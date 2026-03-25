 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Pokal: FC Remscheid weiter, Wald 03 scheitert, TuSpo stark

Im Kreispokal Remscheid-Solingen sorgt das Viertelfinale für Spannung: Der DV Solingen wirft Solingen-Wald 03 raus, der FC Remscheid siegt souverän und TuSpo Richrath stürmt ins Halbfinale. TSV Solingen jubelte schon am Dienstag.

von André Nückel · Heute, 23:26 Uhr · 0 Leser
Klare Kiste für TuSpo Richrath.
Klare Kiste für TuSpo Richrath. – Foto: Claudia Pillekamp

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Das Viertelfinale im Kreispokal Remscheid-Solingen hat es in sich: Während der FC Remscheid Selbstvertrauen tankt und TuSpo Richrath ein Offensivfeuerwerk abbrennt, scheitert Landesliga-Tabellenführer 1. Spvg Solingen-Wald 03 im Derby am DV Solingen. Bereits am Dienstag bezwang der TSV Solingen den SV Solingen.

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Kreispokal Remscheid-Solingen: die Spiele am 24. März

Gestern, 19:30 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
2
5
Abpfiff
Das erste Halbfinal-Ticket hat Landesligist TSV Solingen im Derby beim SV Solingen gezogen! Nach einer Nullnummer entwickelte sich nach der Pause ein spannender Schlagabtausch: Jannik Weber (53.) und ein Eigentor von Malik Amoussou-Tchibara (63.) ließen die Gäste jubeln, ehe der SV gleich zweimal verkürzte. Der TSV zog aber jeweils davon, das Tor von Torben Rüdingloh zum 4:2 sicherte dann final das Weiterkommen des "Titelverteidigers". Hier bedarf es noch eine kurze Einordnung: Der TSV Solingen gewann die letzte Ausgabe des Kreispokal Solingens (1:0 gegen den SV), zu dieser Saison folgte dann die Kreisfusion. Remscheids Titelträger Bergisch Born ist bereits ausgeschieden.

Kreispokal Remscheid-Solingen: die Spiele am 25. März

Heute, 19:30 Uhr
VfB Marathon Remscheid
VfB Marathon RemscheidVfB Marathon
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
0
3
Abpfiff

Der FC Remscheid nutzte die Chance, um im Derby beim VfB Marathon Remscheid Selbstvertrauen zu tanken. Der Landesligist setzte sich klar mit 3:0 durch und ließ dabei keine Zweifel am Weiterkommen aufkommen. Leonhard Fronia brachte die Gäste früh in Führung (15.), Luka Sola erhöhte noch vor der Pause (35.). In der Schlussphase machte Vittorio Di Mari (81.) den Deckel drauf. Gerade im Abstiegskampf der Liga könnte dieser Erfolg für die Mannschaft von Nermin Jonuzi eine wichtige Rolle spielen, um mit neuem Selbstvertrauen in die kommenden Wochen zu gehen.

Heute, 19:45 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
2
3
Abpfiff
Für die größte Nachricht sorgte der DV Solingen, der sich mit 3:2 bei der 1. Spvg Solingen-Wald 03 durchsetzte. Dabei erwischte der Landesliga-Tabellenführer den besseren Start: Fabio Di Gaetano brachte Wald früh in Führung (9.), doch Riyan Khan glich nur wenig später aus (17.). Auch auf die erneute Führung durch Enes Topal (33.) fand der DV eine Antwort, Ali-Can Ilbay stellte noch vor der Pause auf 2:2 (41.). Nach dem Seitenwechsel nutzte Cedrik Stefan Synclair Mvondo eine weitere Gelegenheit (50.) und erzielte den entscheidenden Treffer.

Die Niederlage ist für Wald 03 zu verkraften, da klar kommuniziert wurde, dass der Fokus klar auf der Landesliga Niederrhein liegt, in der der Aufsteiger souverän an der Spitze steht.

Heute, 20:00 Uhr
VfB 06 Langenfeld
VfB 06 LangenfeldVfB Langenf.
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
1
6
Abpfiff
Ein Ausrufezeichen setzte auch TuSpo Richrath, der beim VfB 06 Langenfeld mit 6:1 gewann. Bereits in der Anfangsphase überrollten die Gäste ihren Gegner: Gianluca Gagliardi traf doppelt (6., 9.), ehe Alen Vincazovic (13.) früh auf 3:0 stellte. Auch nach der Pause blieb Richrath klar überlegen. Dustin Beyen (52.), Kevin Kluthe (70.) und erneut Vincazovic (72.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Der zwischenzeitliche Treffer von Dean Hering (68.) blieb nur Ergebniskosmetik.

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So liefen die vorigen Runden im Kreispokal Remscheid-Solingen

1. Runde
Fr., 08.08.25 19:45 Uhr DV Solingen - Genclerbirligi Opladen 8:0
So., 10.08.25 12:30 Uhr BV Remscheid - BSC Union Solingen 0:11
So., 10.08.25 13:00 Uhr BV Burscheid - TuRa Pohlhausen 4:3
So., 10.08.25 15:00 Uhr SSV Lützenkirchen - FC Remscheid 0:5
So., 10.08.25 15:00 Uhr SV 09/35 Wermelskirchen - SG Hackenberg 2:0
So., 10.08.25 15:00 Uhr TuSpo Dahlhausen - SSVg 06 Haan 1:5
So., 10.08.25 15:15 Uhr Dersimspor Solingen - SC Leichlingen 5:4
So., 10.08.25 15:15 Uhr Post SV Solingen - SC Ayyildiz Remscheid 2:9
So., 10.08.25 15:15 Uhr VfL Witzhelden - TuS Quettingen 2:8
So., 10.08.25 15:15 Uhr Dabringhauser TV - VfB Marathon Remscheid 0:4

2. Runde
Do., 09.10.25 20:00 Uhr BV Burscheid - BV Bergisch Neukirchen 1:6
Di., 14.10.25 19:45 Uhr TV Herbeck - TuS Quettingen 0:5
Di., 14.10.25 19:45 Uhr SC 08 Radevormwald - TS Struck 4:2
Di., 14.10.25 20:00 Uhr TG Hilgen - SSV Bergisch Born 1:4
Mi., 15.10.25 19:15 Uhr SV Solingen 08/10 - SV 09/35 Wermelskirchen 2:1
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr SSV Berghausen - DV Solingen 0:1
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr SSV Dhünn - TSV Solingen 1:3
Mi., 15.10.25 19:45 Uhr Inter Monheim - BV Gräfrath 2:3
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr TuRa Remscheid-Süd - VfB Marathon Remscheid 1:3
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr VfB 06 Langenfeld - SC Ayyildiz Remscheid 3:0
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr SSVg 06 Haan - Dersimspor Solingen 1:3
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr SC Germania Reusrath - HSV Langenfeld 6:7
Do., 16.10.25 19:00 Uhr TG Burg - 1. Spvg. Solingen Wald 03 1:7
Do., 16.10.25 19:15 Uhr BSC Union Solingen - GSV Langenfeld 0:6
Do., 16.10.25 19:30 Uhr 1. FC Sport-Ring Solingen - FC Remscheid 0:5
Do., 16.10.25 19:45 Uhr RSV Hückeswagen - TuSpo Richrath 2:6

Achtelfinale
Di., 11.11.25 19:45 Uhr SC 08 Radevormwald - TuSpo Richrath 1:3
Mi., 12.11.25 19:30 Uhr VfB Marathon Remscheid - GSV Langenfeld 4:0
Mi., 12.11.25 19:45 Uhr Dersimspor Solingen - SV Solingen 08/10 0:9
Do., 13.11.25 19:30 Uhr BV Gräfrath - FC Remscheid 3:7
Do., 13.11.25 20:00 Uhr TuS Quettingen - VfB 06 Langenfeld 1:2
Do., 13.11.25 20:00 Uhr HSV Langenfeld - DV Solingen 2:6
Do., 20.11.25 19:30 Uhr BV Bergisch Neukirchen - TSV Solingen 0:7
Do., 20.11.25 19:45 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SSV Bergisch Born 1:0

Viertelfinale
Di., 24.03.26 19:30 Uhr SV Solingen 08/10 - TSV Solingen
Mi., 25.03.26 19:30 Uhr VfB Marathon Remscheid - FC Remscheid
Mi., 25.03.26 19:45 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - DV Solingen
Mi., 25.03.26 20:00 Uhr VfB 06 Langenfeld - TuSpo Richrath

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