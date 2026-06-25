Pokal-Fieber: Termine für Hannover, Braunschweig und Osnabrück Der DFB hat die zeitgenauen Ansetzungen der ersten DFB-Pokalrunde veröffentlicht von red · Heute, 09:53 Uhr · 0 Leser

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Die Vorfreude auf den DFB-Pokal steigt: Mit der Veröffentlichung der genauen Spieltermine herrscht nun Klarheit darüber, wann die niedersächsischen Zweitligisten in den Wettbewerb starten. Während Hannover 96 und Eintracht Braunschweig bereits am regulären Pokalwochenende gefordert sind, muss der VfL Osnabrück aufgrund des Supercups auf seinen Auftritt gegen den Rekordmeister noch etwas länger warten.

Für Hannover 96 führt die Reise am Samstag, 22. August, nach Bremen. Dort treffen die Roten um 15.30 Uhr auf die SV Hemelingen, die sich als Bremer Landespokalsieger für den Wettbewerb qualifiziert hatte. Besonders ist dabei der Austragungsort: Gespielt wird nicht auf dem eigentlichen Vereinsgelände des Bremenligisten, sondern im Weserstadion. Damit erhält die Partie einen deutlich größeren Rahmen und dürfte vor einer stattlichen Kulisse stattfinden.

Eintracht Braunschweig empfängt Union Berlin Einen Tag später greift Eintracht Braunschweig ins Geschehen ein. Die Löwen erwarten am Sonntag, 23. August, um 15.30 Uhr Bundesligist Union Berlin im Eintracht-Stadion. Für die Braunschweiger bietet sich damit die Chance auf eine Pokalüberraschung vor heimischer Kulisse. Gegen den etablierten Erstligisten dürfte die Eintracht als Außenseiter in die Partie gehen, kann aber auf die Unterstützung ihrer Fans setzen.