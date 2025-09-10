Pokal Düsseldorf live: Benrath, Sparta Bilk & Gerresheim scheitern

Der Matchplan der Sportfreunde Gerresheim saß: Yassir Daou eröffnete (10.), Giuliano-Leonardo Nizeti-Panebianco und Timo Braun stellten bis zur 37. auf 4:0. Tim Marco Meyer verkürzte kurz vor der Pause (42.), mehr ließ Gerresheim nicht zu. Den Schlusspunkt setzte erneut Nizeti-Panebianco (86.). Reife Leistung, klarer Sieg.

_____

Kreispokal Düsseldorf: die Spiele am 10. September

Souveränes Weiterkommen für TSV Eller 04: Idriss Amadou Peki (34.) und Kevin Joao Lobato (41.) sorgten vor der Pause für Ruhe. SC Unterbach fand offensiv kaum statt, kassierte spät durch Nico Stracke (87.) und Tim Kasparek (90.) die Entscheidung.

Eine Überraschung verpasste der VfL Benrath beim DSC 99, der sich standesgemäß mit 3:1 durchsetzte.

Der MSV Düsseldorf legte mit Aram Abdelkarim (29.) und Ouassim Charroud (54.) vor, Sinan Kurt erhöhte direkt (56.). Kilian Laux brachte SG Benrath-Hassels kurz zurück (62.), doch der MSV brachte die Führung im Anschluss über die Zeit. Im nominell besten Spiel der 2. Runde tankt der Bezirksligist weiter Selbstvertrauen.

Geduldspiel für SV Hösel: Nach umkämpfter erster Hälfte brach Niklas Oldörp den Bann (35.). ASV Tiefenbroich investierte viel, blieb im letzten Drittel aber zu harmlos. In der Nachspielzeit machte Oldörp mit seinem zweiten Treffer alles klar (90.+3).

Nicht wirklich glanzvoll sicherte sich der FC Kosova das Ticket für die 2. Runde. Aidan Sadeghi traf früh (4.), aber Türkspor Hilden blieb in der Partie und glich nach der Pause sogar aus. Erst in der Schlussphase kam der Landesligist weiter.

Ein Klassenunterschied: SP.-VG. Hilden 05/06 dominierte Rather SV von Beginn an. Jason Beiler eröffnete (8.), dann trafen Thomas Jarosch (23.) und Doppelpacker Hicham Bajut (37., 50.). Später erhöhten Niklas Strunz (71.) und Taoufik Baouch (80.).

Klarer Auswärtssieg für SG Unterrath: Soru Iwanaga entschied mit einem Doppelpack (30., 60.) früh die Richtung. Antonio Muñoz-Bonilla verwandelte vom Punkt (68.), Max Kohmann (82.) und erneut Muñoz-Bonilla (88.) erhöhten. Der Klassenunterschied spiegelte sich im Ergebnis wieder.

Neun Tore, zwei Eigentore, zweimal Führung gewechselt: TuS Gerresheim und BV 04 Düsseldorf lieferten ein Spektakel. Nach 3:2 für TuS (49./ET) glich BV 04 per Strafstoß aus (55.) und drehte die Partie (63.). Gerresheim kam zurück (75.), doch BV 04 setzte in der 84. den späten Knock-out. Damit hält die Misere des Bezirksliga-Absteigers auch im Pokal an.

GSC Hellas führte durch Miltiadis Athanasiou (17.). Der FC Bewegung blieb dran und glich per Elfmeter von Spielertrainer Boris Peric aus (69.). In einer offenen Schlussphase nutzte Joker Marcel Klein eine Unachtsamkeit (90.+1). Der neue Klub sorgt für ein weiteres Ausrufezeichen.

Erst durch zwei Tore in der Nachspielzeit erhöhte der CfR Links beim B-Ligisten SSV Erkrath auf 3:0. Bis zum Ende war alles offen, der Bezirksligst realisierte das Weiterkommen dann aber doch.

Frühe Führung für Lohausener SV, DJK Sparta Bilk konterte prompt durch Tim Louis Tiefenthal (14.). In der Verlängerung nutzte Lohausen die zweite Luft und traf zum 2:1 (95.). Bitter für die Gastgeber: Roland Sitnikov sah später Rot (104.). In Überzahl brachte der LSV das 2:1 dann auch über die Zeit und schmiss den zweifachen Sieger der vergangenen drei Jahre frühzeitig raus.

_____

Kreispokal Düsseldorf: die Spiele am 11. September