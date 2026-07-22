Pokal: Erste Runde komplett - Auslosung 2. Runde am Freitag

Der FC Wendelstein steht als einziger Kreissieger in der zweiten Runde und hat damit bei der Auslosung am Freitag "freie Auswahl". – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

Am gestrigen Dienstagabend ist die erste Totopokalrunde mit den Partien SV Eintracht Berglern gegen den TSV 1860 München und VfB Forstinning gegen den FC Ingolstadt 04 abgeschlossen worden. Die große Sensation blieb aus, sowohl die Löwen (5:0) als auch die Schanzer (7:1) lösten die Aufgaben bei den krassen Außenseitern letztlich souverän. Überhaupt nahmen die Favoriten die Angelegenheit sehr ernst, mit dem FC Wendelstein schaffte es damit nur ein einziger der 22 Kreissieger in die nächste Runde. Am Freitag um 12:30 Uhr - live zu verfolgen auf dem Instagram-Kanal des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) - wird die zweite Runde ausgelost. Keine Angst, bei uns verpasst ihr nichts! FuPa wird die Auslosung wieder per Liveticker begleiten.



Der FC Wendelstein kann sich dabei seinen Gegner als einzig verbliebener Kreissieger aussuchen. Und wann wird die zweite Runde ausgetragen? Aus der BFV-Zentrale heißt es, Regelspieltag wird Dienstag, der 4. August sein. Allerdings wird es bestimmt in Abstimmung mit den beteiligten Vereinen auch sicher den ein oder anderen Termin geben. Mehr dazu am Freitag im Rahmen der Auslosung!