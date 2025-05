Daniel Bohl vom TSV Schott Mainz (rechts, im Duell mit Gonsenheims Max Klein) freut sich bereits auf das Verbandspokal-Finale gegen den FKP und das Wiedersehen mit einigen guten Kumpels. Archivfoto: Kristina Schäfer/hbz

Pokal-Duell mit guten Freunden Daniel Bohl trifft im Verbandspokal-Finale mit dem TSV Schott Mainz auf seinen Ex-Club FK Pirmasens Verlinkte Inhalte Verbandspokal Südwest Schott Mainz Pirmasens

Mainz. Wiederholung ausdrücklich erwünscht. Vor drei Jahren, am 21. Mai 2022, schlug der TSV Schott Mainz den FK Pirmasens 3:0. Im Verbandspokal-Finale, in Weingarten. Es war der Auftakt eines Titel-Triples. Nun steht die Rückkehr an. Samstag, 12.30 Uhr, derselbe Gegner, derselbe Anlass, dasselbe Stadion. „Aller guten Dinge sind vier“, das Motto, das schon nach der neuerlichen Rückkehr in die Regionalliga galt, wünscht sich Geschäftsführer Till Pleuger nun auch für den Pokal.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Die Hürde ist hoch. Nur gegen zwei Mannschaften hat der TSV in dieser Saison nicht gewinnen können – im DFB-Pokal gegen Greuther Fürth (0:2). Und gegen den FKP (2:2, 1:1). „Im Finale gibt es kein Unentschieden“, blickt Trainer Samuel Horozovic voraus: „Man hat in der Liga gesehen, dass wir die stärkste Mannschaft sind. Wir strotzen vor Selbstvertrauen, haben eine breite Brust. Und Demut, weil wir wissen, wie stark der Gegner ist.“

Der Oberliga-Meister gegen den Zweiten, die beiden besten Abwehrreihen der Spielklasse treffen aufeinander. Der FKP kann sich am letzten Spieltag im direkten Duell beim FCK II die Teilnahme an den Aufstiegsspielen sichern. Der TSV ist zum Finaltag seit zwei Wochen Meister, konnte seinen Fokus voll auf das Endspiel ausrichten. Und zieht aus drei DFB-Pokal-Teilnahmen am Stück eine Extra-Motivation, denn diese Erlebnisse sind stets etwas ganz Besonderes. „Wir werden angespannt sein, aber nicht nervös“, ist sich Horozovic sicher. Nie darf ein solches Endspiel, mit TV-Übertragung in der ARD-Konferenz, zur Routine werden. Rekordpokalsieger ist Mainz 05 mit acht Titeln, darunter direkt nach der Jahrtausendwende fünf am Stück durch die U23. Schon der lupenreine Pokal-Hattrick war für einen Amateurverein ein Novum. Vier Titel holte der FKP, zuletzt 2015. Bei der bislang letzten Chance auf den Pott, vor drei Jahren, stand Daniel Bohl noch im Trikot der Westpfälzer auf dem Feld. Im Sommer wechselte der Mittelfeld-Abräumer nach Mainz.