Pokal: Enes Babayigit führt VfB Homberg zum Sieg beim SV Menzelen

Der VfB Homberg steht in der nächsten Runde des Kreispokals Moers. Die Mannschaft von Daniel Beine setzte sich beim SV Menzelen mit 4:0 durch und wurde ihrer Favoritenrolle damit gerecht. Für den A-Ligisten, der erst am Wochenende in die Meisterschaft startet, war es vor 280 Zuschauern ein anspruchsvoller Pflichtspielauftakt gegen den Oberliga-Absteiger.

Homberg stellte früh die Weichen. Enes Babayigit traf bereits in der 8. Minute zum 1:0. Kurz vor der Pause erhöhte Youness El Kandri auf 2:0 und sorgte damit für eine komfortable Ausgangslage. Nach dem Seitenwechsel legte der VfB nach. Michael Tosh Lake erzielte in der 57. Minute das 3:0, nur drei Minuten später schnürte Babayigit mit dem 4:0 seinen Doppelpack. Damit war die Partie endgültig entschieden. Für Homberg der Sieg nach der Derby-Pleite beim Duisburger FV (2:4) der richtige Schritt, Menzelen zeigt sich bereit für den Ligastart beim Mit-Favoriten Rheurdt-Schaephuysen.