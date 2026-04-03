 2026-04-03T19:57:16.526Z

Spielbericht

Pokal-Halbfinale: Empor will den nächsten Schritt gehen 💙💛

Der FC Empor Weimar 06 steht im Pokal-Halbfinale vor einer schweren Aufgabe bei der SG Traktor Teichel. Nach zuletzt durchwachsenen Ergebnissen will die Mannschaft ein anderes Gesicht zeigen und den Einzug ins Finale perfekt machen. Mit Einsatz, Leidenschaft und Unterstützung der mitreisenden Fans soll der nächste Schritt gelingen.

von Rene Heinze · 03.04.2026, 09:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: FC Empor Weimar 06

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Kreispokal Mittelth.
SG Teichel
FC Empor 06

Sa., 04.04.2026, 15:00 Uhr
SG Traktor Teichel
SG Traktor TeichelSG Teichel
FC Empor Weimar 06
FC Empor Weimar 06FC Empor 06
3
2
Abpfiff

In der Liga lief es zuletzt nicht wie gewünscht, doch nun richtet sich der Fokus beim FC Empor Weimar 06 voll auf den Pokal. Im Halbfinale wartet mit der SG Traktor Teichel ein echter Gradmesser.

Die Erinnerungen an die vergangene Saison sind noch präsent: Damals verpasste Empor den Finaleinzug nur knapp. Umso größer ist jetzt die Motivation, es in diesem Jahr besser zu machen und den letzten Schritt Richtung Endspiel zu gehen. Mit Teichel wartet jedoch ein starker Gegner. Der Tabellenvierte steht stabil da – und auch die bisherigen Duelle zeigen, wie eng es zugeht: Beide Punktspiele konnte Empor jeweils mit einem Tor Vorsprung für sich entscheiden. Trotzdem spricht die Ausgangslage leicht für die Gastgeber: Teichel hat den Heimvorteil auf seiner Seite und steht aktuell in der Liga vor Empor in der Tabelle. Für die Weimarer ist die Rolle daher klar – es gilt, als geschlossene Einheit aufzutreten und über Einsatz und Leidenschaft dagegenzuhalten. Auch das Trainerteam um Chefcoach Dominik Zapfe und Co-Trainer Philipp Dummer wird die Mannschaft entsprechend einstellen und auf dieses wichtige Spiel vorbereiten. Besondere Bedeutung bekommt die Partie auch durch den Termin: Gespielt wird am Samstag um 15 Uhr im Osterwochenende – und während bei vielen anderen Empor-Mannschaften der Ball ruht, steht die erste Mannschaft im absoluten Highlightspiel auf dem Platz. Für den Verein ist es damit ein echtes Schlüsselspiel.

Zusätzlichen Rückhalt wird die Mannschaft auch von den eigenen Anhängern bekommen: Es werden einige Empor-Fans und Zuschauer mit nach Teichel reisen, um das Team lautstark zu unterstützen. Für Empor heißt es: Alles reinwerfen, was möglich ist. Trotz der letzten Ligaergebnisse bietet das Pokalspiel die große Chance, die Saison in eine positive Richtung zu lenken und sich den Traum vom Finale zu erfüllen. Das Endspiel würde im Wimaria-Stadion stattfinden – ein zusätzlicher Anreiz für die Mannschaft.

Jetzt zählt nur dieses eine Spiel – für den Traum vom Finale im eigenen Stadion.💙💛