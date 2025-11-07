Pokal: einige Highlights in der Runde der letzten 32

Die Panne vom Mittwoch stand wohl im Zusammenhang mit der Installation von neuen elektronischen Werbebanden im „Stade Municipal“ der Stadt Differdingen, wie uns weiter von Seiten des FC Progrès - der weiter aufgrund von Renovierungsarbeiten im heimischen „Stade Jos Haupert“ auf der Anlage seines Lokalrivalen antreten muss - erläutert wurde.

Eine Woche nach Halloween wurde das Gespenst des Flutlichtausfalls in Oberkorn am Mittwoch laut Angaben des FC Progrès Niederkorn vorerst vertrieben. Dem Pokalspiel der Niederkorner am Freitagabend gegen Rekordmeister Jeunesse Esch steht zum jetzigen Zeitpunkt nichts im Weg.

Sportlich deutet sich ein offenes Duell an, vor allem weil Jeunesse mit drei Siegen am Stück in der Meisterschaft anreist, während es bei der Progrès-Elf zuletzt an Ergebniskonstanz fehlte.

Niederkorns Trainer Vivian Reydel: „Jeunesse hat in ihren verschiedenen Spielen die Zähne zusammengebissen und Charakter gezeigt, vor allem in den letzten beiden, in denen sie sich mit dem knappsten aller möglichen Ergebnisse durchgesetzt hat. Es ist eine Mannschaft mit einer eher tief stehenden, kompakten Defensive, die sich schnell nach vorne projizieren kann.

Wir müssen besonders auf ihren besten Spieler achten. Meiner Meinung nach ist das João Teixeira, ein sehr talentierter Junge sowohl am Ball als auch im Spielverständnis. Auf unserer Seite müssen wir weiterhin das tun, was wir können: die Auseinandersetzung mit dem Ball dominieren. Um mehr Konstanz in den Ergebnissen zu finden, müssen wir unsere Chancen besser nutzen und unsere Aktionen abschließen.“

Am Sonntag tritt im gleichen Stadion Titelverteidiger Differdingen in einem kleinen Südwestderby gegen Ligarivale Petingen an. Erst am vergangenen Wochenende bezwang der FCD denselben Gegner in der Liga knapp mit 1:0. Die Gastgeber werden abermals favorisiert sein. Auch andernorts wird für Spannung gesorgt sein: in Düdelingen trifft der Tabellendritte der BGL Ligue auf den Vierten Bissen, bei Hesperingen – Hostert und Mamer – Käerjeng wird ebenfalls jeweils ein Erstligist auf der Strecke bleiben.

Nicht gänzlich chancenlos scheinen mit Etzella und Monnerich zwei Spitzenteams aus der Ehrenpromotion, die gegen die Sorgenkinder aus der BGL Ligue, Racing bzw. Rosport, antreten. Auch wenn in Lorentzweiler (EP) mit Rodange ebenfalls ein Erstligist zu Gast ist, scheinen die Rollen dort etwas klarer verteilt zu sein, ebenso wie zwischen Beles (EP) und Strassen (BGL). Berburg (EP) könnte dagegen zu einer Stolperfalle für Mondorf (BGL) werden, die Badestädter befanden sich zuletzt in einer leichten Talfahrt.

Insgesamt stehen noch drei Vereine aus der 1.Division in der Runde der letzten 32 der „Coupe de Luxembourg“. Zweien davon bieten sich durchaus gewisse Chancen auf ein Weiterkommen: Weiler, Tabellendritter im 2.Bezirk dieser Liga, bekommt es mit Steinsel zu tun, dem Vorletzten der Ehrenpromotion. Man wolle auf jeden Fall mitspielen, so Weilers Trainer Sven Loscheider im Vorfeld der Partie gegenüber FuPa. Koerich (10. im 1.Bezirk) trifft auf Luxembourg City (10. EP). Dritter im Bunde der Erstdivisionäre ist Munsbach, das sich auf den Besuch von Nachbar und Erstligist Canach freuen darf. Gleich für mehrere Akteure wird es ein besonderes Spiel. Mit Lex Hermann steht nämlich ein richtiger Canacher im Aufgebot des FC Munsbach 1946 und Canachs Sportdirektor Emile Weber spielte noch bis Anfang der Saison für die Munsbacher Reserven, wo er verletzungsbedingt mittlerweile aber aufhören musste. Letztgenannter ließ uns vor dem Duell ein kurzes Statement zukommen.

Weber: „ein cooler Moment, als ich mit Thomas bei der Auslosung zusammensaß“

„Ich habe in dieser Saison sogar noch in Munsbach mit der 1.Mannschaft trainiert und dann mit den Reserven gespielt. Ich kenne den Verein entsprechend gut. Es war ein cooler Moment, als ich mit Thomas (d.Red.: Muller, Vorstandsmitglied aus Munsbach) bei der Auslosung zusammensaß. Es war schön, als klar war, dass wir gegeneinander spielen würden. Für Munsbach ist es ein Spiel, in dem sie nichts zu verlieren haben. Sie haben genau für solche Partien eine gute Mannschaft, der Kunstrasenplatz wird ihnen ebenfalls entgegenkommen. Mit Lucas Mello, David Teixeira und Lex Hermann verfügen sie über drei ehemalige Canacher, die wahrscheinlich alles geben werden, um ihrem Ex-Verein zu zeigen, wie es geht.

Ich erwarte eine Mannschaft, die kompakt stehen und gut über Konter sein wird. Sie verfügen mit dem erwähnten Mello aber auch mit Dikinz Kama in der Offensive über individuelle Qualität. Aus Canacher Sicht ist es natürlich auch ein Derby, ein schönes Spiel. Wir müssen von der 1.Minute an konzentriert an die Sache herangehen, es geht nur darum, zu gewinnen und eine Runde weiterzukommen. Wir haben Munsbach analysiert und uns so vorbereitet, als würden wir gegen einen Gegner aus der BGL Ligue spielen. Da ist eben aufgefallen, dass sie Spieler mit einer gewissen Klasse haben. Natürlich müssen wir uns behaupten. Ich hoffe nicht, dass es so geht wie vor vier Jahren, als es in die Verlängerung ging. Ich hoffe, dass wir es dieses Mal über die reguläre Spielzeit über die Bühne bekommen.“

Einige Zweitligisten wird man aufgrund von Partien jeweils zweier Ehrenpromotionsteams sicher in der nächsten Pokalrunde wiederfinden: Wiltz trifft zwei Wochen vor dem Duell in der Meisterschaft z.B. auf Mersch und damit auf seinen Ex-Trainer Mikhakil Zaritski, Rümelingen tritt in einer Liga-Revanche gegen Fola an und Feulen bekommt es nach dem 1:1 vor einem Monat in der Ehrenpromotion nun in der „Coupe de Luxembourg“ mit Bettemburg zu tun.

Am Freitag