Pokal: FC Remscheid weiter, Wald 03 scheitert, TuSpo stark

Das Viertelfinale im Kreispokal Remscheid-Solingen hat es in sich: Während der FC Remscheid Selbstvertrauen tankt und TuSpo Richrath ein Offensivfeuerwerk abbrennt, scheitert Landesliga-Tabellenführer 1. Spvg Solingen-Wald 03 im Derby am DV Solingen. Bereits am Dienstag bezwang der TSV Solingen den SV Solingen.
Der FC Remscheid nutzte die Chance, um im Derby beim VfB Marathon Remscheid Selbstvertrauen zu tanken. Der Landesligist setzte sich klar mit 3:0 durch und ließ dabei keine Zweifel am Weiterkommen aufkommen. Leonhard Fronia brachte die Gäste früh in Führung (15.), Luka Sola erhöhte noch vor der Pause (35.). In der Schlussphase machte Vittorio Di Mari (81.) den Deckel drauf. Gerade im Abstiegskampf der Liga könnte dieser Erfolg für die Mannschaft von Nermin Jonuzi eine wichtige Rolle spielen, um mit neuem Selbstvertrauen in die kommenden Wochen zu gehen.
Die Niederlage ist für Wald 03 zu verkraften, da klar kommuniziert wurde, dass der Fokus klar auf der Landesliga Niederrhein liegt, in der der Aufsteiger souverän an der Spitze steht.
1. Runde
Fr., 08.08.25 19:45 Uhr DV Solingen - Genclerbirligi Opladen 8:0
So., 10.08.25 12:30 Uhr BV Remscheid - BSC Union Solingen 0:11
So., 10.08.25 13:00 Uhr BV Burscheid - TuRa Pohlhausen 4:3
So., 10.08.25 15:00 Uhr SSV Lützenkirchen - FC Remscheid 0:5
So., 10.08.25 15:00 Uhr SV 09/35 Wermelskirchen - SG Hackenberg 2:0
So., 10.08.25 15:00 Uhr TuSpo Dahlhausen - SSVg 06 Haan 1:5
So., 10.08.25 15:15 Uhr Dersimspor Solingen - SC Leichlingen 5:4
So., 10.08.25 15:15 Uhr Post SV Solingen - SC Ayyildiz Remscheid 2:9
So., 10.08.25 15:15 Uhr VfL Witzhelden - TuS Quettingen 2:8
So., 10.08.25 15:15 Uhr Dabringhauser TV - VfB Marathon Remscheid 0:4
2. Runde
Do., 09.10.25 20:00 Uhr BV Burscheid - BV Bergisch Neukirchen 1:6
Di., 14.10.25 19:45 Uhr TV Herbeck - TuS Quettingen 0:5
Di., 14.10.25 19:45 Uhr SC 08 Radevormwald - TS Struck 4:2
Di., 14.10.25 20:00 Uhr TG Hilgen - SSV Bergisch Born 1:4
Mi., 15.10.25 19:15 Uhr SV Solingen 08/10 - SV 09/35 Wermelskirchen 2:1
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr SSV Berghausen - DV Solingen 0:1
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr SSV Dhünn - TSV Solingen 1:3
Mi., 15.10.25 19:45 Uhr Inter Monheim - BV Gräfrath 2:3
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr TuRa Remscheid-Süd - VfB Marathon Remscheid 1:3
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr VfB 06 Langenfeld - SC Ayyildiz Remscheid 3:0
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr SSVg 06 Haan - Dersimspor Solingen 1:3
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr SC Germania Reusrath - HSV Langenfeld 6:7
Do., 16.10.25 19:00 Uhr TG Burg - 1. Spvg. Solingen Wald 03 1:7
Do., 16.10.25 19:15 Uhr BSC Union Solingen - GSV Langenfeld 0:6
Do., 16.10.25 19:30 Uhr 1. FC Sport-Ring Solingen - FC Remscheid 0:5
Do., 16.10.25 19:45 Uhr RSV Hückeswagen - TuSpo Richrath 2:6
Achtelfinale
Di., 11.11.25 19:45 Uhr SC 08 Radevormwald - TuSpo Richrath 1:3
Mi., 12.11.25 19:30 Uhr VfB Marathon Remscheid - GSV Langenfeld 4:0
Mi., 12.11.25 19:45 Uhr Dersimspor Solingen - SV Solingen 08/10 0:9
Do., 13.11.25 19:30 Uhr BV Gräfrath - FC Remscheid 3:7
Do., 13.11.25 20:00 Uhr TuS Quettingen - VfB 06 Langenfeld 1:2
Do., 13.11.25 20:00 Uhr HSV Langenfeld - DV Solingen 2:6
Do., 20.11.25 19:30 Uhr BV Bergisch Neukirchen - TSV Solingen 0:7
Do., 20.11.25 19:45 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SSV Bergisch Born 1:0
Viertelfinale
Di., 24.03.26 19:30 Uhr SV Solingen 08/10 - TSV Solingen
Mi., 25.03.26 19:30 Uhr VfB Marathon Remscheid - FC Remscheid
Mi., 25.03.26 19:45 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - DV Solingen
Mi., 25.03.26 20:00 Uhr VfB 06 Langenfeld - TuSpo Richrath