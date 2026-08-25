Pokal: Enes Babayigit führt VfB Homberg zum Sieg beim SV Menzelen

1. Runde im Kreispokal Moers: Der VfB Homberg hat seine Aufgabe souverän gelöst. Der Oberliga-Absteiger gewann beim A-Ligisten SV Menzelen mit 4:0.
Der VfB Homberg steht in der nächsten Runde des Kreispokals Moers. Die Mannschaft von Daniel Beine setzte sich beim SV Menzelen mit 4:0 durch und wurde ihrer Favoritenrolle damit gerecht. Für den A-Ligisten, der erst am Wochenende in die Meisterschaft startet, war es vor 280 Zuschauern ein anspruchsvoller Pflichtspielauftakt gegen den Oberliga-Absteiger.
Homberg stellte früh die Weichen. Enes Babayigit traf bereits in der 8. Minute zum 1:0. Kurz vor der Pause erhöhte Youness El Kandri auf 2:0 und sorgte damit für eine komfortable Ausgangslage. Nach dem Seitenwechsel legte der VfB nach. Michael Tosh Lake erzielte in der 57. Minute das 3:0, nur drei Minuten später schnürte Babayigit mit dem 4:0 seinen Doppelpack. Damit war die Partie endgültig entschieden. Für Homberg der Sieg nach der Derby-Pleite beim Duisburger FV (2:4) der richtige Schritt, Menzelen zeigt sich bereit für den Ligastart beim Mit-Favoriten Rheurdt-Schaephuysen.
Die Match-Verlinkungen für die restlichen Partien folgen, sobald der Termin zeitig ansteht.
Qualifikation
Fr., 21.08.26 19:00 Uhr SV Orsoy - TuS Borth 0:12
So., 23.08.26 15:00 Uhr SuS Rayen - TV Kapellen 2:6
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Rheinkraft Ginderich - TuS Baerl 6:8 n.E.
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Vynen-Marienbaum - SC Rheinkamp 6:5 n.E.
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Haesen-Hochheide - SV Viktoria Birten 0:2 --- WERTUNG
1. Runde
Di., 25.08.26 20:00 Uhr SV Menzelen - VfB Homberg
Di., 29.09.26 19:30 Uhr SV Viktoria Birten - SV Budberg
Di., 29.09.26 20:00 Uhr FC Rumeln-Kaldenhausen - MSV Moers
Mi., 30.09.26 19:30 Uhr FC Moers-Meerfeld - TuS Asterlagen
Mi., 30.09.26 19:30 Uhr SSV Lüttingen - GSV Moers
Mi., 30.09.26 19:30 Uhr SV Schwafheim - 1. FC Lintfort
Mi., 30.09.26 19:30 Uhr TV Asberg - TuS Xanten
Mi., 30.09.26 19:30 Uhr TuS Borth - VfL Repelen
Mi., 30.09.26 19:30 Uhr TuS Baerl - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
Mi., 30.09.26 19:30 Uhr OSC Rheinhausen - Rumelner TV
Mi., 30.09.26 19:30 Uhr TV Kapellen - Büdericher SV
Mi., 30.09.26 19:30 Uhr VfL Rheinhausen - SV Millingen
Mi., 30.09.26 19:30 Uhr FC Rot-Weiß Moers - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
Mi., 30.09.26 19:30 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - ESV Hohenbudberg
Mi., 30.09.26 19:30 Uhr SV Vynen-Marienbaum - SV Alemannia Kamp
Mi., 30.09.26 19:30 Uhr TV Kaldenhausen - Borussia Veen