Pokal: Gladbacher Frauen gegen Bayern im Borussia-Park Das Erstrundenduell gegen den FC Bayern München tragen Borussia Mönchengladbachs Frauen in der großen Arena aus. Es ist das zweite Mal, dass der Verein den Borussia-Park für die Frauen öffnet. Als Spieltermin kommen mehrere Optionen infrage. von Daniel Brickwedde · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Hohnen

Für das Gastspiel des deutschen Meisters treten die Frauen von Borussia Mönchengladbach auf der großen Bühne an. Das Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München findet daher nun im Borussia-Park statt. Das gab der Verein am Montagabend bekannt.

"Macht die Sache noch schöner" „Gegen den FC Bayern München anzutreten, heißt, sich mit einer der besten Mannschaften Europas zu messen. Dieses Spiel nun auch im Borussia-Park auszutragen, macht die Sache noch schöner“, sagt Trainer Jonas Spengler in einer Vereinsmitteilung. „Grundsätzlich werden wir das Spiel angehen wie jedes andere – nämlich mit dem Ziel, es zu gewinnen.“ Der genaue Spieltermin steht hingegen noch nicht fest. Mögliche Termine sind der 26., 27. oder 28. August. Über diese drei Tage erstreckt sich der Spieltag der ersten DFB-Pokalrunde. Die genaue Ansetzung soll der Deutsche Fußball-Bund (DFB) in Kürze bekannt geben.

Für die Frauen von Borussia ist es das zweite Mal in den vergangenen Jahren, dass sie ein Spiel in der großen Arena austragen. Erstmals spielte das Frauenteam im Sommer 2023 im Borussia-Park um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Gegen den SV Elversberg lockte Borussia mit kostenlosen Tickets 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in den Borussia-Park. Damals gewann die Borussia mit 2:1. Im Rückspiel in Elversberg gelang nach einem 3:1-Erfolg schließlich der Aufstieg in die 2. Bundesliga. Vor zwei Jahren stand das Team zudem im Viertelfinale des DFB-Pokals, schied dort jedoch mit 0:2 gegen den Hamburger SV aus, der damals Konkurrent in der 2. Bundesliga war.