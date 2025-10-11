Pokal: Energie Cottbus klar, Luckenwalde raus, Elferkrimi in Rathenow

Das Achtelfinale des Landespokals Brandenburg wurde am heutigen Samstag beendet. Und die Spiele hatten es in sich. Drittligist FC Energie Cottbus gewinnt mit 5:0 beim FC Strausberg. Regionalligist SV Babelsberg 03 setzt sich mit 4:0 beim Oberligisten SG Union Klosterfelde durch. Regionalligist FSV 63 Luckenwalde verliert überraschend beim Brandenburgligisten Oranienburger FC Eintracht mit 1:3. Der RSV Eintracht 1949 entscheidet das Oberliga-Duell beim FSV Optik Rathenow mit 5:4 nach Elfmeterschießen für sich. Auswärtssiege landen der BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow und der VfB Hohenleipisch. Hier ist die Übersicht über die Spiele zu sehen:
SV Victoria Seelow – Ludwigsfelder FC 2:1 n.V.
Schiedsrichter: Roman Brand - Zuschauer: 177
Tore: 0:1 Kaloyan Atanasov (3.), 1:1 Paul Bechmann (76.), 2:1 Lennard Flaig (109. Foulelfmeter)
---
1. FC Guben – VfB 1921 Krieschow 1:3 n.V.
Schiedsrichter: Justin Zech (Spremberg) - Zuschauer: 289
Tore: 0:1 Andy Hebler (43.), 1:1 Janne Laugks (83.), 1:2 Tobias Gerstmann (105.+2), 1:3 Aaron Stephan (120.+2)
Gelb-Rot: Danny Vu Tuan (47./1. FC Guben)
Gelb-Rot: Lucas Eduardo Da Silva (77./1. FC Guben)
Gelb-Rot: Chris Hetzel (112./1. FC Guben)
---
FSV Optik Rathenow – RSV Eintracht 1949 4:5 n.E.
Schiedsrichter: Daniel Läser (Berlin)
SG Union 1919 Klosterfelde – SV Babelsberg 03 0:4
Schiedsrichter: Marcel Riemer (Eisenhüttenstadt) - Zuschauer: 680
Tore: 0:1 Niklas Kastenhofer (2.), 0:2 Samir Werbelow (7.), 0:3 Jannis Lang (57.), 0:4 George Didoss (59.)
Oranienburger FC Eintracht 1901 – FSV 63 Luckenwalde 3:1
Schiedsrichter: Enrico Großimlinghaus - Zuschauer: 160
Tore: 1:0 Kwasi Boateng (31.), 1:1 Tim Luis Maciejewski (41.), 2:1 Abdul-Hamid Saadaev (45.), 3:1 Abdul-Hamid Saadaev (85.)
VfL Nauen – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 0:9
Schiedsrichter: Philip Kublank
Tore: 0:1 Marvin Westenberger (7.), 0:2 David Nieland (27.), 0:3 David Nieland (41.), 0:4 David Nieland (50.), 0:5 Paul Sliwa (54.), 0:6 Christopher Evans (57.), 0:7 David Nieland (64.), 0:8 Christopher Evans (77.), 0:9 Dustin Kögler (86.)
Rot: Tom Marzoll (25./VfL Nauen/)
FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 – VfB Hohenleipisch 1912 0:1
Schiedsrichter: Michael Nickusch
Tor: 0:1 Florian Vogt (80.)
Gelb-Rot: Theo Hahn (90./FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03/)
FC Strausberg – FC Energie Cottbus 0:5
Tore: 0:1 Finn Heidrich (13.), 0:2 Janis Juckel (24.), 0:3 Finn Heidrich (28.), 0:4 Can-Yahya Moustfa (41.), 0:5 Roger Sobotta (81. Eigentor)
---
Fr., 05.09.25 19:30 Uhr SV Frankonia Wernsdorf 1919 - SG Union 1919 Klosterfelde 0:3
Fr., 05.09.25 19:30 Uhr FC Energie Cottbus - SV Germania 90 Schöneiche 4:1
Sa., 06.09.25 13:00 Uhr SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen - VfB 1921 Krieschow 1:2
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr FSV Bernau - SV Victoria Seelow 1:4
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse - SV Babelsberg 03 1:2
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) - RSV Eintracht 1949 0:1
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr Brandenburger SC Süd 05 - Ludwigsfelder FC 2:4
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr SV Falkensee-Finkenkrug - Oranienburger FC Eintracht 1901 2:4
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr FSV Admira 2016 - VfB Hohenleipisch 1912 1:3
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 - BSG Stahl Brandenburg 2:0
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr SV Viktoria Potsdam - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 2:6
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr FV Preussen Eberswalde - FSV Optik Rathenow 0:2
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr 1. FC Guben - SG Einheit Zepernick 1925 4:2
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr VfL Nauen - SV Eintracht Alt Ruppin 1:0
Sa., 06.09.25 15:00 Uhr FC Strausberg - SV Blau-Weiss Markendorf 4:3
Sa., 06.09.25 16:00 Uhr Schönower SV 1928 - FSV 63 Luckenwalde 0:11