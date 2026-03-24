Pokal Düsseldorf live: Ein A-Ligist hofft, FC Kosova Top-Favorit

Im Kreispokal Düsseldorf steht am Mittwoch das Halbfinale an. Während Hilden 05/06 aus der Kreisliga A auf das Halbfinale hofft, gilt der FC Kosova Düsseldorf als Landesligist als großer Favorit. Immerhin kann der FCK seine Saison mit einem Pokalsieg und der damit verbundenen Qualifikation für den Niederrheinpokal retten. Heimvorteil haben in beiden Fällen die Bezirksligisten Lohausener SV und DSC 99.
1. Runde
So., 10.08.25 15:30 Uhr SV Oberbilk 09 - AC Italia Hilden 2:1
Mi., 27.08.25 19:00 Uhr TuS Breitscheid - SC Düsseldorf-West 6:2
Mi., 27.08.25 19:00 Uhr GSC Hellas Düsseldorf - KSC Tesla 07 8:6
Mi., 27.08.25 19:00 Uhr SC Unterbach - MSV Hilden 2:0
Mi., 27.08.25 19:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - DJK Tusa 06 Düsseldorf 4:2
Mi., 27.08.25 19:00 Uhr Polizei SV Düsseldorf - Sportfreunde Gerresheim 2:4
Mi., 27.08.25 19:00 Uhr Sportring Eller - FC Bewegung 0:6
Mi., 27.08.25 19:00 Uhr DJK Agon 08 Düsseldorf - SV Wersten 04 1:9
Mi., 27.08.25 19:00 Uhr TuS Homberg - Türkgücü Ratingen 0:4
Mi., 27.08.25 19:00 Uhr ASC Ratingen-West - SP.-VG. Hilden 05/06 0:2
Mi., 27.08.25 19:30 Uhr TuS Düsseldorf-Nord - TuS Gerresheim 0:14
Mi., 27.08.25 19:30 Uhr Rot-Weiß Lintorf - NK Croatia 99 Ratingen 8:1
Mi., 27.08.25 20:00 Uhr VfL Benrath - Garather SV 3:2
Mi., 27.08.25 20:00 Uhr SSV Erkrath - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf 2:1
Do., 28.08.25 19:00 Uhr DSV 04 - SF Düsseldorf 75 Süd 4:2
Do., 28.08.25 19:30 Uhr Post SV Düsseldorf - KSC Makedonija 2:0
Do., 28.08.25 19:30 Uhr SV Hilden-Ost - Rather SV 1:13
Do., 28.08.25 20:00 Uhr FC Tannenhof - FC Türkspor Hilden 0:4
Di., 02.09.25 19:00 Uhr TV Grafenberg - BV 04 Düsseldorf 2:4
2. Runde
Di., 09.09.25 20:00 Uhr Sportfreunde Gerresheim - Rot-Weiß Lintorf 5:1
Mi., 10.09.25 19:00 Uhr ASV Tiefenbroich - SV Hösel 0:2
Mi., 10.09.25 19:00 Uhr GSC Hellas Düsseldorf - FC Bewegung 1:2
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr SG Benrath-Hassels - MSV Düsseldorf 1:3
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr TSV Eller 04 - SC Unterbach 4:0
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - VfL Benrath 3:1
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr FC Kosova Düsseldorf - FC Türkspor Hilden 3:1
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - Rather SV 6:0
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr SV Oberbilk 09 - SG Unterrath 0:5
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr TuS Gerresheim - BV 04 Düsseldorf 4:5
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr SSV Erkrath - CfR Links Düsseldorf 0:3
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr Lohausener SV - DJK Sparta Bilk 2:1
Do., 11.09.25 19:00 Uhr Türkgücü Ratingen - DSV 04 5:1
Do., 11.09.25 20:00 Uhr TuS Breitscheid - FC Bosporus Düsseldorf 2:7
Mi., 17.09.25 19:45 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - Post SV Düsseldorf 7:0
Mi., 17.09.25 19:45 Uhr SV Wersten 04 - TuRU Düsseldorf 2:6
Achtelfinale
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr BV 04 Düsseldorf - SG Unterrath 0:6
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - Türkgücü Ratingen 8:1
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr Sportfreunde Gerresheim - TSV Eller 04 0:3
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - MSV Düsseldorf 3:2
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr FC Bewegung - SP.-VG. Hilden 05/06 0:4
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - TV Kalkum-Wittlaer 2:0
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr FC Kosova Düsseldorf - FC Bosporus Düsseldorf 2:0
Do., 16.10.25 20:00 Uhr SV Hösel - Lohausener SV 0:4
Viertelfinale
Di., 18.11.25 19:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf - SG Unterrath 3:0
Mi., 19.11.25 19:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - TSV Eller 04 4:1
Mi., 19.11.25 20:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - FC Kosova Düsseldorf 0:4
Mi., 19.11.25 20:00 Uhr Lohausener SV - TuRU Düsseldorf 5:4
Halbfinale
Mi., 25.03.26 19:30 Uhr Lohausener SV - SP.-VG. Hilden 05/06
Mi., 25.03.26 19:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf - FC Kosova Düsseldorf