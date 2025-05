Pokal-Gala des VfB Gramzow: "Dribblings, Finten, Doppelpässe"

Tore fast im Minutentakt Die Spielfreude der Gramzowerinnen war über 90 Minuten hinweg ungebrochen. Nach dem Auftakt durch Schönborn erhöhte Lara Hoge in der 21. Minute auf 3:0. Danach trafen fast im Minutentakt: Simone Wolter-Naujoks (28.), Maxime-Joan Gutzke (33.), erneut Hoge (39.) – zur Halbzeit stand es bereits 6:0. Nach der Pause ging es in ähnlichem Tempo weiter. Lena Giese (55.), erneut Gutzke (58.), Isabell Wegner (61.), Susann Köppen (63.), Jenny Minow (65.) und ein dritter Treffer von Paula Schönborn (67.) rundeten das Dutzend ab.

Ein Sieg, der keine Fragen offenlässt Schon nach wenigen Minuten war klar, in welche Richtung sich dieses Finale entwickeln würde. Paula Schönborn brachte den VfB Gramzow bereits in der 1. und 3. Minute mit einem Doppelschlag auf Kurs – das 1:0 und 2:0 noch vor der dritten Spielminute markierten den Auftakt zu einem echten Schützenfest. Schon nach 67 Minuten stand es 12:0 – ein Ergebnis, das auch den hohen Erwartungen gerecht wurde.

Feier in Gramzow – mit der ganzen VfB-Familie

Die Feier nach dem historischen Sieg fand standesgemäß in Gramzow statt – gemeinsam mit der gesamten Vereinsfamilie. „Wir sind dann alle zusammen nach Gramzow verlegt und haben den Pokalsieg während des Landespokalviertelfinales unserer A-Junioren gefeiert“, berichtet Zürner. Auch wenn die A-Junioren ihr Spiel verloren, war die Stimmung ausgelassen. „Es war ein super Abend, den wir zusammen mit unserer großen VfB-Familie noch am See bei Pizza, kalten Getränken und Beachvolleyball ausklingen haben lassen.“

Zweiter Titel – das Trippel im Blick

Mit dem Pokalsieg hat die Mannschaft bereits den zweiten Titel der Saison in der Tasche. Nach dem Gewinn der Hallenkreismeisterschaft steht nun das große Ziel im Raum: das Trippel. „Jetzt wollen wir möglichst früh die Meisterschaft perfekt machen, um so zum ersten Mal das Trippel zu schaffen“, erklärt Zürner. Besonders bemerkenswert: Der härteste Konkurrent in der Liga ist die eigene zweite Mannschaft, die SpG Zichow/Gramzow. „Wir trainieren zusammen und sehen uns als eine große Mannschaft“, so der Coach.

Ein Pokal mit Symbolkraft

Der Kreispokal wird beim VfB Gramzow nicht nur als Trophäe betrachtet, sondern als Symbol für die Entwicklung des Teams. Mit Leidenschaft, spielerischer Klasse und mannschaftlichem Zusammenhalt hat sich die Mannschaft den Titel verdient – ein weiterer Meilenstein in einem Jahr, das aus Sicht der Gramzowerinnen noch unvergesslicher werden könnte.