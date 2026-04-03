Pokal-Halbfinale: Empor will den nächsten Schritt gehen 💙💛

– Foto: FC Empor Weimar 06

Die Erinnerungen an die vergangene Saison sind noch präsent: Damals verpasste Empor den Finaleinzug nur knapp. Umso größer ist jetzt die Motivation, es in diesem Jahr besser zu machen und den letzten Schritt Richtung Endspiel zu gehen. Mit Teichel wartet jedoch ein starker Gegner. Der Tabellenvierte steht stabil da – und auch die bisherigen Duelle zeigen, wie eng es zugeht: Beide Punktspiele konnte Empor jeweils mit einem Tor Vorsprung für sich entscheiden. Trotzdem spricht die Ausgangslage leicht für die Gastgeber: Teichel hat den Heimvorteil auf seiner Seite und steht aktuell in der Liga vor Empor in der Tabelle. Für die Weimarer ist die Rolle daher klar – es gilt, als geschlossene Einheit aufzutreten und über Einsatz und Leidenschaft dagegenzuhalten. Auch das Trainerteam um Chefcoach Dominik Zapfe und Co-Trainer Philipp Dummer wird die Mannschaft entsprechend einstellen und auf dieses wichtige Spiel vorbereiten. Besondere Bedeutung bekommt die Partie auch durch den Termin: Gespielt wird am Samstag um 15 Uhr im Osterwochenende – und während bei vielen anderen Empor-Mannschaften der Ball ruht, steht die erste Mannschaft im absoluten Highlightspiel auf dem Platz. Für den Verein ist es damit ein echtes Schlüsselspiel.

Zusätzlichen Rückhalt wird die Mannschaft auch von den eigenen Anhängern bekommen: Es werden einige Empor-Fans und Zuschauer mit nach Teichel reisen, um das Team lautstark zu unterstützen. Für Empor heißt es: Alles reinwerfen, was möglich ist. Trotz der letzten Ligaergebnisse bietet das Pokalspiel die große Chance, die Saison in eine positive Richtung zu lenken und sich den Traum vom Finale zu erfüllen. Das Endspiel würde im Wimaria-Stadion stattfinden – ein zusätzlicher Anreiz für die Mannschaft.