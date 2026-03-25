Pokal: FC Remscheid weiter, Wald 03 scheitert, TuSpo stark

Für die größte Nachricht sorgte der DV Solingen, der sich mit 3:2 bei der 1. Spvg Solingen-Wald 03 durchsetzte. Dabei erwischte der Landesliga-Tabellenführer den besseren Start: Fabio Di Gaetano brachte Wald früh in Führung (9.), doch Riyan Khan glich nur wenig später aus (17.). Auch auf die erneute Führung durch Enes Topal (33.) fand der DV eine Antwort, Ali-Can Ilbay stellte noch vor der Pause auf 2:2 (41.). Nach dem Seitenwechsel nutzte Cedrik Stefan Synclair Mvondo eine weitere Gelegenheit (50.) und erzielte den entscheidenden Treffer.

Die Niederlage ist für Wald 03 zu verkraften, da klar kommuniziert wurde, dass der Fokus klar auf der Landesliga Niederrhein liegt, in der der Aufsteiger souverän an der Spitze steht.