ticket verfügbar sind.

Preise im Überblick

Kategorie

Vollzahler

Ermäßigt*

LACALUT Tribüne A & B

22 €

20 €

Karlsberg-Tribüne – VIP-Karte

100 €

–

Karlsberg-Tribüne – Business Seat

125 €

–

Stehplatz Heim/Gast

10 €

8 €

Rollstuhlfahrer (inkl. Begleitperson)

8 €

–

Hinweis: An der Tageskasse wird ein Aufpreis von 2 € pro Ticket erhoben.

Ermäßigungen

Ermäßigte Tickets erhalten: Rentner, Schwerbehinderte, Schüler, Jugendliche unter 18, Azubis und Studenten – ausschließlich gegen Vorlage des jeweiligen Ausweises.

Kinder unter 6 Jahren erhalten im Stehplatzbereich freien Eintritt. Auf der Sitzplatztribüne ist jedoch ein Ticket erforderlich – alternativ können sie auf dem Schoß einer Begleitperson Platz nehmen.

FCH-Vereinsmitglieder erhalten aufgrund der Pokal-Regularien bei diesem Spiel ausnahmsweise keine zusätzliche Ermäßigung.

VIP-Leistungen

Die VIP-Karte beinhaltet neben dem Sitzplatz auf der Haupttribüne auch Zugang zum VIP-Zelt mit folgendem Angebot: Heißgetränke & kühle Getränke, Kaffee & Kuchen, frisch gebackene Brezeln, warmes Buffet während des gesamten Spiels

Gästetickets

Gästefans erhalten Sitzplatzkarten direkt über den 1. FC Saarbrücken, der sein Kontingent im Vorverkauf anbietet. Stehplatzkarten für den Gästebereich sind sowohl beim 1. FC Saarbrücken, im Fanshop des FC 08 Homburg als auch online unter tickets.fc08homburg.de erhältlich.