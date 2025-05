Pokal-Finale im Sportpark Höhenberg: Alemannia Aachen greift nach dem

Mit dem Duell zwischen Alemannia Aachen und Viktoria Köln erlebt der Mittelrheinpokal am Samstag (16:30 Uhr) seinen Höhepunkt. Im Sportpark Höhenberg kommt es zum Finale zwischen zwei Drittligisten – ein Novum seit Einführung der eingleisigen 3. Liga im Jahr 2008. Die Aachener reisen mit 4300 Fans nach Köln, um den Pokal aus dem Vorjahr erfolgreich zu verteidigen und die Spielzeit mit einem Titel zu veredeln.

In Köln trifft der achtfache Mittelrheinpokalsieger Aachen auf den Rekord-Finalgewinner Viktoria Köln, der den Pokal bislang siebenmal gewann – bei sieben Finalteilnahmen. Die Historie spricht leicht für die Mannschaft von der „Schäl Sick“, die drei der bislang fünf K.o.-Duelle mit der Alemannia für sich entschied. Zuletzt jedoch hatte Aachen im Finale 2023 das bessere Ende für sich.

Die Favoritenrolle im diesjährigen Endspiel liegt dennoch bei der Viktoria, die nicht nur mit einem starken Saisonendspurt überzeugte, sondern auch ligaweit mit Offensivqualität auffiel. Gleich drei Spieler erzielten jeweils 13 Tore – darunter der erst 18-jährige Said El Mala, Leihgabe vom 1. FC Köln, der sich zum besten Newcomer der Liga aufschwang.

Trainer Heiner Backhaus bereitete seine Mannschaft unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf den Endspielgegner vor. „An die geballte Offensivkraft und spielerische Stärke des Gegners haben wir unter der Woche im Training entsprechend angeknüpft“, wird Backhaus in der Vereinsmeldung zitiert. „Wenn wir gegen sie spielerisch mithalten wollen, wird es schwer. Das ist eine Top-Mannschaft, die genau weiß, was sie kann. Die darfst du nicht spielen lassen.“ Seine eigenen Stärken sieht der Coach im Charakter seiner Mannschaft: „Wir kommen mit Einstellung, mit Haltung, mit Mentalität. Wir sind genau so heiß wie der Gegner und wir haben noch eine Rechnung aus dem Liga-Rückspiel offen.“

Im Halbfinale setzte sich die Alemannia in einem umkämpften Spiel gegen Fortuna Köln durch. Der Weg ins Finale war insgesamt steinig, doch Backhaus will vor dem Endspiel nicht zurückschauen: „Die Spiele dort haben uns etliche Nerven und Körner gekostet. Aber jeder Spielverlauf ist ein Stück weit erklärbar. Wir wollen nicht mehr darüber nachdenken und viel mehr diesen Grell, den wir gegen Fortuna Köln im Halbfinale hatten, auch ins Finale mitnehmen.“