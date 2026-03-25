Pokal Düsseldorf live: Beide Halbfinal-Spiele am Mittwoch live

So liefen die vorigen Runden im Kreispokal Düsseldorf

1. Runde

So., 10.08.25 15:30 Uhr SV Oberbilk 09 - AC Italia Hilden 2:1

Mi., 27.08.25 19:00 Uhr TuS Breitscheid - SC Düsseldorf-West 6:2

Mi., 27.08.25 19:00 Uhr GSC Hellas Düsseldorf - KSC Tesla 07 8:6

Mi., 27.08.25 19:00 Uhr SC Unterbach - MSV Hilden 2:0

Mi., 27.08.25 19:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - DJK Tusa 06 Düsseldorf 4:2

Mi., 27.08.25 19:00 Uhr Polizei SV Düsseldorf - Sportfreunde Gerresheim 2:4

Mi., 27.08.25 19:00 Uhr Sportring Eller - FC Bewegung 0:6

Mi., 27.08.25 19:00 Uhr DJK Agon 08 Düsseldorf - SV Wersten 04 1:9

Mi., 27.08.25 19:00 Uhr TuS Homberg - Türkgücü Ratingen 0:4

Mi., 27.08.25 19:00 Uhr ASC Ratingen-West - SP.-VG. Hilden 05/06 0:2

Mi., 27.08.25 19:30 Uhr TuS Düsseldorf-Nord - TuS Gerresheim 0:14

Mi., 27.08.25 19:30 Uhr Rot-Weiß Lintorf - NK Croatia 99 Ratingen 8:1

Mi., 27.08.25 20:00 Uhr VfL Benrath - Garather SV 3:2

Mi., 27.08.25 20:00 Uhr SSV Erkrath - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf 2:1

Do., 28.08.25 19:00 Uhr DSV 04 - SF Düsseldorf 75 Süd 4:2

Do., 28.08.25 19:30 Uhr Post SV Düsseldorf - KSC Makedonija 2:0

Do., 28.08.25 19:30 Uhr SV Hilden-Ost - Rather SV 1:13

Do., 28.08.25 20:00 Uhr FC Tannenhof - FC Türkspor Hilden 0:4

Di., 02.09.25 19:00 Uhr TV Grafenberg - BV 04 Düsseldorf 2:4



2. Runde

Di., 09.09.25 20:00 Uhr Sportfreunde Gerresheim - Rot-Weiß Lintorf 5:1

Mi., 10.09.25 19:00 Uhr ASV Tiefenbroich - SV Hösel 0:2

Mi., 10.09.25 19:00 Uhr GSC Hellas Düsseldorf - FC Bewegung 1:2

Mi., 10.09.25 19:30 Uhr SG Benrath-Hassels - MSV Düsseldorf 1:3

Mi., 10.09.25 19:30 Uhr TSV Eller 04 - SC Unterbach 4:0

Mi., 10.09.25 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - VfL Benrath 3:1

Mi., 10.09.25 20:00 Uhr FC Kosova Düsseldorf - FC Türkspor Hilden 3:1

Mi., 10.09.25 20:00 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - Rather SV 6:0

Mi., 10.09.25 20:00 Uhr SV Oberbilk 09 - SG Unterrath 0:5

Mi., 10.09.25 20:00 Uhr TuS Gerresheim - BV 04 Düsseldorf 4:5

Mi., 10.09.25 20:00 Uhr SSV Erkrath - CfR Links Düsseldorf 0:3

Mi., 10.09.25 20:00 Uhr Lohausener SV - DJK Sparta Bilk 2:1

Do., 11.09.25 19:00 Uhr Türkgücü Ratingen - DSV 04 5:1

Do., 11.09.25 20:00 Uhr TuS Breitscheid - FC Bosporus Düsseldorf 2:7

Mi., 17.09.25 19:45 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - Post SV Düsseldorf 7:0

Mi., 17.09.25 19:45 Uhr SV Wersten 04 - TuRU Düsseldorf 2:6



Achtelfinale

Mi., 15.10.25 19:30 Uhr BV 04 Düsseldorf - SG Unterrath 0:6

Mi., 15.10.25 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - Türkgücü Ratingen 8:1

Mi., 15.10.25 20:00 Uhr Sportfreunde Gerresheim - TSV Eller 04 0:3

Mi., 15.10.25 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - MSV Düsseldorf 3:2

Mi., 15.10.25 20:00 Uhr FC Bewegung - SP.-VG. Hilden 05/06 0:4

Mi., 15.10.25 20:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - TV Kalkum-Wittlaer 2:0

Mi., 15.10.25 20:00 Uhr FC Kosova Düsseldorf - FC Bosporus Düsseldorf 2:0

Do., 16.10.25 20:00 Uhr SV Hösel - Lohausener SV 0:4



Viertelfinale

Di., 18.11.25 19:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf - SG Unterrath 3:0

Mi., 19.11.25 19:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - TSV Eller 04 4:1

Mi., 19.11.25 20:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - FC Kosova Düsseldorf 0:4

Mi., 19.11.25 20:00 Uhr Lohausener SV - TuRU Düsseldorf 5:4



Halbfinale

Mi., 25.03.26 19:30 Uhr Lohausener SV - SP.-VG. Hilden 05/06

Mi., 25.03.26 19:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf - FC Kosova Düsseldorf