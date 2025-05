Pokal-Finale voll im Hachinger Fokus

Beim 0:0 in Hannover zeigt die SpVgg Unterhaching eine ordentliche Leistung

Das 0:0 der SpVgg Unterhaching bei Hannover 96 II hatte zwar für beide Mannschaften aus sportlicher Sicht keine Bedeutung mehr. Allerdings hatte das Duell der beiden bereits vorzeitig feststehenden Drittliga-Absteiger für SpVgg-Kapitän und Sportdirektor Markus Schwabl dennoch einen Stellenwert im Hinblick für die kommenden Wochen. „Für uns als Verein ist das total wichtig“, so der in Hannover gelbgesperrt fehlende Außenverteidiger im TV-Interview gegenüber Magenta Sport. „Es wollen sich Spieler für andere Vereine oder für die kommende Saison bei uns präsentieren.“

Auch was seine eigene Zukunft ab der kommenden Saison in der Regionalliga Bayern anbelangt, ließ der 34-Jährige beim Gespräch tiefer in seine persönlichen Pläne bei der SpVgg blicken.

Markus Schwabl hängt noch eine Saison dran

„Ich habe noch ein Jahr Vertrag. Es ist gut möglich, dass es mein letztes Jahr wird“, so Schwabl. In seiner Funktion als Sportdirektor verwies der Präsidentensohn an die Vereinsgremien, die über eine Fortsetzung seiner Position außerhalb des Spielfelds befinden sollen. „Da haben wir mit dem Präsidenten und Aufsichtsrat Kontrollinstanzen“, so Schwabl. Der mit Ausnahme von zwischenzeitlich fünf Spielzeiten bei anderen Vereinen seit 24 Jahren in Haching als Spieler aktive Schwabl blickte allerdings auf das nächste wichtige Ereignis voraus: dem Finale im bayerischen Toto-Pokal beim FV Illertissen am 24. Mai. Mit einem Sieg wären die Hachinger für den DFB-Pokal qualifiziert, der dem finanziell klammen Verein Geld in die leeren Kassen spülen würde. „Einzuspielen für das Pokalfinale ist die höchste Prämisse.“

Bei der Zweitliga-Vertretung aus Hannover zogen sich die Hachinger vor 946 Zuschauern im Hannoveraner Eilenriedestadion achtbar aus der Affäre. Allerdings hatte das abgeschlagene Schlusslicht der 3. Liga bei seinem fünften Remis auf fremden Boden auch eine Portion Glück. Vor allem Hannovers starker Offensivmann Husseyn Chakroun stellte die Hachinger Abwehr zunächst vor Probleme. Der 20-jährige Deutsch-Libanese schoss zunächst einmal knapp an dem von SpVgg-Schlussmann Konstantin Heide gehüteten Tor vorbei (2.), traf später mit einem wuchtigen Schuss die Latte (28.) und scheiterte ein weiteres Mal am stark parierenden Heide (38.). In der ersten Hälfte verbuchten aber auf der anderen Seite die Gäste gute Chancen auf einen Treffer, Fabio Torsiello wurde beim Schussversuch aus kurzer Distanz noch geblockt (19.) und einen Zwölf-Meter-Schuss von Lenn Jastremski in die lange Ecke wehrte Hannovers Torwart Toni Stahl zur Ecke ab (22.). In der ereignisarmen zweiten Hälfte ohne nennenswerte Hachinger Großchancen hatten die Gäste Glück, dass Heide zweimal gegen Valmir Sulejmani erneut gut reagierte und das Remis damit festhielt (52., 75.).

Hannover 96 II – SpVgg Unterhaching 0:0 Hannover 96 II: Stahl - Niklaus, Uhlmann, Wallner, Matsuda - Aseko Nkili (82. Westermeier), Brandt, Kalem (67. Husser), Chakroun (40. Busch), Abdullatif (67. Ndikom) - Va. Sulejmani (82. Marino) SpVgg Unterhaching: Heide - Breuer, Knipping, Schlicke, Lamby – S. Maier – Skarlatidis (64. Leuthard), Ortel (79. Kügel), Stiefler, Torsiello (63. Popp) – Jastremski Gelbe Karten: Matsuda, Wallner / Skarlatidis, Kügel Schiedsrichter: Leonidas Exuzidis (Castrop-Rauxel) Zuschauer: 946