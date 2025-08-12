Pokal-Härtetest in Aalen – Kickers wollen positive Eindrücke festigen

Nach dem emotionalen 3:2-Heimsieg gegen den SV Sandhausen wartet auf die Stuttgarter Kickers bereits am Mittwoch, 13. August, die nächste harte Aufgabe: In der 3. Runde des DB Regio-wfv-Pokals treten die Blauen beim Oberligisten VfR Aalen an. Anpfiff in der Centus-Arena ist um 19.00 Uhr.
Sieben neue Spieler in der Startelf, vier Spieler aus dem Nachwuchs auf dem Platz
Mit drei Pflichtspielsiegen zum Auftakt – darunter ein Erfolg im Pokal und zwei in der Liga – ist die Mannschaft von Cheftrainer Marco Wildersinn gut in die neue Saison gestartet. Gegen Sandhausen standen gleich sieben Neuzugänge zum ersten Mal bei einem Liga-Heimspiel im GAZi-Stadion auf der Waldau auf dem Platz, dazu kamen vier Spieler aus der eigenen Jugend, die auf dem Feld standen. „Das zeigt, dass wir auf vielen Positionen frischen Wind und Vereinsidentität haben. Der Sieg gegen Sandhausen hat viel Kraft gekostet, deshalb werden wir die Trainingseinheiten abwarten und dann entscheiden, mit welcher Startformation wir in Aalen beginnen. Wir wollen wieder mit hoher Intensität und viel Leidenschaft spielen. Es ist ein harter Konkurrenzkampf innerhalb des Teams, alle Spieler ziehen sehr gut mit, um sich für einen Platz in der ersten Elf zu empfehlen“, erklärt Cheftrainer Marco Wildersinn.
Nicht dabei sein werden die Langzeitverletzten Felix Dornebusch, David Stojak und Christian Mauersberger.
Schritt für Schritt weiter
„Wir wollen nachhaltig etwas entwickeln, unser Altersdurchschnitt im Kader beträgt gerade einmal 24 Jahre. Trotz des guten Saisonstarts wird es auch schwierigere Phasen geben, darauf müssen wir mit unserer jungen und entwicklungsfähigen Mannschaft vorbereitet sein“, sagt Geschäftsführer Sport Lutz Siebrecht. „Das Pokalspiel in Aalen ist ein weiterer Schritt in diesem Prozess, und wir wollen zeigen, dass wir nach Göppingen und Fulda auch auswärts in Aalen in einem intensiven Spiel bestehen können.“
Gegner VfR Aalen – ein herausforderndes Duell auf der Ostalb
Mit dem VfR Aalen wartet ein traditionsreicher Gegner, der den Blauen in der Regionalliga regelmäßig alles abverlangt hat und mittlerweile in der Oberliga spielt. Mit Luigi Campagna, Vico Meien und Maximilian Otto spielen drei Ex-Spieler der Kickers auf der Ostalb. Die Fans dürfen sich auf ein spannendes Duell im Flutlicht der CENTUS Arena freuen.
Alle Informationen zur Anreise und Ticketing gibt es hier.
Kickers-Cheftrainer Marco Wildersinn im Gespräch