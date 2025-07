– Foto: FCM

Pokal: FC Memmingen macht im Hitzespiel das halbe Dutzend voll

Der FC Memmingen hat in der 1. Hauptrunde im BFV-Toto-Pokal beim Kreisklassisten ASV Au locker mit 6:0 (4:0) gewonnen. Bei brütender Hitze brachte FCM-Trainer Matthias Günes am Sonntagnachmittag beim Kreispokalsieger Inn/Salzach bis auf Torhüter Felix Unger, Timo Schmidt und Pascal Maier zunächst Spieler aus dem Regionalliga-Kader zum Einsatz, die am Freitag zuvor gegen den Bundesligisten FC Augsburg in der Reservistenrolle waren. Für den verletzten Lukas Rietzler trug Michael Bergmann die Kapitänsbinde. Torhüter Dominik Dewein wurde wegen muskulärer Probleme erneut wegen des anstehenden Punktspielauftakts geschont.

Vor 200 Zuschauern eröffneten nach 170 Kilometer Anfahrt in die Nähe von Bad Aibling Oktay Leyla (24. Minute) und Neuzugang Philipp Kirsamer (26.) Mitte der ersten Hälfte den Torreigen. Erneut Kirsamer per Strafstoß (41.) und Fabian Lutz (45.) stellten das Ergebnis noch vor der Pause auf 4:0. Nach dem Wechsel machten die eingewechselten Luis Vetter (69.) und Marcello Barbera (85.) mit ihren Treffern das halbe Dutzend voll. Am kommenden Dienstag wird die Pokalrunde abgeschlossen, wenn auch die Drittligisten TSV 1860 München, FC Ingolstadt und Jahn Regensburg ihre Partien absolvieren. Die Auslosung der zweiten Runde erfolgt bereits am kommenden Donnerstagvormittag in der BFV-Zentrale in München. Als Regel-Spieltag ist der 5. August geplant.