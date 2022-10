Pokal: Grimmers Pokalmärchen Der Wormser Angreifer erzielt zwei Treffer beim 3:1-Sieg der Wormatia in Waldalgesheim

WALDALGESHEIM. Am Ende hatte der vermeintliche Favorit die Nase vorne. Im Achtelfinale des Fußball-Verbandspokals setzte sich Wormatia Worms bei Alemannia Waldalgesheim mit 3:1 durch. Alle Tore fielen vor 312 Zuschauern an der Waldstraße bereits vor dem Pausentee.

Der Schrei war über den gesamten Platz zu hören. „Jaaaa Männer, gut so”, feuerte die Alemannia-Bank ihre Spieler auf dem Rasen an. Der Oberligist verströmte in den Anfangsminuten absolute „Pokalatmosphäre”. Flutlicht an, die Zuschauer dicht an den Banden hinter dem Spielfeld und zwei Mannschaften, die sich zumindest zu Spielbeginn auf Augenhöhe begegneten. Mit „Alemannia-Fußball”, Leidenschaft und Körperlichkeit, hielt Waldalgesheim dem favorisierten Team aus der Nibelungenstadt Paroli. Der Wormser Regionalligist, der auf mehrere Stammspieler zunächst verzichtete, tastete sich nur langsam nach vorne – stach dann aber eiskalt zu. Einen Freistoß von Anil Gözütok aus dem Halbfeld köpfte Abwehrchef Jean-Yves Mvoto kraftvoll in die Maschen zur Gästeführung (9.).

Ähnliche Situation knapp zehn Minuten später: Wieder VfR-Freistoß aus dem Halbfeld, der Ball landet bei Lennart Grimmer und der haut den Ball aus spitzem Winkel sehenswert unter die Latte – 2:0. Ein Nackenschlag für die Hausherren und ein Spielverlauf, der den Wormsern in die Karten spielte. Waldalgesheims Co-Trainer Sascha Kraft, der den erkrankten Marcel Fennel vertrat, frustriert: „Wir spielen gut und trotzdem steht es 0:2. Das ist dann halt die Wormser Qualität. Aber insgesamt kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen, sie hat toll gespielt.”

Chance zum Anschluss fast aus dem Nichts

Aus dem Nichts bot sich dem Heimteam die große Chance zum Anschlusstreffer. Nach einem Missverständnis zwischen Mvoto und VfR-Schlussmann Luca Pedretti hatte Alemannia-Stürmer Shane Wheeler nur noch das leere Tor vor sich, schoss den Ball aus 18 Metern aber rechts am Pfosten vorbei (34.). Was Effizienz bedeutet, belegte die Wormatia kurz darauf. Zwar scheiterte Melvyn Lorenzen zunächst an der Latte (36.), dann nutzte aber der Mann des Tages, Lennart Grimmer, einen Patzer von Alemannia-Schlussmann Pasquale Patria, schnappte sich die Kugel und traf zum 3:0. Die Pokalsensation? Spätestens zu diesem Zeitpunkt lag sie nicht mehr in der Luft.

Oder doch? Wenige Sekunden vor dem Pausenpfiff traf Wheeler dann doch noch und nickte eine Flanke von Lukas Manneck zum 1:3 ins lange Eck. Wormatia-Trainer Max Mehring befand: „Die erste Hälfte von uns war richtig gut. Der Rest dann nicht mehr so, aber wichtig ist im Pokal das Ergebnis und das stimmt.”