POKAL-FIGHT IN DORMAGEN

Unsere U17 fordert die Kleeblätter!
Es ist Pokal-Zeit,
es ist Flutlicht-Atmosphäre am Nachmittag!
Am Samstag, den 24. Januar, empfängt unsere U17 in der 1.Runde des Niederrheinpokals keinen Geringeren als den Nachwuchs von Rot-Weiß Oberhausen.
Während die Gäste als Favorit anreisen, wissen wir alle: Der Pokal schreibt seine eigenen Gesetze – erst recht auf unserer Anlage!
Unsere Jungs brennen darauf, dem großen Namen ein Bein zu stellen.
Mit Leidenschaft, Teamgeist und deiner Unterstützung von der Seitenlinie wollen wir die Sensation perfekt machen und in die nächste Runde einziehen.
Wann? Samstag, 24.01.2026
Anstoß? 15:00 Uhr
Wo? Sportanlage TSV Bayer Dormagen
Kommt vorbei, bringt Fahnen, Schals, alles was Blau/Weiß hat und eure Stimmen mit!
Lasst uns gemeinsam zeigen, dass in Dormagen für keinen Gegner das Weiterkommen schenken werden.
Alle in Blau-Weiß – gemeinsam für die nächste Runde