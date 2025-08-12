Pokal-Härtetest in Aalen – Kickers wollen positive Eindrücke festigen

Nach dem emotionalen 3:2-Heimsieg gegen den SV Sandhausen wartet auf die Stuttgarter Kickers bereits am Mittwoch, 13. August, die nächste harte Aufgabe: In der 3. Runde des DB Regio-wfv-Pokals treten die Blauen beim Oberligisten VfR Aalen an. Anpfiff in der Centus-Arena ist um 19.00 Uhr.

Sieben neue Spieler in der Startelf, vier Spieler aus dem Nachwuchs auf dem Platz

Mit drei Pflichtspielsiegen zum Auftakt – darunter ein Erfolg im Pokal und zwei in der Liga – ist die Mannschaft von Cheftrainer Marco Wildersinn gut in die neue Saison gestartet. Gegen Sandhausen standen gleich sieben Neuzugänge zum ersten Mal bei einem Liga-Heimspiel im GAZi-Stadion auf der Waldau auf dem Platz, dazu kamen vier Spieler aus der eigenen Jugend, die auf dem Feld standen. „Das zeigt, dass wir auf vielen Positionen frischen Wind und Vereinsidentität haben. Der Sieg gegen Sandhausen hat viel Kraft gekostet, deshalb werden wir die Trainingseinheiten abwarten und dann entscheiden, mit welcher Startformation wir in Aalen beginnen. Wir wollen wieder mit hoher Intensität und viel Leidenschaft spielen. Es ist ein harter Konkurrenzkampf innerhalb des Teams, alle Spieler ziehen sehr gut mit, um sich für einen Platz in der ersten Elf zu empfehlen“, erklärt Cheftrainer Marco Wildersinn.

Nicht dabei sein werden die Langzeitverletzten Felix Dornebusch, David Stojak und Christian Mauersberger.