 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Pokal: Energie Cottbus und VfB Krieschow stehen im Finale

Alle Begegnungen sind hier im Überblick zu sehen.

von red · Heute, 17:05 Uhr · 0 Leser
– Foto: Imago Images

Das Halbfinale im Landespokal Brandenburg stand am heutigen Samstag auf dem Programm. Dabei siegte der Drittligist FC Energie Cottbus beim Brandenburgligsten BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow an. Das Oberliga-Duell verlor Pokalverteidiger RSV Eintracht 1949 gegen den VfB Krieschow. Hier sind alle Spiele zu sehen:

Halbfinale

Heute, 15:00 Uhr
BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow
FC Energie Cottbus
BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow – FC Energie Cottbus 0:5
Tore: 0:1 Ted Tattermusch (15.), 0:2 Ted Tattermusch (26.), 0:3 Erik Engelhardt (45.), 0:4 Jannis Boziaris (49.), 0:5 Merveille Biankadi (72.)

---

RSV Eintracht 1949
VfB 1921 Krieschow
RSV Eintracht 1949 – VfB 1921 Krieschow 1:2
Tore: 0:1 Andy Hebler (50.), 0:2 Miguel Pereira Rodrigues (76.), 1:2 Aleksandar Bilbija (90.+2)

---


Viertelfinale

VfB Hohenleipisch 1912 – VfB 1921 Krieschow 1:3
Schiedsrichter: Baldur Berg - Zuschauer: 571
Tore: 0:1 Andy Hebler (41. Foulelfmeter), 1:1 Felix Kniesche (46.), 1:2 Andy Hebler (67. Handelfmeter), 1:3 Andy Hebler (90.+3 Foulelfmeter)

SV Babelsberg 03 – FC Energie Cottbus 2:4
Schiedsrichter: Florian Lukawski (Oranienburg) - Zuschauer: 7368
Tore: 0:1 Can-Yahya Moustfa (1.), 1:1 Maurice Covic (11.), 1:2 Dominik Pelivan (39.), 2:2 George Didoss (52.), 2:3 Tolcay Cigerci (76.), 2:4 Moritz Hannemann (90.+3)

Oranienburger FC Eintracht 1901 – RSV Eintracht 1949 0:2
Schiedsrichter: Marcel Riemer (Eisenhüttenstadt) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Till Plumpe (50.), 0:2 Louis Samson (53.)

SV Victoria Seelow – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 2:3
Schiedsrichter: Tobias Collin - Zuschauer: 185
Tore: 0:1 David Nieland (18.), 1:1 Till Schubert (36.), 2:1 Anastasios Alexandropoulos (62.), 2:2 Timo Rehfeldt (83.), 2:3 Tobi Labes (90.+4 Eigentor)

+++

Das war das Achtelfinale

SV Victoria Seelow – Ludwigsfelder FC 2:1 n.V.
Schiedsrichter: Roman Brand - Zuschauer: 177
Tore: 0:1 Kaloyan Atanasov (3.), 1:1 Paul Bechmann (76.), 2:1 Lennard Flaig (109. Foulelfmeter)

---

1. FC Guben – VfB 1921 Krieschow 1:3 n.V.
Schiedsrichter: Justin Zech (Spremberg) - Zuschauer: 289
Tore: 0:1 Andy Hebler (43.), 1:1 Janne Laugks (83.), 1:2 Tobias Gerstmann (105.+2), 1:3 Aaron Stephan (120.+2)
Gelb-Rot: Danny Vu Tuan (47./1. FC Guben)
Gelb-Rot: Lucas Eduardo Da Silva (77./1. FC Guben)
Gelb-Rot: Chris Hetzel (112./1. FC Guben)

---

FSV Optik Rathenow – RSV Eintracht 1949 4:5 n.E.
Schiedsrichter: Daniel Läser (Berlin) - Zuschauer: 189
Tore: 1:0 Salih Aktürk (12. Foulelfmeter), 1:1 Luca Krüsemann (60.), 2:2 Gia Huy Phong (121. i.E.), 3:3 Finn Hinze (121. i.E.), 4:3 Jakob Reichenbach (121. i.E.), 1:2 Arthur Ekallé (121. i.E.), 2:3 Matthias Steinborn (121. i.E.), 4:4 Fabian Seeger (121. i.E.), 4:5 Lukas Dirk-Andre Sommer (121. i.E.)

SG Union 1919 Klosterfelde – SV Babelsberg 03 0:4
Schiedsrichter: Marcel Riemer (Eisenhüttenstadt) - Zuschauer: 680
Tore: 0:1 Niklas Kastenhofer (2.), 0:2 Samir Werbelow (7.), 0:3 Jannis Lang (57.), 0:4 George Didoss (59.)

Oranienburger FC Eintracht 1901 – FSV 63 Luckenwalde 3:1
Schiedsrichter: Enrico Großimlinghaus - Zuschauer: 160
Tore: 1:0 Kwasi Boateng (31.), 1:1 Tim Luis Maciejewski (41.), 2:1 Abdul-Hamid Saadaev (45.), 3:1 Abdul-Hamid Saadaev (85.)

VfL Nauen – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 0:9
Schiedsrichter: Philip Kublank
Tore: 0:1 Marvin Westenberger (7.), 0:2 David Nieland (27.), 0:3 David Nieland (41.), 0:4 David Nieland (50.), 0:5 Paul Sliwa (54.), 0:6 Christopher Evans (57.), 0:7 David Nieland (64.), 0:8 Christopher Evans (77.), 0:9 Dustin Kögler (86.)
Rot: Tom Marzoll (25./VfL Nauen/)

FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 – VfB Hohenleipisch 1912 0:1
Schiedsrichter: Michael Nickusch
Tor: 0:1 Florian Vogt (80.)
Gelb-Rot: Theo Hahn (90./FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03/)

FC Strausberg – FC Energie Cottbus 0:5
Tore: 0:1 Finn Heidrich (13.), 0:2 Janis Juckel (24.), 0:3 Finn Heidrich (28.), 0:4 Can-Yahya Moustfa (41.), 0:5 Roger Sobotta (81. Eigentor)