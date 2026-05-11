Pokal-Endspiele der Juniorinnen und Frauen in Eutingen Aktuelle Informationen kommen vom Württembergischen Fußballverband. von wfv · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Kevin Kieweg

Wer krönt sich an Christi Himmelfahrt zum württembergischen Pokalsieger? In Eutingen wartet am Donnerstag, den 14. Mai, ein echter Fußball-Feiertag auf Fans des Frauen- und Juniorinnenfußballs. Auf dem Sportgelände des SV Eutingen (Marktstraße 84, 72184 Eutingen) werden ab 11 Uhr in insgesamt drei Endspielen die württembergischen Pokalsiegerinnen ermittelt.

C-Juniorinnen: Titelverteidigung gegen den VfB? Die amtierenden Titelverteidigerinnen des Verbandspokals kommen von der SGM Satteldorf/Untermünkheim: Vergangene Saison konnten diese sich mit einem denkbar knappen 2:1-Erfolg im Finale gegen Stuttgart-West durchsetzen. Nun bietet sich die Chance, den Pokal zu verteidigen. Dem zweiten Pokal-Sieg in Folge steht jedoch der Nachwuchs der VfB Stuttgart Frauen entgegen. Die amtierende Württembergische Hallenmeisterinnen konnten jedes Pokalspiel in der laufenden Saison mit mindestens vier Toren Unterschied gewinnen und damit zeigen, dass sie den Pokal gewinnen wollen. Anpfiff des Spiels ist um 11 Uhr.

B-Juniorinnen: Tabellenführer im Duell um den Pokal

Beim Blick auf das Tableau der Final-Begegnung bei den B-Juniorinnen bietet sich dasselbe Duell: Die SGM Untermünkheim/Satteldorf geht als Tabellenführer der Verbandsstaffel Nord ins Pokalfinale, während der VfB Stuttgart als Titelverteidiger und Tabellenführer der Oberliga Baden-Württemberg eine Liga höher ganz oben thront. Beide Mannschaften haben in der aktuellen Saison noch keine Pflichtspielniederlage hinnehmen müssen.