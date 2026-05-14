Pokal für Biebrich 02, Fan-Award für SC Klarenthal

Der Pokalsieg als Schwungfeder für die nächste Runde: Das Team von Biebrich 02 feiert ausgelassen.

Wiesbaden. Eine Dreiviertelstunde vor Spielbeginn wurde es mächtig laut auf dem engen Fußballplatz beim SC Kohlheck an der Schönbergstraße. „Hurra, Hurra – die Klarenthaler sind da!“, skandierten rund 100 Hardcorefans des A-Ligisten immer wieder voller Vorfreude auf das Kreispokalfinale gegen den haushohen Favoriten FV Biebrich 02 (zu sehen im Re-live des Wiesbadener Kurier), der als Verbandsligist ganze drei Klassen höher angesiedelt ist.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Mit Trommeln, Sirenen, Fangesängen und fahnenschwenkend waren sie zu Fuß gekommen von ihrem nicht weit entfernt gelegenen Sportplatz, dem „Zwinger“, und sorgten für eine kolossale Stimmung – als feierten sie dieses Event gegen den übermächtigen Gegner bei einem Heimspiel. Lorenzo Velardita, ab Sommer neuer Abteilungsleiter und Sportchef der Klarenthaler, schwärmte: „Wir sind gekommen, um zu gewinnen. Immerhin haben wir zwei Kreisoberligisten und einen Gruppenligisten ausgeschaltet.“

Gedenkminute zu Ehren von Helmut Herrmann Um es vorweg zu nehmen: Die Klarenthaler feierten weiter – auch als die Blauen von Biebrich 02, wohl vom Gros der sage und schreibe rund 750 Zuschauer, davon 620 Zahlende, auch als Sieger erwartet, einen 8:1 (2:1)-Triumph bejubelten und als Nachfolger des zuletzt zweimaligen Cup-Siegers FC Bierstadt in den Hessenpokal einzogen. Kurz vorm Anstoß wurde es still auf dem Gelände: Denn alle legten eine Schweigeminute zu Ehren des verstorbenen Wiesbadener Ehrenfußballwarts Helmut Herrmann ein. Der 84-Jährige war von 1992 bis 2008 Fußballchef in der Landeshauptstadt gewesen.

Yunus Özkan trifft traumhaft aus großer Distanz

Schwer zu sagen, wer die Hauptrolle spielte an diesem Abend: Die Protagonisten auf dem Kunstrasenfeld oder die frenetischen Anhänger des Siedlungsclubs. „Hier regiert der SCK“, brüllten sie begleitet von einem Trommelfeuer, immer wieder. Und so unrecht hatten sie gar nicht – wenn man nur das nackte Ergebnis nach gut 30 Minuten betrachtet. SCK-Kapitän Yunus Özkan, von den Blauen ziemlich alleine gelassen, fasste sich gefühlt 50 Meter vorm „Heiligtum“ der 02er ein Herz und zog ab: Die Spielkugel rauschte fulminant im hohen Bogen über Biebrichs Keeper Mika Neumann ins Netz. Die Führung für den Underdog! Der Jubel auf den Rängen kannte keine Grenzen. Rote Rauchschwaden zogen über die Tribüne. „Ein Traumtor“, wie auch Biebrichs Nazir Saridogan anerkannte. Jede Szene des Underdogs löste bei ihren Fans Begeisterung aus, jeder Ballbesitz wurde frenetisch bejubelt.

Von Beginn an hatten die Biebricher, immer wieder pfeilschnell nach vorne stoßend, gefühlte 80 Prozent Ballbesitz, versiebten aber zahlreiche Hochkaräter. Doch noch vor der Pause drehte der Favorit die Partie und ließ nach Wiederbeginn dem A-Ligisten keine Chance mehr. Nach dem 5:1 (61.) spielten die „Klarenthaler Jungs“ in Unterzahl (Gelb-Rot gegen Missios). Eine Pokalsensation war in weite Ferne gerückt. SC Klarenthal stolz über Endspielteilnahme vor 750 Fans „Am Schluss war die Luft raus“, sagte der erschöpfte, aber keineswegs traurig wirkende SCK-Kapitän Yunus Özkan. „In der ersten Halbzeit haben wir noch gut mitgehalten“, sagte sein Trainer Asmelash Woldemicael, der 2007 mit dem SCK als Spieler den Kreispokalsieg gefeiert hatte. „Dann fehlte uns die Kondition – aber wir sind stolz, dass wir vor solch einer Kulisse ins Endspiel gekommen sind“, resümierte der 48-Jährige. Biebrichs Stürmer Niko Puchalla, in der 65. Minute eingewechselt und schnell mit einem lupenreinen Hattrick erfolgreich, schwärmte: „Mir hat das Spiel mega Spaß gemacht und natürlich, dass wir den Pokal gewonnen haben.“ Bei der Siegerehrung vom Kreisfußballausschuss mit Fußballwart Jürgen Brose, seinem Stellvertreter Lothar Schäfer sowie Pokalspielleiter und Jugendwart Siegfried „Siggi“ Maurer war ausgelassene Stimmung bei den Blauen samt Bierdusche angesagt. Gefeiert wurde auch noch von vielen Fans – ob aus Biebrich oder Klarenthal: Denn der SC Kohlheck war in seinem 75. Jubiläumsjahr ein würdiger Gastgeber. „Bei uns packen alle an und alle fühlen sich wohl“, freute sich Abteilungsleiter Stefan Weigl über die Unterstützung von Aktiven, Jugend, AH und der Hobbygruppe Kohlheck United. 900 Würste, 200 Frikadellen und 70 Kisten Bier warteten auf hungrige Fußballfans. FV Biebrich 02: Neumann; Nuernberg, Meurer, Waldraff, Siefert, Emmel, Pinger, Amoako, Iosifidis, A. Tahiri, Acun (Reith, Ürel, Puchalla, von Nathusius). SC Klarenthal: Saiedeh; Hida, Alickaj, Missios, Azzaoui, Salik, Almousati, Toksun, Krajc, Özkan, Mavric (Ismail, Aydin, Cosgun, Erdogan).