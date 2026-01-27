POKAL-FIGHT IN DORMAGEN Verlinkte Inhalte TSV Bayer

Unsere U17 fordert die Kleeblätter! ​Es ist Pokal-Zeit,

es ist Flutlicht-Atmosphäre am Nachmittag!

​Am Samstag, den 24. Januar, empfängt unsere U17 in der 1.Runde des Niederrheinpokals keinen Geringeren als den Nachwuchs von Rot-Weiß Oberhausen.

Während die Gäste als Favorit anreisen, wissen wir alle: Der Pokal schreibt seine eigenen Gesetze – erst recht auf unserer Anlage! ​Unsere Jungs brennen darauf, dem großen Namen ein Bein zu stellen.