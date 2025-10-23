Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Pokal: GSG Duisburg verliert 1:13, Hamborn gewinnt 9:8, MTV geschockt
Kreispokal Duisburg-Dinslaken-Mülheim: Warum die GSG Duisburg 1:13 bei Sportfreunde Walsum verloren hat. Hamborn 07 gewinnt 9:8 im Elfmeterschießen, auch TuSpo Saarn jubelt spät. Der FSV Duisburg kassiert nach hoher Führung noch einige Gegentore und die Sportfreunde Mülheim werfen MTV Union Hamborn raus.
Kreispokal Duisburg-Dinslaken-Mülheim: Ein spannender Mittwochabend! Warum die GSG Duisburg 1:13 bei Sportfreunde Walsum verloren hat. Hamborn 07 gewinnt 9:8 im Elfmeterschießen, auch TuSpo Saarn jubelt spät. Der FSV Duisburg kassiert nach hoher Führung noch einige Gegentore und die Sportfreunde Mülheim werfen MTV Union Hamborn raus.
Im MWB-Stadion an der Bruchstraße trafen die Sportfreunde Mülheim im Kreispokal auf MTV Union Hamborn. Schon früh, in der 5. Minute, erzielte Jannis Grube das 1:0 für den B-Ligisten. In der zweiten Halbzeit erhöhte Max Oelschlägel in der 55. Minute auf 2:0, worauf der Favorit keine Antwort fand. Damit fliegt der MTV überraschend aus dem Wettbewerb.
TuSpo Saarn siegt in der Verlängerung gegen Fatihspor Mülheim
In einem packenden Kreispokalspiel triumphierte TuSpo Saarn 1908 mit 3:2 über Fatihspor Mülheim. Die Partie war an Spannung kaum zu überbieten, denn erst in der Verlängerung fiel die Entscheidung, als Anton Stelmakh in der 116. Minute den Siegtreffer für die Gastgeber vor 170 Zuschauern erzielte.
Hamborn 07 gewinnt den Pokal-Krimi gegen Mülheimer FC 97
In einem denkwürdigen Kreispokalduell zwischen den Sportfreunden Hamborn 07 und dem Mülheimer FC 97 ging es hin und her. Sihun Kim traf in der 15. Minute zur Führung, gefolgt von Ahmed Can Simsek, der in der 27. Minute auf 2:0 erhöhte. Kurz vor der Halbzeit brachte Pascal Spors Hamborn mit einem Kopfballtor zurück ins Spiel. Nach der Pause glich Giuliano Cosma Salierno (63.) aus – und wieder ging es in die Verlängerung. Dort traf Ahmed-Malik Uzun (92.) zum 3:2, ehe Salierno (96.) erneut ausglich. Im Elfmeterschießen zeigten beide Teams starke Nerven, bis schließlich der Versuch des MFC scheiterte. Burkay Bostanci verwandelte den entscheidenden Elfmeter und ließ Hamborn mit 9:8 jubeln.
In einem zunächst einseitigen Kreispokalspiel setzte sich der FSV Duisburg mit 5:3 gegen den FC Albania Duisburg durch. Abdül Samet Kilic eröffnete das Torfestival in der 19. Minute, gefolgt von Emirhan Özer und Halil Bulut, die das Ergebnis auf 4:0 erhöhten. Vor der Halbzeit traf Kilic erneut, bevor Özer das 5:0 erzielte. Albania gab sich nicht auf und kam noch bis auf 3:5 heran, schaffte aber nicht mehr das große Comeback.
Sportfreunde Walsum feiern 13:1-Kantersieg gegen GSG Duisburg
A-Ligist Sportfreunde Walsum hat den Bezirksligisten GSG Duisburg, der erst am Mittwoch seinen neuen Trainer Alessandro Vergaro vorgestellt hatte, mit 13:1 geschlagen. Der hohe Sieg erklärt sich durch die Aufstellung: Die GSG ließ mit Blick auf den Trainerwechsel und die Lage in der Bezirksliga, Gruppe 5, wohl ihre Reserven antreten.