 2026-07-21T12:15:24.401Z

Totopokal

Pokal: Erste Runde komplett - Auslosung 2. Runde am Freitag

Am Freitagmittag um 12:30 Uhr rollen wieder die Kugeln beim BFV

von Mathias Willmerdinger · Heute, 08:35 Uhr · 0 Leser
Der FC Wendelstein steht als einziger Kreissieger in der zweiten Runde und hat damit bei der Auslosung am Freitag "freie Auswahl".
Der FC Wendelstein steht als einziger Kreissieger in der zweiten Runde und hat damit bei der Auslosung am Freitag "freie Auswahl". – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

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Am gestrigen Dienstagabend ist die erste Totopokalrunde mit den Partien SV Eintracht Berglern gegen den TSV 1860 München und VfB Forstinning gegen den FC Ingolstadt 04 abgeschlossen worden. Die große Sensation blieb aus, sowohl die Löwen (5:0) als auch die Schanzer (7:1) lösten die Aufgaben bei den krassen Außenseitern letztlich souverän. Überhaupt nahmen die Favoriten die Angelegenheit sehr ernst, mit dem FC Wendelstein schaffte es damit nur ein einziger der 22 Kreissieger in die nächste Runde. Am Freitag um 12:30 Uhr - live zu verfolgen auf dem Instagram-Kanal des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) - wird die zweite Runde ausgelost. Keine Angst, bei uns verpasst ihr nichts! FuPa wird die Auslosung wieder per Liveticker begleiten.

Der FC Wendelstein kann sich dabei seinen Gegner als einzig verbliebener Kreissieger aussuchen. Und wann wird die zweite Runde ausgetragen? Aus der BFV-Zentrale heißt es, Regelspieltag wird Dienstag, der 4. August sein. Allerdings wird es bestimmt in Abstimmung mit den beteiligten Vereinen auch sicher den ein oder anderen Termin geben. Mehr dazu am Freitag im Rahmen der Auslosung!

Die große Übersicht! Diese Teams haben es in die zweite Runde geschafft:

3. Liga
FC Ingolstadt 04, SSV Jahn Regensburg, FC Würzburger Kickers

Regionalliga Bayern
TSV 1860 München, TSV Buchbach, VfB Eichstätt, 1. FC Schweinfurt 05, SV Wacker Burghausen, TSV Aubstadt, FV Illertissen, SpVgg Bayreuth, DJK Vilzing, FC Memmingen, SpVgg Unterhaching, TSV Landsberg, TSV Schwaben Augsburg, SpVgg Ansbach

Bayernliga Nord
TSV Kornburg, SV Viktoria Aschaffenburg, SpVgg Weiden, TSV Großbardorf, FC Eintracht Bamberg

Bayernliga Süd
TSV 1880 Wasserburg, TSV 1860 Rosenheim, SV Heimstetten

Landesliga Nordost
FC Wendelstein

Landesliga Nordwest
TSV Abtswind

Landesliga Mitte
TSV Seebach, SpVgg Lam, FC Dingolfing

Landesliga Südost
SV Aubing

Bezirksliga Oberfranken West
1. FC Lichtenfels