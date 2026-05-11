Pokal-Endspiele der Juniorinnen und Frauen in Eutingen

Wer krönt sich an Christi Himmelfahrt zum württembergischen Pokalsieger? In Eutingen wartet am Donnerstag, den 14. Mai, ein echter Fußball-Feiertag auf Fans des Frauen- und Juniorinnenfußballs. Auf dem Sportgelände des SV Eutingen (Marktstraße 84, 72184 Eutingen) werden ab 11 Uhr in insgesamt drei Endspielen die württembergischen Pokalsiegerinnen ermittelt.
Die amtierenden Titelverteidigerinnen des Verbandspokals kommen von der SGM Satteldorf/Untermünkheim: Vergangene Saison konnten diese sich mit einem denkbar knappen 2:1-Erfolg im Finale gegen Stuttgart-West durchsetzen. Nun bietet sich die Chance, den Pokal zu verteidigen.
Dem zweiten Pokal-Sieg in Folge steht jedoch der Nachwuchs der VfB Stuttgart Frauen entgegen. Die amtierende Württembergische Hallenmeisterinnen konnten jedes Pokalspiel in der laufenden Saison mit mindestens vier Toren Unterschied gewinnen und damit zeigen, dass sie den Pokal gewinnen wollen. Anpfiff des Spiels ist um 11 Uhr.
Beim Blick auf das Tableau der Final-Begegnung bei den B-Juniorinnen bietet sich dasselbe Duell: Die SGM Untermünkheim/Satteldorf geht als Tabellenführer der Verbandsstaffel Nord ins Pokalfinale, während der VfB Stuttgart als Titelverteidiger und Tabellenführer der Oberliga Baden-Württemberg eine Liga höher ganz oben thront. Beide Mannschaften haben in der aktuellen Saison noch keine Pflichtspielniederlage hinnehmen müssen.
Die VfB-Juniorinnen könnten mit einem Sieg über die SGM auch die Chance auf gleich zwei Pokal-Titel wahren: Denn neben der Final-Teilnahme am wfv-Pokal startet die VfB-Elf auch auf Bundesebene beim DFB-Pokal am 30. Mai in Köln. Anpfiff des Spiels ist um 13.30 Uhr.
Manch einer mag sich verwundert die Augen gerieben haben, als der Verbandsligist SV Eutingen im Halbfinale den Tabellenführer der Oberliga BW, die FSV Waldebene Ost, mit 2:1 besiegen und somit das Finalticket lösen konnte.
Auch der Final-Weg der Kontrahentinnen, der „Zweiten“ des VfB Stuttgart, war herausfordernd: Mit dem TSV Neuenstein forderte ein echtes Pokal-Schwergewicht die Stuttgarterinnen, hatte aber am Ende mit einer 1:4-Niederlage das Nachsehen. Die Verbandsliga-Kickerinnen sind aktuell in starker Form und haben mit einem 3:1-Sieg am Wochenende gegen die SG Altheim den Aufstieg in die Oberliga perfekt gemacht. Anpfiff der Pokal-Partie am Donnerstag ist um 16 Uhr.