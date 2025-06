Pokal-Finaltag: Marienfelde II ringt Preussen II nieder

Hier geht es zu den Finalspielen am Pfingstmontag

Am Pfingstmontag treffen BFC Preussen II und Stern Marienfelde II im Pokalfinale der zweiten Herrenmannschaften aufeinander. Vor rund 600 Zuschauern an der Monumentenstraße entwickelt sich ein intensives Spiel, das Stern Marienfelde II mit 2:1 für sich entscheidet. Preussen beginnt engagiert und geht in der 19. Minute durch Arda Isik in Führung. Nach einem geblockten Versuch setzt er den Nachschuss erfolgreich ins Netz. In der Folge bleibt Preussen das aktivere Team, vergibt jedoch durch Atacan Özcan eine große Möglichkeit, als er nur die Latte trifft. Marienfelde findet nach und nach besser ins Spiel und gleicht in der 36. Minute durch Leonhard Starke aus. Ein Freistoß landet im Strafraum, Starke reagiert am schnellsten und schiebt den Ball über die Linie. Zur Pause steht es 1:1 – ein gerechter Zwischenstand. Nach dem Seitenwechsel zeigt Marienfelde die reifere Spielanlage und geht in der 59. Minute durch Joschka von der Sitt mit 2:1 in Führung. Preussen verliert zunehmend den Zugriff, während Marienfelde mehrfach die Vorentscheidung verpasst. Leonhard Starke, Till Graupner, Marc-Jerome Schmidt und Jan Bünger lassen beste Chancen ungenutzt. In der hektischen Schlussphase wirft Preussen noch einmal alles nach vorne. Dan Feldmann trifft in der Nachspielzeit ins Tor, steht dabei aber im Abseits. Wenig später verpasst er erneut den Ausgleich aus kurzer Distanz. Am Ende bleibt es beim 2:1 für Stern Marienfelde II. BFC Preussen II verpasst damit den dritten Pokal-Titel in Folge. Für Marienfelde II ist es der erste Pokalsieg der Vereinsgeschichte – und ein verdienter Erfolg nach einer starken zweiten Halbzeit.

Im Pokalfinale der dritten Herrenmannschaften am Pfingstmontag treffen die Spandauer Kickers III und der Titelverteidiger Berliner SC III aufeinander. Auf dem Papier gilt der BSC als Favorit – und wird dieser Rolle am Ende auch gerecht. Mit einem souveränen 3:0-Erfolg verteidigt der Berliner SC III den Pokal, während die Spandauer Kickers ihren ersten Titel seit 2022 verpassen. Beide Mannschaften starten nervös in die Partie. In den ersten 30 Minuten ist wenig Spielfluss zu erkennen, echte Torchancen bleiben Mangelware. Spandau kommt in der 31. Minute erstmals gefährlich vors Tor, doch Pollex vergibt. Kurz vor der Pause zwingt Wolf den BSC-Keeper mit einem Schuss zu einer starken Parade. Mit einem torlosen Remis geht es in die Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel dreht der Berliner SC das Spieltempo deutlich auf. In der 51. Minute bringt Adriaan Gohlke seine Mannschaft per Kopfball nach einer Flanke von Oguz Rencber in Führung. Spandau wirkt kurz geschockt, findet keinen Zugriff mehr, und der Druck des Titelverteidigers wächst. In der 64. Minute erhöht Marcel Niemand auf 2:0, nachdem ein Spandauer Abwehrspieler ihm unfreiwillig die Vorlage liefert. Nur zehn Minuten später macht Leon Gillwald mit einem satten Schuss aus 22 Metern den Deckel drauf. Es ist sein zweites Saisontor und gleichzeitig der Schlusspunkt einer dominanten zweiten Hälfte. Der Berliner SC III feiert am Ende einen ungefährdeten 3:0-Sieg und verteidigt den Pokal erfolgreich. Für Spandau endet das Finale enttäuschend – sie bleiben damit weiter bei ihrem letzten Titelgewinn im Jahr 2022 stehen.

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Im Pokalfinale der 7er Herren am Pfingstmontag treffen der SV Süden 09 und Wittenauer Concordia aufeinander. In einer turbulenten Partie mit zahlreichen Wechseln, Karten und Wendungen sichert sich Concordia am Ende mit einem deutlichen 4:1-Erfolg den Pokalsieg. Süden 09 startet besser in die Partie und geht in der 18. Minute durch Serdar Sönmez mit 1:0 in Führung. Wittenau reagiert mit mehreren Wechseln, um Struktur in ihr Spiel zu bringen. Das Spiel wird in der Folge ruppiger, beide Teams kassieren bis zur Halbzeit mehrere Gelbe Karten. In der 43. Minute sieht ein Spieler von Süden 09 Gelb-Rot – ein Einschnitt, der das Spiel verändert. Direkt nach Wiederanpfiff dreht Pierre Henkel mit einem Doppelschlag die Partie. Erst gleicht er in der 46. Minute zum 1:1 aus, dann trifft er in der 50. Minute erneut und bringt Concordia mit 2:1 in Führung. Süden 09 schwächt sich weiter selbst: In der 60. Minute folgt eine zweite Gelb-Rote Karte, und in Unterzahl bricht das Team endgültig ein. In der 65. Minute erhöht Max Reußner auf 3:1, nur zwei Minuten später sorgt Kelvin-Keano Kühn mit dem Treffer zum 4:1 für die Entscheidung. Wittenauer Concordia nutzt die numerische Überlegenheit konsequent und lässt in der Schlussphase nichts mehr anbrennen. Mit einer starken zweiten Halbzeit und klarer Überlegenheit nach den Platzverweisen holt sich Wittenauer Concordia verdient den Pokalsieg bei den 7er Herren. Süden 09 startet stark, kann aber den Rückschlägen im weiteren Spielverlauf nichts mehr entgegensetzen.

Wittenauer Concordia 7er holt den Pokal – Foto: Oliver Kerßebaum