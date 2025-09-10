 2025-09-10T07:23:22.987Z

Fokus Kreispokal!
Pokal Düsseldorf live: Benrath, Sparta Bilk & Gerresheim scheitern

Kreispokal Düsseldorf live auf FuPa: Der FC Kosova Düsseldorf müht sich, ausgeschieden sind dagegen die SG Benrath-Hassels, Sparta Bilk und der TuS Gerresheim. Der FC Bewegung hat es geschafft. Die Übersicht für alle Spiele.

Im Kreispokal Düsseldorf hat die 2. Runde am Dienstag begonnen. Der FC Kosova Düsseldorf müht sich, ausgeschieden sind dagegen die SG Benrath-Hassels, Sparta Bilk und der TuS Gerresheim. Der FC Bewegung hat es geschafft. Die Übersicht für alle Spiele.

Kreispokal Düsseldorf: die Spiele am 9. September

Di., 09.09.2025, 20:00 Uhr
Sportfreunde Gerresheim
Sportfreunde GerresheimSF Gerreshei
Rot-Weiß Lintorf
Rot-Weiß LintorfRW Lintorf
5
1
Abpfiff
Der Matchplan der Sportfreunde Gerresheim saß: Yassir Daou eröffnete (10.), Giuliano-Leonardo Nizeti-Panebianco und Timo Braun stellten bis zur 37. auf 4:0. Tim Marco Meyer verkürzte kurz vor der Pause (42.), mehr ließ Gerresheim nicht zu. Den Schlusspunkt setzte erneut Nizeti-Panebianco (86.). Reife Leistung, klarer Sieg.

Kreispokal Düsseldorf: die Spiele am 10. September

Gestern, 19:30 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach
4
0
Abpfiff
Souveränes Weiterkommen für TSV Eller 04: Idriss Amadou Peki (34.) und Kevin Joao Lobato (41.) sorgten vor der Pause für Ruhe. SC Unterbach fand offensiv kaum statt, kassierte spät durch Nico Stracke (87.) und Tim Kasparek (90.) die Entscheidung.

Gestern, 20:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
VfL Benrath
VfL BenrathVfL Benrath
3
1
Abpfiff
Eine Überraschung verpasste der VfL Benrath beim DSC 99, der sich standesgemäß mit 3:1 durchsetzte.

Gestern, 19:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
1
3
Abpfiff
Der MSV Düsseldorf legte mit Aram Abdelkarim (29.) und Ouassim Charroud (54.) vor, Sinan Kurt erhöhte direkt (56.). Kilian Laux brachte SG Benrath-Hassels kurz zurück (62.), doch der MSV brachte die Führung im Anschluss über die Zeit. Im nominell besten Spiel der 2. Runde tankt der Bezirksligist weiter Selbstvertrauen.

Gestern, 19:00 Uhr
ASV Tiefenbroich
ASV TiefenbroichTiefenbroich
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
0
2
Abpfiff
Geduldspiel für SV Hösel: Nach umkämpfter erster Hälfte brach Niklas Oldörp den Bann (35.). ASV Tiefenbroich investierte viel, blieb im letzten Drittel aber zu harmlos. In der Nachspielzeit machte Oldörp mit seinem zweiten Treffer alles klar (90.+3).

Gestern, 20:00 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
FC Türkspor Hilden
FC Türkspor HildenFC Türkspor
3
1
Abpfiff
Nicht wirklich glanzvoll sicherte sich der FC Kosova das Ticket für die 2. Runde. Aidan Sadeghi traf früh (4.), aber Türkspor Hilden blieb in der Partie und glich nach der Pause sogar aus. Erst in der Schlussphase kam der Landesligist weiter.

Gestern, 20:00 Uhr
SP.-VG. Hilden 05/06
SP.-VG. Hilden 05/06Hilden 05/06
Rather SV
Rather SVRather SV
6
0
Abpfiff
Ein Klassenunterschied: SP.-VG. Hilden 05/06 dominierte Rather SV von Beginn an. Jason Beiler eröffnete (8.), dann trafen Thomas Jarosch (23.) und Doppelpacker Hicham Bajut (37., 50.). Später erhöhten Niklas Strunz (71.) und Taoufik Baouch (80.).

Gestern, 20:00 Uhr
SV Oberbilk 09
SV Oberbilk 09SV Oberbilk
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
0
5
Abpfiff
Klarer Auswärtssieg für SG Unterrath: Soru Iwanaga entschied mit einem Doppelpack (30., 60.) früh die Richtung. Antonio Muñoz-Bonilla verwandelte vom Punkt (68.), Max Kohmann (82.) und erneut Muñoz-Bonilla (88.) erhöhten. Der Klassenunterschied spiegelte sich im Ergebnis wieder.

Gestern, 20:00 Uhr
TuS Gerresheim
TuS GerresheimTuS Gerresh.
BV 04 Düsseldorf
BV 04 DüsseldorfBV 04
4
5
Abpfiff
Neun Tore, zwei Eigentore, zweimal Führung gewechselt: TuS Gerresheim und BV 04 Düsseldorf lieferten ein Spektakel. Nach 3:2 für TuS (49./ET) glich BV 04 per Strafstoß aus (55.) und drehte die Partie (63.). Gerresheim kam zurück (75.), doch BV 04 setzte in der 84. den späten Knock-out. Damit hält die Misere des Bezirksliga-Absteigers auch im Pokal an.

Gestern, 19:00 Uhr
GSC Hellas Düsseldorf
GSC Hellas DüsseldorfGSC Hellas
FC Bewegung
FC BewegungBewegung
1
2
Abpfiff
GSC Hellas führte durch Miltiadis Athanasiou (17.). Der FC Bewegung blieb dran und glich per Elfmeter von Spielertrainer Boris Peric aus (69.). In einer offenen Schlussphase nutzte Joker Marcel Klein eine Unachtsamkeit (90.+1). Der neue Klub sorgt für ein weiteres Ausrufezeichen.

Gestern, 20:00 Uhr
SSV Erkrath
SSV ErkrathSSV Erkrath
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
0
3
Abpfiff
Erst durch zwei Tore in der Nachspielzeit erhöhte der CfR Links beim B-Ligisten SSV Erkrath auf 3:0. Bis zum Ende war alles offen, der Bezirksligst realisierte das Weiterkommen dann aber doch.

Gestern, 20:00 Uhr
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
2
n.V.
1
Abpfiff

Frühe Führung für Lohausener SV, DJK Sparta Bilk konterte prompt durch Tim Louis Tiefenthal (14.). In der Verlängerung nutzte Lohausen die zweite Luft und traf zum 2:1 (95.). Bitter für die Gastgeber: Roland Sitnikov sah später Rot (104.). In Überzahl brachte der LSV das 2:1 dann auch über die Zeit und schmiss den zweifachen Sieger der vergangenen drei Jahre frühzeitig raus.

Kreispokal Düsseldorf: die Spiele am 11. September

Heute, 20:00 Uhr
TuS Breitscheid
TuS BreitscheidBreitscheid
FC Bosporus Düsseldorf
FC Bosporus DüsseldorfFC Bosporus
20:00
Spieltext Breitscheid - FC Bosporus

Heute, 19:00 Uhr
Türkgücü Ratingen
Türkgücü RatingenTürkgücü
DSV 04
DSV 04DSV 04
19:00live
Spieltext Türkgücü - DSV 04

Kreispokal Düsseldorf: die Spiele am 17. September

Mi., 17.09.2025, 19:45 Uhr
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
Post SV Düsseldorf
Post SV DüsseldorfPost SV
19:45
Spieltext TV Kalkum - Post SV

Mi., 17.09.2025, 19:45 Uhr
SV Wersten 04
SV Wersten 04Wersten 04
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
19:45live
Spieltext Wersten 04 - TuRU 80

Die zeitgenauen Ansetzungen für den Kreispokal

2. Runde
Di., 09.09.25 20:00 Uhr Sportfreunde Gerresheim - Rot-Weiß Lintorf 4:1
Mi., 10.09.25 19:00 Uhr SG Benrath-Hassels - MSV Düsseldorf
Mi., 10.09.25 19:00 Uhr ASV Tiefenbroich - SV Hösel
Mi., 10.09.25 19:00 Uhr FC Kosova Düsseldorf - FC Türkspor Hilden
Mi., 10.09.25 19:00 Uhr GSC Hellas Düsseldorf - FC Bewegung
Mi., 10.09.25 19:00 Uhr SV Oberbilk 09 - SG Unterrath
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr TSV Eller 04 - SC Unterbach
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr Lohausener SV - DJK Sparta Bilk
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr SSV Erkrath - CfR Links Düsseldorf
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr TuS Gerresheim - BV 04 Düsseldorf
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - Rather SV
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - VfL Benrath
Do., 11.09.25 19:00 Uhr Türkgücü Ratingen - DSV 04
Do., 11.09.25 19:00 Uhr TuS Breitscheid - FC Bosporus Düsseldorf
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - Post SV Düsseldorf
Mi., 17.09.25 19:45 Uhr SV Wersten 04 - TuRU Düsseldorf

