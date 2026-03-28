Pokal: Energie Cottbus und VfB Krieschow stehen im Finale

Das Halbfinale im Landespokal Brandenburg stand am heutigen Samstag auf dem Programm. Dabei siegte der Drittligist FC Energie Cottbus beim Brandenburgligsten BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow an. Das Oberliga-Duell verlor Pokalverteidiger RSV Eintracht 1949 gegen den VfB Krieschow. Hier sind alle Spiele zu sehen:
BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow – FC Energie Cottbus 0:5
Tore: 0:1 Ted Tattermusch (15.), 0:2 Ted Tattermusch (26.), 0:3 Erik Engelhardt (45.), 0:4 Jannis Boziaris (49.), 0:5 Merveille Biankadi (72.)
---
RSV Eintracht 1949 – VfB 1921 Krieschow 1:2
Tore: 0:1 Andy Hebler (50.), 0:2 Miguel Pereira Rodrigues (76.), 1:2 Aleksandar Bilbija (90.+2)
---
VfB Hohenleipisch 1912 – VfB 1921 Krieschow 1:3
Schiedsrichter: Baldur Berg - Zuschauer: 571
Tore: 0:1 Andy Hebler (41. Foulelfmeter), 1:1 Felix Kniesche (46.), 1:2 Andy Hebler (67. Handelfmeter), 1:3 Andy Hebler (90.+3 Foulelfmeter)
SV Babelsberg 03 – FC Energie Cottbus 2:4
Schiedsrichter: Florian Lukawski (Oranienburg) - Zuschauer: 7368
Tore: 0:1 Can-Yahya Moustfa (1.), 1:1 Maurice Covic (11.), 1:2 Dominik Pelivan (39.), 2:2 George Didoss (52.), 2:3 Tolcay Cigerci (76.), 2:4 Moritz Hannemann (90.+3)
Oranienburger FC Eintracht 1901 – RSV Eintracht 1949 0:2
Schiedsrichter: Marcel Riemer (Eisenhüttenstadt) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Till Plumpe (50.), 0:2 Louis Samson (53.)
SV Victoria Seelow – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 2:3
Schiedsrichter: Tobias Collin - Zuschauer: 185
Tore: 0:1 David Nieland (18.), 1:1 Till Schubert (36.), 2:1 Anastasios Alexandropoulos (62.), 2:2 Timo Rehfeldt (83.), 2:3 Tobi Labes (90.+4 Eigentor)
+++
SV Victoria Seelow – Ludwigsfelder FC 2:1 n.V.
Schiedsrichter: Roman Brand - Zuschauer: 177
Tore: 0:1 Kaloyan Atanasov (3.), 1:1 Paul Bechmann (76.), 2:1 Lennard Flaig (109. Foulelfmeter)
---
1. FC Guben – VfB 1921 Krieschow 1:3 n.V.
Schiedsrichter: Justin Zech (Spremberg) - Zuschauer: 289
Tore: 0:1 Andy Hebler (43.), 1:1 Janne Laugks (83.), 1:2 Tobias Gerstmann (105.+2), 1:3 Aaron Stephan (120.+2)
Gelb-Rot: Danny Vu Tuan (47./1. FC Guben)
Gelb-Rot: Lucas Eduardo Da Silva (77./1. FC Guben)
Gelb-Rot: Chris Hetzel (112./1. FC Guben)
---
FSV Optik Rathenow – RSV Eintracht 1949 4:5 n.E.
Schiedsrichter: Daniel Läser (Berlin) - Zuschauer: 189
Tore: 1:0 Salih Aktürk (12. Foulelfmeter), 1:1 Luca Krüsemann (60.), 2:2 Gia Huy Phong (121. i.E.), 3:3 Finn Hinze (121. i.E.), 4:3 Jakob Reichenbach (121. i.E.), 1:2 Arthur Ekallé (121. i.E.), 2:3 Matthias Steinborn (121. i.E.), 4:4 Fabian Seeger (121. i.E.), 4:5 Lukas Dirk-Andre Sommer (121. i.E.)
SG Union 1919 Klosterfelde – SV Babelsberg 03 0:4
Schiedsrichter: Marcel Riemer (Eisenhüttenstadt) - Zuschauer: 680
Tore: 0:1 Niklas Kastenhofer (2.), 0:2 Samir Werbelow (7.), 0:3 Jannis Lang (57.), 0:4 George Didoss (59.)
Oranienburger FC Eintracht 1901 – FSV 63 Luckenwalde 3:1
Schiedsrichter: Enrico Großimlinghaus - Zuschauer: 160
Tore: 1:0 Kwasi Boateng (31.), 1:1 Tim Luis Maciejewski (41.), 2:1 Abdul-Hamid Saadaev (45.), 3:1 Abdul-Hamid Saadaev (85.)
VfL Nauen – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 0:9
Schiedsrichter: Philip Kublank
Tore: 0:1 Marvin Westenberger (7.), 0:2 David Nieland (27.), 0:3 David Nieland (41.), 0:4 David Nieland (50.), 0:5 Paul Sliwa (54.), 0:6 Christopher Evans (57.), 0:7 David Nieland (64.), 0:8 Christopher Evans (77.), 0:9 Dustin Kögler (86.)
Rot: Tom Marzoll (25./VfL Nauen/)
FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 – VfB Hohenleipisch 1912 0:1
Schiedsrichter: Michael Nickusch
Tor: 0:1 Florian Vogt (80.)
Gelb-Rot: Theo Hahn (90./FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03/)
FC Strausberg – FC Energie Cottbus 0:5
Tore: 0:1 Finn Heidrich (13.), 0:2 Janis Juckel (24.), 0:3 Finn Heidrich (28.), 0:4 Can-Yahya Moustfa (41.), 0:5 Roger Sobotta (81. Eigentor)