Sportfreunde Mülheim feiern Überraschung. – Foto: Roberto Parolari

Pokal: GSG Duisburg verliert 1:13, Hamborn gewinnt 9:8, MTV geschockt Kreispokal Duisburg-Dinslaken-Mülheim: Warum die GSG Duisburg 1:13 bei Sportfreunde Walsum verloren hat. Hamborn 07 gewinnt 9:8 im Elfmeterschießen, auch TuSpo Saarn jubelt spät. Der FSV Duisburg kassiert nach hoher Führung noch einige Gegentore und die Sportfreunde Mülheim werfen MTV Union Hamborn raus.

Sportfreunde Mülheim werfen Favoriten MTV Union Hamborn raus

Im MWB-Stadion an der Bruchstraße trafen die Sportfreunde Mülheim im Kreispokal auf MTV Union Hamborn. Schon früh, in der 5. Minute, erzielte Jannis Grube das 1:0 für den B-Ligisten. In der zweiten Halbzeit erhöhte Max Oelschlägel in der 55. Minute auf 2:0, worauf der Favorit keine Antwort fand. Damit fliegt der MTV überraschend aus dem Wettbewerb. TuSpo Saarn siegt in der Verlängerung gegen Fatihspor Mülheim

In einem packenden Kreispokalspiel triumphierte TuSpo Saarn 1908 mit 3:2 über Fatihspor Mülheim. Die Partie war an Spannung kaum zu überbieten, denn erst in der Verlängerung fiel die Entscheidung, als Anton Stelmakh in der 116. Minute den Siegtreffer für die Gastgeber vor 170 Zuschauern erzielte. Hamborn 07 gewinnt den Pokal-Krimi gegen Mülheimer FC 97

In einem denkwürdigen Kreispokalduell zwischen den Sportfreunden Hamborn 07 und dem Mülheimer FC 97 ging es hin und her. Sihun Kim traf in der 15. Minute zur Führung, gefolgt von Ahmed Can Simsek, der in der 27. Minute auf 2:0 erhöhte. Kurz vor der Halbzeit brachte Pascal Spors Hamborn mit einem Kopfballtor zurück ins Spiel. Nach der Pause glich Giuliano Cosma Salierno (63.) aus – und wieder ging es in die Verlängerung. Dort traf Ahmed-Malik Uzun (92.) zum 3:2, ehe Salierno (96.) erneut ausglich. Im Elfmeterschießen zeigten beide Teams starke Nerven, bis schließlich der Versuch des MFC scheiterte. Burkay Bostanci verwandelte den entscheidenden Elfmeter und ließ Hamborn mit 9:8 jubeln. FSV Duisburg lässt FC Albania erst keine Chance