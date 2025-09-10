Pokal Düsseldorf live: Benrath, Sparta Bilk & Gerresheim scheitern

Der Matchplan der Sportfreunde Gerresheim
saß: Yassir Daou
eröffnete (10.), Giuliano-Leonardo Nizeti-Panebianco
und Timo Braun
stellten bis zur 37. auf 4:0. Tim Marco Meyer
verkürzte kurz vor der Pause (42.), mehr ließ Gerresheim nicht zu. Den Schlusspunkt setzte erneut Nizeti-Panebianco
(86.). Reife Leistung, klarer Sieg.
_____
Kreispokal Düsseldorf: die Spiele am 10. September
Souveränes Weiterkommen für TSV Eller 04: Idriss Amadou Peki (34.) und Kevin Joao Lobato (41.) sorgten vor der Pause für Ruhe. SC Unterbach fand offensiv kaum statt, kassierte spät durch Nico Stracke (87.) und Tim Kasparek (90.) die Entscheidung.
Eine Überraschung verpasste der VfL Benrath beim DSC 99, der sich standesgemäß mit 3:1 durchsetzte.
Der MSV Düsseldorf legte mit Aram Abdelkarim (29.) und Ouassim Charroud (54.) vor, Sinan Kurt erhöhte direkt (56.). Kilian Laux brachte SG Benrath-Hassels kurz zurück (62.), doch der MSV brachte die Führung im Anschluss über die Zeit. Im nominell besten Spiel der 2. Runde tankt der Bezirksligist weiter Selbstvertrauen.
Geduldspiel für SV Hösel: Nach umkämpfter erster Hälfte brach Niklas Oldörp den Bann (35.). ASV Tiefenbroich investierte viel, blieb im letzten Drittel aber zu harmlos. In der Nachspielzeit machte Oldörp mit seinem zweiten Treffer alles klar (90.+3).
Nicht wirklich glanzvoll sicherte sich der FC Kosova das Ticket für die 2. Runde. Aidan Sadeghi traf früh (4.), aber Türkspor Hilden blieb in der Partie und glich nach der Pause sogar aus. Erst in der Schlussphase kam der Landesligist weiter.
Ein Klassenunterschied: SP.-VG. Hilden 05/06 dominierte Rather SV von Beginn an. Jason Beiler eröffnete (8.), dann trafen Thomas Jarosch (23.) und Doppelpacker Hicham Bajut (37., 50.). Später erhöhten Niklas Strunz (71.) und Taoufik Baouch (80.).
Klarer Auswärtssieg für SG Unterrath: Soru Iwanaga entschied mit einem Doppelpack (30., 60.) früh die Richtung. Antonio Muñoz-Bonilla verwandelte vom Punkt (68.), Max Kohmann (82.) und erneut Muñoz-Bonilla (88.) erhöhten. Der Klassenunterschied spiegelte sich im Ergebnis wieder.
Neun Tore, zwei Eigentore, zweimal Führung gewechselt: TuS Gerresheim und BV 04 Düsseldorf lieferten ein Spektakel. Nach 3:2 für TuS (49./ET) glich BV 04 per Strafstoß aus (55.) und drehte die Partie (63.). Gerresheim kam zurück (75.), doch BV 04 setzte in der 84. den späten Knock-out. Damit hält die Misere des Bezirksliga-Absteigers auch im Pokal an.
GSC Hellas führte durch Miltiadis Athanasiou (17.). Der FC Bewegung blieb dran und glich per Elfmeter von Spielertrainer Boris Peric aus (69.). In einer offenen Schlussphase nutzte Joker Marcel Klein eine Unachtsamkeit (90.+1). Der neue Klub sorgt für ein weiteres Ausrufezeichen.
Erst durch zwei Tore in der Nachspielzeit erhöhte der CfR Links beim B-Ligisten SSV Erkrath auf 3:0. Bis zum Ende war alles offen, der Bezirksligst realisierte das Weiterkommen dann aber doch.
Frühe Führung für Lohausener SV, DJK Sparta Bilk konterte prompt durch Tim Louis Tiefenthal (14.). In der Verlängerung nutzte Lohausen die zweite Luft und traf zum 2:1 (95.). Bitter für die Gastgeber: Roland Sitnikov sah später Rot (104.). In Überzahl brachte der LSV das 2:1 dann auch über die Zeit und schmiss den zweifachen Sieger der vergangenen drei Jahre frühzeitig raus.
_____
Kreispokal Düsseldorf: die Spiele am 11. September
Spieltext Wersten 04 - TuRU 80
_____
Die zeitgenauen Ansetzungen für den Kreispokal
2. Runde
Di., 09.09.25 20:00 Uhr Sportfreunde Gerresheim - Rot-Weiß Lintorf 4:1
Mi., 10.09.25 19:00 Uhr SG Benrath-Hassels - MSV Düsseldorf
Mi., 10.09.25 19:00 Uhr ASV Tiefenbroich - SV Hösel
Mi., 10.09.25 19:00 Uhr FC Kosova Düsseldorf - FC Türkspor Hilden
Mi., 10.09.25 19:00 Uhr GSC Hellas Düsseldorf - FC Bewegung
Mi., 10.09.25 19:00 Uhr SV Oberbilk 09 - SG Unterrath
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr TSV Eller 04 - SC Unterbach
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr Lohausener SV - DJK Sparta Bilk
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr SSV Erkrath - CfR Links Düsseldorf
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr TuS Gerresheim - BV 04 Düsseldorf
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - Rather SV
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - VfL Benrath
Do., 11.09.25 19:00 Uhr Türkgücü Ratingen - DSV 04
Do., 11.09.25 19:00 Uhr TuS Breitscheid - FC Bosporus Düsseldorf
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - Post SV Düsseldorf
Mi., 17.09.25 19:45 Uhr SV Wersten 04 - TuRU Düsseldorf